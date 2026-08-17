Concert Week 2026: Ocesa revela todos los conciertos que estarán al 2x1

Conciertos de Maroon 5, Morat, Alejandro Sanz, Young Miko y Def Leppard forman parte de Concert Week 2026, una promoción que permitirá conseguir entradas al 2x1 durante varios días de agosto, aunque existen condiciones que debes revisar antes de comprar.

La guía oficial de Concert Week 2026 en Ticketmaster confirma que la promoción estará disponible durante una semana y contempla espectáculos de distintos géneros y ciudades.

¿Cuándo comienza Concert Week 2026?

La promoción comenzó este lunes 17 de agosto y terminará el lunes 24 de agosto de 2026, por lo que los interesados tendrán una semana para buscar entradas entre los eventos participantes.

El beneficio está dirigido a clientes de Banamex y permite obtener dos entradas pagando el equivalente al precio de una. Ticketmaster presenta la dinámica como la compra de un boleto en la que Banamex regala el segundo.

Sin embargo, esto no quiere decir que todos los lugares disponibles para cada concierto entren en la oferta. La disponibilidad puede cambiar dependiendo del espectáculo, fecha, ciudad y secciones habilitadas para Concert Week.

Los boletos destinados a la promoción también pueden agotarse antes del 24 de agosto, por lo que encontrar lugares disponibles dependerá del inventario que conserve cada evento al momento de realizar la compra.

Concert Week 2026 ofrece boletos al 2x1 para más de 150 conciertos. Ocesa

¿Qué artistas tienen boletos al 2x1 en Concert Week 2026?

La edición de este año reúne conciertos en recintos como el Estadio GNP Seguros, Palacio de los Deportes, Auditorio Nacional, Pepsi Center, Teatro Metropólitan, Auditorio Telmex y Auditorio Banamex.

La oferta también abarca diferentes géneros. Hay opciones de pop, rock, música alternativa, electrónica, urbano y propuestas en español e inglés.

Esta es la LISTA COMPLETA para el Concert Week 2026.

5 Seconds Of Summer – GDL — Auditorio Telmex

5 Seconds Of Summer – MTY — Auditorio Banamex

A.F.I. — Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

AESPA — Palacio de los Deportes

Alcala Norte — Foro Puebla

Alejandro Sanz – CDMX — Estadio GNP Seguros

Alejandro Sanz – GDL — Coliseo GNP Seguros

Alejandro Sanz – MTY — Estadio Borregos

Ana Sofi W — Lunario del Auditorio Nacional

Anuel AA — Coliseo GNP Seguros

ANYMA — Estadio GNP Seguros

Apocalyptica – CDMX — Auditorio Nacional

Apocalyptica – MTY — Escenario GNP Seguros

Arde Bogotá — Teatro Metropólitan

Atarashi Gakko! — Velódromo Olímpico

Babasónicos — Palacio de los Deportes

Bad Gyal – CDMX — Palacio de los Deportes

Bad Gyal – GDL — Auditorio Telmex

Bad Gyal – MTY — Auditorio Banamex

Beach Fossils — Lunario del Auditorio Nacional

Bengala — Lunario del Auditorio Nacional

Benny Ibarra — Teatro Metropólitan

Black Veil Brides — Teatro Estudio Cavaret

Blonde Redhead — Teatro Metropólitan

Bratty — Teatro Metropólitan

Calle 24 — Escenario GNP Seguros

Cannons — Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Carlos Ballarta — Palacio de los Deportes

Charles Ans — Teatro Estudio Cavaret

Chetes — Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Chingadazo de Kung Fu — Lunario del Auditorio Nacional

David Byrne – GDL — Auditorio Telmex

David Byrne – MTY — Escenario GNP Seguros

Def Leppard – CDMX — Palacio de los Deportes

Def Leppard – GDL — Arena V.F.G.

Emjay — Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Emmanuel & Mijares — Auditorio Nacional

Enjambre — Estadio GNP Seguros

Estelares — Lunario del Auditorio Nacional

Fangoria — Auditorio Nacional

Fobia: 23 de octubre — Palacio de los Deportes

Giant Rooks — Teatro Metropólitan

Greeicy — Teatro Metropólitan

I Am Hardstyle — Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

I Love Dance — Auditorio Banamex

Ivan Ferreiro — Teatro Metropólitan

Jessie Ware — Teatro Metropólitan

José María Napoleón & Mocedades — Auditorio Nacional

La Leyenda — Lunario del Auditorio Nacional

Ladrones — Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Lagos — Teatro Estudio Cavaret

Lila Downs — Auditorio Nacional

Los Auténticos Caligaris – CDMX — Estadio GNP Seguros

Los Auténticos Caligaris – MTY — Auditorio Banamex

Los Pericos — Teatro Estudio Cavaret

Love Of Lesbian — Auditorio Nacional

MadrePerla — Teatro Metropólitan

Malcriada — Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Maroon 5 – CDMX — Estadio Alfredo Harp Helú

Maroon 5 – MTY — Estadio Borregos

Martin Garrix — Palacio de los Deportes

MC Davo — Pepsi Center

Meme del Real – CDMX — Teatro Metropólitan

Meme del Real – GDL — Conjunto de Artes Escénicas

Moenia — Palacio de los Deportes

Monsieur Perine — Teatro Metropólitan

Morat: 13 de noviembre — Palacio de los Deportes

Morat: 15 de noviembre — Palacio de los Deportes

MoreJuice Fest — Pepsi Center

Motel — Teatro Metropólitan

NACH – CDMX — Pepsi Center

NACH – GDL — Auditorio Telmex

NACH – MTY — Escenario GNP Seguros

Nanpa Básico – CDMX — Palacio de los Deportes

Nanpa Básico – GDL — Auditorio Telmex

Nanpa Básico – MTY — Auditorio Banamex

Natalia LaFourcade — Teatro Metropólitan

NIC – GDL — C3 Stage GDL

No Te Va A Gustar – CDMX — Pepsi Center

No Te Va A Gustar – GDL — Conjunto de Artes Escénicas

Of Monsters and Men — Pepsi Center

Okills — Lunario del Auditorio Nacional

OMD — Teatro Estudio Cavaret

Panteón Rococo – GDL — Coliseo GNP Seguros

Panteón Rococo – MTY — Auditorio Banamex

Puma Blue — Teatro Metropólitan

Reyno — Pepsi Center

Robyn: The Sexistential Tour — Palacio de los Deportes

Romeo Santos & Prince Royce — Palacio de los Deportes

Rosana – CDMX — Auditorio Nacional

Rosana – GDL — Teatro Diana

Rosana – MTY — Escenario GNP Seguros

ROZ — Pepsi Center

Silvia Peréz — Teatro Metropólitan

Soda Stereo — Palacio de los Deportes

Sofi Tukker – CDMX — Pepsi Center

Sofi Tukker – GDL — Teatro Estudio Cavaret

Son Rompe Pera — Teatro Metropólitan

Surfistas del Sistema — Pepsi Center

The Midnight: Time Machines — Escenario GNP Seguros

Time Warp: Abono General — Expo Santa Fe

TIMO — Pepsi Center

Travis – CDMX — Pepsi Center

Travis – MTY — Escenario GNP Seguros

Triciclo Circus Band — Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Trueno — Auditorio Telmex

Urbano Fest – CDMX — Pepsi Center

Urbano Fest – GDL — Auditorio Telmex

Wave To Earth — Pepsi Center

Winona Riders — Auditorio BB

Young Miko – CDMX — Palacio de los Deportes

Young Miko – GDL — Arena V.F.G.

Yousuke Yukimatsu — Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Maroon 5 forma parte de los conciertos incluidos en Concert Week 2026. Cuartoscuro

¿Cómo funciona el 2x1 de Concert Week 2026?

Aunque la campaña se presenta como boletos al 2x1, al momento de hacer la operación se aplica un descuento del 50 por ciento sobre las entradas compradas en múltiplos de dos.

De esta forma, el usuario selecciona dos boletos participantes y termina pagando entre ambos el equivalente al precio regular de una entrada. La promoción permite adquirir dos, cuatro, seis u ocho boletos.

El máximo establecido es de ocho entradas por operación. Para obtener el beneficio también será necesario elegir lugares identificados dentro de la venta como parte de Concert Week y utilizar una tarjeta Banamex participante.

La oferta incluye tarjetas de crédito y débito Banamex, mientras que las tarjetas corporativas quedan fuera de la campaña. El banco mantiene además una sección dedicada a sus promociones y beneficios para clientes.

Morat tendrá fechas participantes en la promoción Concert Week 2026. Cuartoscuro

Cómo comprar boletos de Concert Week 2026

Para aprovechar la promoción de Concert Week 2026, la compra debe realizarse en línea y con una tarjeta Banamex participante. El proceso es el siguiente.

Ingresa a Ticketmaster o Eticket entre el 17 y el 24 de agosto, según la boletera encargada del concierto que quieras comprar. Busca el evento participante dentro de la cartelera de Concert Week 2026 y selecciona la ciudad y fecha disponibles. Elige los lugares identificados con la promoción CONCERT WEEK. No todos los boletos disponibles para un concierto necesariamente forman parte del beneficio. Agrega los boletos en múltiplos de dos. La promoción permite comprar dos, cuatro, seis u ocho entradas por operación. Paga con una tarjeta de crédito o débito Banamex participante. Las tarjetas corporativas no entran en la promoción. Revisa el descuento antes de finalizar la compra. El sistema debe aplicar un descuento del 50 por ciento sobre los boletos seleccionados. Confirma la operación únicamente después de verificar que el beneficio aparezca reflejado en el total.

Los boletos promocionales estarán disponibles hasta agotar existencias, por lo que algunos conciertos o secciones podrían quedarse sin lugares antes del 24 de agosto de 2026.