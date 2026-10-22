Emmanuel tendrá un concierto gratis: ¿cuándo y dónde será?

“La chica de humo” y otros éxitos de Emmanuel podrían sonar en una noche dedicada al Día de Muertos. Si te gustaría cantar sus canciones en vivo y todavía no has tenido la oportunidad de verlo, esta puede ser tu ocasión, pues el cantante ofrecerá un concierto gratuito en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.

Esta presentación será antes de su próximo concierto en el Auditorio Nacional, programado para el 3 de diciembre de 2026. Si quieres disfrutar de su música sin pagar boleto, te contamos cuándo será el evento, a qué hora comenzará y dónde se llevará a cabo.

Emmanuel dará concierto gratis por el Día de Muertos

A través de las redes sociales de la alcaldía Tláhuac se anunció la presentación del intérprete de “Toda la vida”, como parte del Festival Internacional del Día de Muertos de Tláhuac.

El anuncio invita a los seguidores del cantante a reunirse para disfrutar de una noche musical en el marco de esta celebración.

“Este 1 de noviembre, el ícono de la música en español, Emmanuel, llega a la Explanada de la Alcaldía para celebrar el Día de Muertos con un concierto espectacular”.

Así que, si entre tus canciones favoritas están “La chica de humo” o “Toda la vida”, esta presentación será una oportunidad para corearlas en compañía de otros fans.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto gratis de Emmanuel en Tláhuac?

El concierto gratuito de Emmanuel está programado para el 1 de noviembre de 2026, a las 21:00 horas, en la Explanada de la Alcaldía Tláhuac.

Forma parte de las actividades por el Día de Muertos, una de las celebraciones más representativas de México, que reúne música, tradiciones y homenajes a quienes ya no están.

¿Dónde será el concierto?

Si quieres disfrutar de este evento, tendrá lugar el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 21:00 horas, en la explanada de la Alcaldía Tláhuac, ubicada en avenida Tláhuac, colonia La Asunción de la Ciudad de México.

No olvides revisar las redes oficiales de la alcaldía para consultar posibles indicaciones sobre el acceso y la organización del evento.

Emmanuel durante su presentación "Musica para mandar a volar Vol.2" en l Edición 26 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino realizado en el Foro Sol. Foto: Cuartoscuro.com / Graciela López Herrera

¿Cuándo son los próximos conciertos de Emmanuel en 2026 y 2027?

Además de esta presentación gratuita, Emmanuel tiene programado el espectáculo “Emmanuel Sinfónico” en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México para el 3 de diciembre de 2026, a las 20:30 horas.

Para quienes quieran asistir a este concierto, los boletos se anunciaron con precios que van de los 434 a los 4 mil 278 pesos, disponibles para consulta a través de Ticketmaster, sujetos a disponibilidad.

El cantante también tiene previstas presentaciones en otras ciudades, entre ellas Zapopan, Jalisco, donde actuará el 25 de febrero en el Auditorio Telmex, y Monterrey, Nuevo León, el 27 de febrero en el Auditorio Banamex.

Si eres fan de “La chica de humo”, el concierto gratuito en Tláhuac puede ser una oportunidad para disfrutar de la voz y los éxitos de Emmanuel en una fecha especial, en medio de las tradiciones del Día de Muertos. Una noche para cantar, recordar y dejar que la música también forme parte de la celebración.