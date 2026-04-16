Paramount confirma 'Top Gun 3' con Tom Cruise de regreso

La película de aviación más reconocida del cine continuará. Durante su presentación en CinemaCon en Las Vegas, Paramount Pictures confirmó que Tom Cruise regresará para protagonizar Top Gun 3, acompañado nuevamente por el productor Jerry Bruckheimer.

El anuncio consolida los planes de una nueva entrega tras el impacto de Top Gun: Maverick, que revitalizó la saga décadas después de su debut en los años 80.

Un proyecto en desarrollo desde 2024

Aunque la confirmación oficial llegó ahora, la tercera parte ya había sido mencionada desde 2024 como un proyecto en desarrollo. El guion estará a cargo de Ehren Kruger, quien participó en la escritura de Maverick junto a Eric Warren Singer y Christopher McQuarrie.

El equipo creativo mantiene así una línea de continuidad con la entrega anterior, que fue dirigida por Joseph Kosinski.

Por ahora, no se han revelado detalles sobre la trama ni una posible fecha de estreno, pero la participación de figuras clave sugiere que el proyecto avanzará bajo una estructura similar a la de su predecesora.

El fenómeno de 'Maverick' que impulsó la secuela

El desarrollo de Top Gun 3 está directamente ligado al desempeño de Maverick, una película que se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de los últimos años. Con un presupuesto estimado de 170 millones de dólares, la cinta logró recaudar más de mil 500 millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como un referente en la recuperación de las salas de cine tras la pandemia de covid-19.

Su estreno ocurrió en un contexto complejo para la industria, con muchos cines aún operando de forma limitada, lo que amplificó su impacto en taquilla.

El regreso de Tom Cruse y Top Gun

En Top Gun: Maverick, Tom Cruise retomó el papel del teniente Pete Maverick Mitchell 36 años después de la película original de 1986, Top Gun. La historia lo mostró como instructor en la escuela de élite de la Marina, donde entrenó a una nueva generación de pilotos para una misión de alto riesgo.

La historia lo mostró como instructor en la escuela de élite de la Marina, donde entrenó a una nueva generación de pilotos para una misión de alto riesgo.

Uno de los ejes narrativos fue su relación con Bradley “Rooster” Bradshaw, interpretado por Miles Teller, hijo de su antiguo compañero Goose. Este vínculo permitió conectar la nueva historia con los eventos de la primera película.

El éxito de Maverick también se apoyó en un reparto que integró actores jóvenes con nombres consolidados en la industria.

Entre los pilotos novatos destacaron:

Glen Powell

Lewis Pullman

Monica Barbaro

Danny Ramirez

Jay Ellis

Greg Tarzan Davis

Manny Jacinto

El reparto también incluyó a Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris y Charles Parnell.

Uno de los momentos más recordados de Maverick fue la participación de Val Kilmer, quien retomó su papel como Tom “Iceman” Kazansky, personaje original de la primera película. Su aparición marcó su último papel en cine antes de su fallecimiento en 2025, lo que añade un contexto particular al futuro de la franquicia.

Un nuevo capítulo en una franquicia consolidada

Con la confirmación de Top Gun 3, Paramount apuesta por extender una saga que logró conectar distintas generaciones de espectadores.

Aunque los detalles sobre la historia permanecen bajo reserva, el regreso de Tom Cruise y del equipo creativo principal indica que la próxima entrega buscará mantener la línea narrativa y el enfoque en secuencias aéreas que caracterizaron a su predecesora.