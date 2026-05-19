Apple Martin, hija de Gwyneth y Chris, debutará como actriz junto a Penélope Cruz

Apple Martin está lista para dar el salto definitivo al mundo del entretenimiento. Después de llamar la atención en la industria de la moda, las redes sociales y algunos eventos exclusivos de Hollywood, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin hará oficialmente su debut como actriz.

¿En qué película actuará Apple Martin?

La joven de 22 años formará parte del elenco de la nueva película de Warner Bros., un proyecto que ha despertado enorme expectativa no solo por marcar el regreso de Nancy Meyers, una de las cineastas más reconocidas de la comedia romántica, después de más de una década, sino también por reunir a grandes figuras como Penélope Cruz, Jude Law, Owen Wilson y Kieran Culkin.

Apple Martin debutará como actriz en una nueva película dirigida por Nancy Meyers. IG applemartin

Aunque el filme aún no tiene título definitivo —anteriormente era conocido como Paris Paramount—, ya se perfila como uno de los estrenos más esperados de 2027. La historia estará ambientada en el mundo de la producción cinematográfica y, según la propia directora, explorará “la magia y el misterio” que existen detrás de hacer películas.

Critican a Apple Martin por sus privilegios

La incorporación de Apple Martin no tardó en convertirse en tema de conversación en redes sociales y medios internacionales. Para muchos, se trata de un paso natural considerando que creció rodeada de cámaras, alfombras rojas y sets de filmación gracias a la carrera de sus famosos padres.

Sin embargo, otros consideran que su debut reaviva el debate sobre los llamados “nepo babies”, término utilizado para describir a los hijos de celebridades que logran abrirse camino en la industria gracias al peso de su apellido.

La cinta es una comedia ambientada en el mundo de la producción cinematográfica. IG applemartin

Apple Martin habla de su sueño como actriz

Más allá de la polémica, Apple parece decidida a construir su propia identidad. En meses recientes, la joven confesó que, aunque durante mucho tiempo intentó alejarse de la influencia artística de sus padres, finalmente entendió que la actuación era lo que realmente le apasionaba.

Superé mi etapa de no querer ser como mis padres”, comentó en una entrevista reciente. Aunque reconoció que disfruta cantar —tal como su padre, Chris Martin, vocalista de Coldplay—, dejó claro que su verdadera vocación está en la actuación y el baile. “Mi sueño es ser actriz”, aseguró.

Curiosamente, Apple acaba de graduarse de la Universidad de Vanderbilt, donde estudió Derecho, Historia y Sociedad, una combinación académica que sorprendió a muchos. Incluso se llegó a especular que podría desarrollar una carrera alejada del entretenimiento, pero finalmente decidió apostar por Hollywood.

Antes de su debut, ha trabajado como modelo para marcas como Chloé y Gap. IG applemartin

Antes de este nuevo proyecto cinematográfico, Apple ya había comenzado a construir una carrera en el modelaje. Ha trabajado con marcas como Chloé, Gap, Chanel y Self-Portrait, convirtiéndose en una de las jóvenes socialités más observadas de su generación. Ahora, con su próximo debut cinematográfico, todas las miradas están puestas sobre ella.

La gran pregunta es si Apple Martin logrará desprenderse de la etiqueta de “hija de” para construir una carrera propia en la industria. Por ahora, lo cierto es que su debut ya está dando mucho de qué hablar y promete convertirla en una de las figuras jóvenes más observadas de los próximos años.