Daemons of the Shadow Realm, el anime en Crunchyroll para fans de Fullmetal Alchemist

Los dos primeros episodios de Daemons of the Shadow Realm fueron suficientes para que los fans de Fullmetal Alchemist quedaran a la expectativa de una historia en la que la acción, el misterio y los lazos familiares vuelven a cruzarse con ese sello emocional que hizo tan memorable la obra de Hiromu Arakawa.

En ese arranque, Asa destaca como uno de los personajes más intrigantes: una figura que puede pasar de la frialdad absoluta a una cercanía inesperada en cuestión de segundos. Detrás de ese contraste está la interpretación de Yume Miyamoto, actriz que presta su voz a este personaje y con quien

Excélsior pudo platicar durante la CCXP México 2026. Para Miyamoto, interpretar este papel implicó encontrar el equilibrio exacto entre una guerrera que parece haberlo visto todo y una joven que, en el fondo, solo busca recuperar su lugar en una familia rota.

LAS DOS FACETAS DE ASA EN DAEMONS OF THE SHADOW REALM

Desde el primer acercamiento al guion, la actriz supo que estaba frente a un proyecto distinto debido al reto de combinar acción con momentos de humor y humanidad que tanto caracterizan al personaje de Asa.

Crunchyroll

“Era algo muy interesante, muy divertido. Me fue muy fácil leerlo y terminé prácticamente todo desde la primera audición”, recordó la intérprete.

A diferencia de otros papeles en su carrera, más cercanos a personalidades suaves o tranquilas, aquí se enfrenta a una figura con determinación, fuerza y una dualidad constante. En pantalla —y en voz— conviven una Asa vulnerable, casi protegida, y otra firme, decidida, que toma el control cuando la situación lo exige.

Aunque existan esta Asa falsa y esta Asa real, no tenía la intención de hacerlas sentir como almas tan distintas. Yo actuaba un poco más pensando en que la Asa falsa era más bien un personaje al que protegían y que la Asa real era un personaje con mayor determinación y mayor fuerza”, contó la actriz.

EL HERMANO DE ASA, EL EJE DE LA HISTORIA

Pero si hay un eje que articula al personaje de Asa, es su relación con su hermano. Más allá de la acción o el conflicto, lo que define sus decisiones es ese vínculo. Para Miyamoto, esa dimensión fue especialmente significativa.

Ella lucha pensando mucho en su hermano. Es algo muy bello, muy noble”, señaló, destacando una forma de fortaleza que no se construye desde la dureza, sino desde el afecto.

La seiyu visitó la CCXPMX para promover el anime. Crunchyroll

Esa conexión también se trabajó fuera del micrófono. La química entre personajes no surge únicamente del guion, sino de la relación entre quienes les dan vida. La actriz contó que ha construido una convivencia cercana con el elenco que va más allá del estudio.

Hablamos mucho, convivimos mucho… hemos ido a comer okonomiyaki (comida típica japonesa) juntos”, compartió entre risas.

EL PROCESO DE DOBLAR A ASA

Miyamoto reconoció que el entendimiento del personaje no llega de golpe, sino que se construye poco a poco. Cada frase, cada escena, suma una capa más. Aun así, hay momentos que funcionan como puntos de inflexión.

En uno de los primeros episodios, cuando Asa aparece muy seria, muy determinada, y después ve a su hermano y cambia por completo, fue cuando empecé a entenderla”, recordó.

Dar voz a Asa no ha sido solo un reto técnico, sino un ejercicio de sensibilidad. El resultado es un personaje que no se siente fragmentado, sino completo: una protagonista que cambia, duda, se protege y avanza sin dejar de ser ella misma.

En ese equilibrio entre fuerza y vulnerabilidad está también la esencia de Daemons of the Shadow Realm, la nueva historia de Hiromu Arakawa que sigue a los hermanos Asa y Yuru en un mundo atravesado por criaturas sobrenaturales y vínculos que definen su destino. El anime, actualmente en emisión, puede verse en Crunchyroll, donde estrena episodios de forma semanal.