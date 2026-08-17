Concert Week 2026: Ocesa revela todos los conciertos que estarán al 2x1
Concert Week 2026 ofrece boletos al 2x1 para más de 150 conciertos. Conoce fechas, requisitos y eventos participantes.
Conciertos de Maroon 5, Morat, Alejandro Sanz, Young Miko y Def Leppard forman parte de Concert Week 2026, una promoción que permitirá conseguir entradas al 2x1 durante varios días de agosto, aunque existen condiciones que debes revisar antes de comprar.
La guía oficial de Concert Week 2026 en Ticketmaster confirma que la promoción estará disponible durante una semana y contempla espectáculos de distintos géneros y ciudades.
¿Cuándo comienza Concert Week 2026?
La promoción comenzó este lunes 17 de agosto y terminará el lunes 24 de agosto de 2026, por lo que los interesados tendrán una semana para buscar entradas entre los eventos participantes.
El beneficio está dirigido a clientes de Banamex y permite obtener dos entradas pagando el equivalente al precio de una. Ticketmaster presenta la dinámica como la compra de un boleto en la que Banamex regala el segundo.
Sin embargo, esto no quiere decir que todos los lugares disponibles para cada concierto entren en la oferta. La disponibilidad puede cambiar dependiendo del espectáculo, fecha, ciudad y secciones habilitadas para Concert Week.
Los boletos destinados a la promoción también pueden agotarse antes del 24 de agosto, por lo que encontrar lugares disponibles dependerá del inventario que conserve cada evento al momento de realizar la compra.
¿Qué artistas tienen boletos al 2x1 en Concert Week 2026?
La edición de este año reúne conciertos en recintos como el Estadio GNP Seguros, Palacio de los Deportes, Auditorio Nacional, Pepsi Center, Teatro Metropólitan, Auditorio Telmex y Auditorio Banamex.
La oferta también abarca diferentes géneros. Hay opciones de pop, rock, música alternativa, electrónica, urbano y propuestas en español e inglés.
Esta es la LISTA COMPLETA para el Concert Week 2026.
- 5 Seconds Of Summer – GDL — Auditorio Telmex
- 5 Seconds Of Summer – MTY — Auditorio Banamex
- A.F.I. — Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
- AESPA — Palacio de los Deportes
- Alcala Norte — Foro Puebla
- Alejandro Sanz – CDMX — Estadio GNP Seguros
- Alejandro Sanz – GDL — Coliseo GNP Seguros
- Alejandro Sanz – MTY — Estadio Borregos
- Ana Sofi W — Lunario del Auditorio Nacional
- Anuel AA — Coliseo GNP Seguros
- ANYMA — Estadio GNP Seguros
- Apocalyptica – CDMX — Auditorio Nacional
- Apocalyptica – MTY — Escenario GNP Seguros
- Arde Bogotá — Teatro Metropólitan
- Atarashi Gakko! — Velódromo Olímpico
- Babasónicos — Palacio de los Deportes
- Bad Gyal – CDMX — Palacio de los Deportes
- Bad Gyal – GDL — Auditorio Telmex
- Bad Gyal – MTY — Auditorio Banamex
- Beach Fossils — Lunario del Auditorio Nacional
- Bengala — Lunario del Auditorio Nacional
- Benny Ibarra — Teatro Metropólitan
- Black Veil Brides — Teatro Estudio Cavaret
- Blonde Redhead — Teatro Metropólitan
- Bratty — Teatro Metropólitan
- Calle 24 — Escenario GNP Seguros
- Cannons — Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
- Carlos Ballarta — Palacio de los Deportes
- Charles Ans — Teatro Estudio Cavaret
- Chetes — Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
- Chingadazo de Kung Fu — Lunario del Auditorio Nacional
- David Byrne – GDL — Auditorio Telmex
- David Byrne – MTY — Escenario GNP Seguros
- Def Leppard – CDMX — Palacio de los Deportes
- Def Leppard – GDL — Arena V.F.G.
- Emjay — Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
- Emmanuel & Mijares — Auditorio Nacional
- Enjambre — Estadio GNP Seguros
- Estelares — Lunario del Auditorio Nacional
- Fangoria — Auditorio Nacional
- Fobia: 23 de octubre — Palacio de los Deportes
- Giant Rooks — Teatro Metropólitan
- Greeicy — Teatro Metropólitan
- I Am Hardstyle — Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
- I Love Dance — Auditorio Banamex
- Ivan Ferreiro — Teatro Metropólitan
- Jessie Ware — Teatro Metropólitan
- José María Napoleón & Mocedades — Auditorio Nacional
- La Leyenda — Lunario del Auditorio Nacional
- Ladrones — Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
- Lagos — Teatro Estudio Cavaret
- Lila Downs — Auditorio Nacional
- Los Auténticos Caligaris – CDMX — Estadio GNP Seguros
- Los Auténticos Caligaris – MTY — Auditorio Banamex
- Los Pericos — Teatro Estudio Cavaret
- Love Of Lesbian — Auditorio Nacional
- MadrePerla — Teatro Metropólitan
- Malcriada — Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
- Maroon 5 – CDMX — Estadio Alfredo Harp Helú
- Maroon 5 – MTY — Estadio Borregos
- Martin Garrix — Palacio de los Deportes
- MC Davo — Pepsi Center
- Meme del Real – CDMX — Teatro Metropólitan
- Meme del Real – GDL — Conjunto de Artes Escénicas
- Moenia — Palacio de los Deportes
- Monsieur Perine — Teatro Metropólitan
- Morat: 13 de noviembre — Palacio de los Deportes
- Morat: 15 de noviembre — Palacio de los Deportes
- MoreJuice Fest — Pepsi Center
- Motel — Teatro Metropólitan
- NACH – CDMX — Pepsi Center
- NACH – GDL — Auditorio Telmex
- NACH – MTY — Escenario GNP Seguros
- Nanpa Básico – CDMX — Palacio de los Deportes
- Nanpa Básico – GDL — Auditorio Telmex
- Nanpa Básico – MTY — Auditorio Banamex
- Natalia LaFourcade — Teatro Metropólitan
- NIC – GDL — C3 Stage GDL
- No Te Va A Gustar – CDMX — Pepsi Center
- No Te Va A Gustar – GDL — Conjunto de Artes Escénicas
- Of Monsters and Men — Pepsi Center
- Okills — Lunario del Auditorio Nacional
- OMD — Teatro Estudio Cavaret
- Panteón Rococo – GDL — Coliseo GNP Seguros
- Panteón Rococo – MTY — Auditorio Banamex
- Puma Blue — Teatro Metropólitan
- Reyno — Pepsi Center
- Robyn: The Sexistential Tour — Palacio de los Deportes
- Romeo Santos & Prince Royce — Palacio de los Deportes
- Rosana – CDMX — Auditorio Nacional
- Rosana – GDL — Teatro Diana
- Rosana – MTY — Escenario GNP Seguros
- ROZ — Pepsi Center
- Silvia Peréz — Teatro Metropólitan
- Soda Stereo — Palacio de los Deportes
- Sofi Tukker – CDMX — Pepsi Center
- Sofi Tukker – GDL — Teatro Estudio Cavaret
- Son Rompe Pera — Teatro Metropólitan
- Surfistas del Sistema — Pepsi Center
- The Midnight: Time Machines — Escenario GNP Seguros
- Time Warp: Abono General — Expo Santa Fe
- TIMO — Pepsi Center
- Travis – CDMX — Pepsi Center
- Travis – MTY — Escenario GNP Seguros
- Triciclo Circus Band — Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
- Trueno — Auditorio Telmex
- Urbano Fest – CDMX — Pepsi Center
- Urbano Fest – GDL — Auditorio Telmex
- Wave To Earth — Pepsi Center
- Winona Riders — Auditorio BB
- Young Miko – CDMX — Palacio de los Deportes
- Young Miko – GDL — Arena V.F.G.
- Yousuke Yukimatsu — Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
¿Cómo funciona el 2x1 de Concert Week 2026?
Aunque la campaña se presenta como boletos al 2x1, al momento de hacer la operación se aplica un descuento del 50 por ciento sobre las entradas compradas en múltiplos de dos.
De esta forma, el usuario selecciona dos boletos participantes y termina pagando entre ambos el equivalente al precio regular de una entrada. La promoción permite adquirir dos, cuatro, seis u ocho boletos.
El máximo establecido es de ocho entradas por operación. Para obtener el beneficio también será necesario elegir lugares identificados dentro de la venta como parte de Concert Week y utilizar una tarjeta Banamex participante.
La oferta incluye tarjetas de crédito y débito Banamex, mientras que las tarjetas corporativas quedan fuera de la campaña. El banco mantiene además una sección dedicada a sus promociones y beneficios para clientes.
Cómo comprar boletos de Concert Week 2026
Para aprovechar la promoción de Concert Week 2026, la compra debe realizarse en línea y con una tarjeta Banamex participante. El proceso es el siguiente.
- Ingresa a Ticketmaster o Eticket entre el 17 y el 24 de agosto, según la boletera encargada del concierto que quieras comprar.
- Busca el evento participante dentro de la cartelera de Concert Week 2026 y selecciona la ciudad y fecha disponibles.
- Elige los lugares identificados con la promoción CONCERT WEEK. No todos los boletos disponibles para un concierto necesariamente forman parte del beneficio.
- Agrega los boletos en múltiplos de dos. La promoción permite comprar dos, cuatro, seis u ocho entradas por operación.
- Paga con una tarjeta de crédito o débito Banamex participante. Las tarjetas corporativas no entran en la promoción.
- Revisa el descuento antes de finalizar la compra. El sistema debe aplicar un descuento del 50 por ciento sobre los boletos seleccionados.
- Confirma la operación únicamente después de verificar que el beneficio aparezca reflejado en el total.
Los boletos promocionales estarán disponibles hasta agotar existencias, por lo que algunos conciertos o secciones podrían quedarse sin lugares antes del 24 de agosto de 2026.