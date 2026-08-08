DPR Cream y DPR Artic convierten la CDMX en una fiesta de beats, reguetón y DREAMers

El 7 de agosto por la noche, el Pepsi Center tuvo un poco de todo, desde música electrónica, reguetón, K-pop y hasta camisetas de la Selección Mexicana. El responsable de juntar todos estos elementos fue Dream Perfect Regime (DPR), colectivo surcoreano que llegó a la Ciudad de México de la mano de DPR Artic y DPR Cream.

Desde temprano, los alrededores del recinto comenzaron a llenarse de DREAMers. Entre la gente podían verse playeras de DPR, looks de inspiración Lolita, outfits más urbanos y varias camisetas de México que llevaban los nombres de los artistas en la espalda.

La mezcla de estilos también se trasladó al interior del Pepsi Center. Cuando las luces se apagaron, los lightsticks comenzaron a iluminar el lugar y quedó claro que esa noche no era para quedarse sentado.

Del techno a "Gasolina"

DPR Artic fue el encargado de empezar. Pasada las 9 de la noche apareció frente a las tornamesas y comenzó a jugar con sonidos de techno, house y drum & bass.

El público respondió desde los primeros minutos. El piso se convirtió en una pista de baile y los DREAMers saltaron, gritaron y siguieron cada cambio de ritmo mientras las luces recorrían el escenario.

Artic mantuvo la energía arriba durante todo su set con éxitos como "Do or Die" y "Cream" pero uno de sus momentos más celebrados llegó cuando decidió cambiar la electrónica por un perreo que nadie esperaba escuchar esa noche, "Gasolina", de Daddy Yankee.

Los primeros segundos fueron suficientes. El público reconoció la canción y el Pepsi Center se convirtió en un karaoke improvisado. Los DREAMers cantaron y bailaron el tema como si estuvieran en pleno concierto de reguetón.

DPR Artic en el Pepsi Center Excélsior

Y todavía faltaba otro guiño. Artic también presentó el remix de "Rich Man", de aespa, lo que provocó una nueva ola de gritos entre las MYs que estaban presentes.

Cream cambia el mood

Después del set de Artic, el escenario quedó listo para DPR Cream.

Con "DRIFT", el productor cambió el ritmo de la noche y llevó al público hacia su lado más R&B, soul y hip-hop. El ambiente siguió arriba, pero ahora con una vibra distinta.

"Dirty", "XO" y "Jealous" fueron algunas de las canciones que más se escucharon entre las voces de los fans, que acompañaron a Cream prácticamente durante todo el concierto.

Entre una canción y otra, el artista aprovechaba para hablar con el público. Una de las frases que más emocionó a los asistentes fue su repetido "¡Te amo México!", que provocaba gritos cada vez que volvía a decirlo.

Pero el momento que terminó de resumir el cariño entre el artista y sus fans llegó cuando una bandera mexicana apareció sobre el escenario.

Alguien desde las primeras filas la lanzó hacia Cream. Él la atrapó y decidió ponérsela sobre los hombros. Así, con la bandera tricolor como una capa, continuó buena parte de su presentación.

La imagen fue celebrada por el público, que respondió con aplausos y gritos. Cream, mientras tanto, parecía disfrutar tanto como quienes estaban frente a él.

Cerca de las 10:40 de la noche, las luces del Pepsi Center se encendieron y llegó el momento de despedirse.

dsadasdas Regime USA

Los DREAMers salieron del recinto después de una noche que pasó por varios géneros y tuvo un poco de todo. DPR Artic puso a bailar a la gente con electrónica y hasta reguetón; DPR Cream llevó el show hacia el R&B y, entre ambos, dejaron una noche marcada por gritos, perreo y una bandera mexicana que terminó siendo protagonista. Una mezcla bastante DPR para cerrar la noche.