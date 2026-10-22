Jenna Ortega habla abiertamente sobre su trastorno obsesivo-compulsivo

Jenna Ortega volvió a hablar sobre su salud mental y compartió detalles de cómo ha vivido con el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) desde que era niña.

En entrevista con Vogue, la actriz contó acerca de los rituales que forman parte de su rutina, las dificultades que enfrenta en su día a día y las distintas estrategias que ha probado para manejar su condición.

Jenna Ortega recuerda cómo comenzó su TOC

Jenna Ortega, actriz. Luca Carlino / Grosby

La actriz contó que comenzó a identificar ciertos comportamientos repetitivos cuando tenía alrededor de siete años. Según recordó, se levantaba temprano, antes que sus cinco hermanos, para completar una serie de acciones que debían realizarse de una manera específica antes de ir a la escuela.

Entre esos hábitos estaban abrir las sábanas siguiendo un orden determinado, abrir un cajón de una forma concreta y cepillarse el cabello lentamente, respetando un ritmo particular.

Con el paso del tiempo, Jenna empezó a reconocer que estas conductas estaban relacionadas con su TOC. También describió su mente como un espacio en el que parecen suceder muchas cosas al mismo tiempo, una sensación que puede resultar difícil de manejar.

Rituales que todavía forman parte de su vida

Jenna Ortega, actriz. REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

Aunque ha aprendido más sobre su condición, Ortega explicó que algunos comportamientos repetitivos siguen presentes en su rutina e incluso se intensifican por el cansancio, la ansiedad y los viajes.

Entre esas conductas enlistó:

Entrar a los sets con el pie izquierdo. Uno de los hábitos que mencionó consiste en procurar entrar a los lugares de rodaje comenzando con el pie izquierdo. Es uno de los rituales que mantiene cuando llega a un set de grabación.

Contar hasta 71 . Jenna también habló de una práctica que consiste en contener la respiración mientras cuenta hasta 71. Este tipo de rituales puede estar relacionado con la necesidad de seguir una secuencia específica para reducir la incomodidad o la ansiedad.

Repetir la frase “ take care” . Otro de los comportamientos que describió es repetir la expresión en inglés take care, que significa “ cuídate ” , una cantidad determinada de veces durante el día.

Jenna explicó que estos rituales pueden volverse más difíciles de manejar cuando atraviesa periodos de mayor estrés.

Manejo del trastorno obsesivo-compulsivo

Jenna Ortega, actriz. Emmefoto

Durante la entrevista, Ortega también habló sobre las distintas alternativas que ha explorado para afrontar el TOC. Entre ellas mencionó la terapia psicológica y la medicación, aunque no ofreció detalles sobre los medicamentos que ha probado ni sobre un posible tratamiento actual.

Además, explicó que ha intentado cambiar la manera en que se relaciona con algunos de sus rituales, tratando de verlos como una especie de juego. Esta perspectiva es una estrategia personal que, según contó, puede ayudarla a reducir parte de la presión que siente.

En tanto, a pesar de las exigencias de su profesión, Jenna reconoció que actuar puede ayudarla a concentrarse en el presente. Los rodajes implican jornadas largas, viajes y situaciones estresantes, pero también le permiten centrar su atención en una tarea concreta.

¿Qué es el TOC?

El trastorno obsesivo-compulsivo es una condición de salud mental que puede manifestarse mediante obsesiones, compulsiones o ambas.

Obsesiones. Son pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes e intrusivos que pueden provocar ansiedad, angustia o una sensación persistente de preocupación.

Compulsiones . Son conductas repetitivas o actos mentales que una persona siente la necesidad de realizar, a menudo para intentar aliviar la angustia o responder a una preocupación.

El TOC no consiste simplemente en ser una persona ordenada, perfeccionista o cuidadosa con los detalles. En algunos casos, los rituales pueden consumir mucho tiempo e interferir con las actividades cotidianas. Además, la experiencia varía de una persona a otra, por lo que no todas presentan los mismos síntomas.

En el caso de Jenna Ortega, sus declaraciones permiten conocer algunos aspectos de su experiencia personal, aunque no representan necesariamente lo que viven todas las personas con este trastorno.