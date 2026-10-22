Thanos y las gemas del infinito: la réplica del guante que buscan vender en Abu Dabi

El Guante del Infinito, uno de los objetos más reconocibles del universo Marvel, está a punto de protagonizar una subasta que promete llamar la atención de coleccionistas y fanáticos de los superhéroes. No se trata de un juguete ni de una réplica común, esta pieza fue elaborada con gemas auténticas y se ofrecerá en diciembre en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

La casa Julien's Auctions y la empresa East Continental Gems anunciaron que el guante será uno de los lotes principales de la subasta Legends of Pop Culture, programada para el 8 de diciembre de 2026 en el hotel Rosewood Abu Dhabi, ubicado en la isla Al Maryah.

La pieza está inspirada en el artefacto que Thanos utiliza en las películas de Marvel para reunir las seis Gemas del Infinito y, con ellas, conseguir un poder capaz de cambiar el destino del universo. Aunque no tiene poderes sobrenaturales, sí cuenta con algo que la distingue de otras reproducciones: piedras naturales seleccionadas para representar cada una de las gemas.

¿Cuánto cuesta el guantelete de Thanos?

El precio estimado de esta pieza no se ha hecho público. De acuerdo con los organizadores, la cifra estará disponible de manera privada para quienes soliciten información y cumplan con el proceso de aprobación para participar en la puja.

Sin embargo, el objeto ya había dado de qué hablar en 2022, cuando fue presentado durante la Comic-Con de San Diego. En aquel momento, se anunció con un precio de 25 millones de dólares, una cantidad que llamó la atención por tratarse de un objeto inspirado en una franquicia cinematográfica.

Ahora, el guantelete tendrá una nueva oportunidad de cambiar de propietario. Los interesados podrán participar presencialmente en Abu Dabi, por teléfono o mediante una oferta escrita, siempre que Julien's Auctions autorice previamente su participación.

El precio estimado de esta pieza no se ha hecho público. juliensauctions

La casa de subastas también adelantó que publicará fotografías, información detallada y documentos de certificación antes del evento. El lote incluirá un certificado de autenticidad firmado por Jim Starlin, creador de la historia original de El Guante del Infinito en los cómics de Marvel, además de su estuche de presentación.

Las seis gemas auténticas que hacen única a la pieza

La historia detrás de esta creación comenzó en 2019, cuando Adam Mirzoeff, director ejecutivo de East Continental Gems, vio un guantelete de juguete en el escritorio de un alto ejecutivo de Marvel. A partir de ahí surgió la idea de fabricar una versión que dejara atrás el plástico y utilizara piedras preciosas reales.

Con la autorización de Marvel y Disney, la empresa tuvo acceso a los diseños detallados del accesorio utilizado en pantalla para reproducirlo con cuidado. El resultado fue una pieza de casi 50 centímetros de altura, en la que cada piedra debía tener el tamaño suficiente para representar a su correspondiente Gema del Infinito.

Con la autorización de Marvel y Disney, la empresa tuvo acceso a los diseños detallados del accesorio eastcontinentalgems

En conjunto, las seis gemas pesan más de 170 quilates y, según la información difundida por los responsables del proyecto, no han recibido tratamientos para mejorar su apariencia. Todas cuentan con certificación de American Gemological Laboratories, mientras que el diamante también tiene documentación del Instituto Gemológico de América.

Una de las piedras tiene una historia particular: la esmeralda que representa la Piedra del Tiempo fue descubierta hace más de cien años y permaneció durante más de tres décadas en la colección de East Continental Gems. La empresa se había negado a venderla antes de destinarla a este proyecto.

Así, el guante que Thanos utilizó para intentar dominar el universo se convirtió en una pieza de colección que combina joyería, cine y cultura popular. La gran incógnita ahora es cuánto estará dispuesto a pagar alguien por llevárselo a casa.