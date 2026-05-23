Shakira estrena video de "Dai Dai" para el Mundial 2026 con Messi, Mbappé y Santiago Giménez

La mañana de este sábado, Shakira sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento oficial del video de “Dai Dai”, la canción que acompañará a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que marcará un momento histórico al celebrarse de forma conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

El video, que supera los cuatro minutos de duración, se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales gracias a una fórmula que combina música y futbol. La producción muestra a Shakira compartiendo protagonismo con el artista nigeriano Burna Boy, con quien colabora en este nuevo sencillo.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la aparición de varias figuras internacionales del futbol, consolidando a "Dai Dai" como uno de los estrenos más comentados del año.

Messi, Mbappé y Santiago Giménez lideran las apariciones del video

Uno de los mayores atractivos del nuevo video de Shakira es la participación de varias de las máximas estrellas del balompié internacional.

Entre los futbolistas que aparecen destacan Lionel Messi, Kylian Mbappé y Santiago Giménez, además de otros referentes como Vinícius Júnior, Harry Kane, Luis Díaz, Jamal Musiala y Erling Haaland.

La presencia de estas figuras convierte al videoclip en una auténtica celebración global del futbol, reuniendo a representantes de distintas generaciones, ligas y selecciones nacionales.

Para los aficionados mexicanos, la aparición de Santiago Giménez ha generado especial emoción, ya que su inclusión en la producción refuerza el protagonismo que tendrá México como una de las sedes oficiales del Mundial 2026.

"Dai Dai", la tercera canción mundialista de Shakira

Con este lanzamiento, Shakira suma un nuevo capítulo a su histórica relación con la FIFA y los Mundiales.

La colombiana presentó "Dai Dai" el pasado 14 de mayo, marcando así su esperado regreso a los himnos futbolísticos tras el fenómeno global de “Waka Waka (This Time for Africa)” en Sudáfrica 2010 y “La La La (Brazil 2014)” durante el Mundial de Brasil.

La participación de Burna Boy aporta una energía fresca y global que refuerza la intención de convertir el tema en un himno capaz de conectar con audiencias de todo el mundo.

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¿Shakira tiene más Mundiales que Piqué? El dato que vuelve a viralizarse

Con el regreso de Shakira al universo mundialista, también volvió a circular uno de los datos más comentados entre los usuarios de internet.

Si se habla de presencia oficial en Copas del Mundo, la cantante colombiana ha participado en más ediciones que los títulos obtenidos por su expareja Gerard Piqué como futbolista.

Shakira ha formado parte de tres Mundiales:

Alemania 2006, con una presentación especial

Alemania 2006, con una presentación especial Sudáfrica 2010, con "Waka Waka"

Brasil 2014, con "La La La"

Por su parte, Piqué conquistó una sola Copa del Mundo con España en Sudáfrica 2010.

Aunque se trata de contextos distintos, este dato se ha convertido en una curiosidad viral que suele reaparecer cada vez que la artista lanza nueva música relacionada con el futbol.

Shakira Reuters

Shakira reafirma su reinado musical en las Copas del Mundo

A casi dos décadas de su primera participación en un Mundial, Shakira demuestra que su conexión con este evento sigue más fuerte que nunca.

Con "Dai Dai", la cantante no solo vuelve a poner música al torneo más importante del mundo, sino que también logra reunir a generaciones enteras de fanáticos del futbol y la música.

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El video ya perfila como uno de los contenidos más vistos de la temporada y confirma que, cuando se trata de himnos mundialistas, Shakira sigue siendo la gran reina del espectáculo futbolero.