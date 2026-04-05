My Hero Academia celebra 10 años con episodio especial y maratón gratis

My Hero Academia conmemora su décimo aniversario con una serie de anuncios que incluyen un episodio especial, nuevas imágenes promocionales y una campaña de streaming gratuito a nivel mundial.

La celebración, impulsada por Toho Co., Ltd., coincide con una década desde el estreno del primer episodio en 2016 y refuerza la presencia global de una de las series más populares del anime contemporáneo.

Un episodio especial que mira al futuro

Como parte central del aniversario, se anunció el episodio especial titulado “More”, que se estrenará el 2 de mayo de 2026 en Crunchyroll (excepto en Asia). El capítulo está basado en el material final del manga de Kōhei Horikoshi y presenta un salto temporal en la historia.

La trama seguirá a Izuku Midoriya y sus compañeros ocho años después de su graduación de la Academia UA, ofreciendo una visión del futuro de los personajes tras los eventos principales de la serie.

My Hero Academia Especial

A diez años de su estreno, My Hero Academia ha construido una presencia sólida dentro de la industria del entretenimiento. La historia, que concluyó en formato manga en agosto de 2024, acumula más de 100 millones de copias vendidas en todo el mundo.

En su adaptación animada, el proyecto ha alcanzado:

Ocho temporadas

170 episodios

Cuatro películas

Estos números consolidan su posición como de los animes más exitosos de la última década.

Maratón gratuito de las primeras temporadas

Como parte de la celebración, Toho lanzó el evento “10th Anniversary: Free Binge Marathon — Early Seasons (1–3)”, que permitirá ver gratis los primeros episodios de la serie en YouTube.

El maratón incluye las temporadas 1 a 3 (episodios 1 al 63), disponibles con subtítulos en varios idiomas, incluyendo español latino.

La transmisión se realizará por etapas a lo largo de varios meses, comenzando el 3 de abril de 2026 y extendiéndose hasta finales de agosto, permitiendo a nuevos espectadores y fans revisitar los primeros arcos de la historia.

My Hero Academia Especial

Más proyectos rumbo al aniversario

La celebración del décimo aniversario no se limitará al episodio especial ni al maratón. La compañía adelantó que durante 2026 se anunciarán nuevas iniciativas, entre ellas:

Una gira mundial de conciertos

Colaboraciones especiales

Proyectos adicionales relacionados con la franquicia

Estos anuncios se irán revelando progresivamente en los canales oficiales del proyecto.

My Hero Academia Especial

Disponibilidad en plataformas

Actualmente, My Hero Academia se encuentra disponible en múltiples plataformas de streaming, incluyendo Crunchyroll y Netflix, lo que ha contribuido a su expansión internacional.