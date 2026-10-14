Tom Cruise y 'Digger' rompen el histórico récord de fracaso en taquilla de Marvel

El estreno de 'Digger' representa un desastre monumental para la industria de Hollywood. La nueva película protagonizada por Tom Cruise generará pérdidas por 245 millones de dólares para las arcas del estudio Warner Bros, un golpe financiero brutal.

La revista especializada Variety confirmó esta cifra estratosférica que sepulta a la producción en el abismo del olvido. Con estos números rojos, el actor estadounidense le arrebata a Marvel Studios el peor récord posible dentro del competido negocio cinematográfico mundial.

Rotten Tomatoes dio muy baja calificación a Digger. Foto: Warner Bros Pictures

Hace apenas un par de años, el ensamble de superheroínas de 'The Marvels' ocasionó un hueco de 237 millones de dólares para la empresa Disney. El millonario proyecto de acción ostentaba la corona del mayor descalabro económico histórico, un título que hoy pasa directamente al protagonista de Misión Imposible.

La caída en picada de esta súper producción sacudió los cimientos de toda la cúpula directiva de los estudios tradicionales. Las salas de exhibición reportaron butacas vacías y un rechazo generalizado por parte del público desde el primer día de proyecciones oficiales.

El desastre comercial en cifras y presupuesto

Los ejecutivos de Warner Bros. aprobaron inicialmente un presupuesto de 125 millones de dólares para levantar el ambicioso rodaje. Los costos de producción salieron rápidamente de control durante las grabaciones y la cifra final alcanzó un rango desmedido de entre 160 y 180 millones de dólares.

A este excesivo gasto de filmación se sumaron otros 100 millones de dólares destinados exclusivamente a la campaña global de publicidad y promoción. Frente a esta enorme montaña de billetes invertidos, la recaudación en los cines resultó completamente paupérrima en absolutamente todos los mercados internacionales.

Tom Cruise y su actuación en Digger no fueron bien valoradas. Foto: Warner Bros Pictures

Actualmente, 'Digger' apenas suma ingresos por 37 millones de dólares tras un segundo fin de semana verdaderamente catastrófico en la venta de boletos. Los especialistas financieros proyectan que la cinta cerrará su recorrido en cartelera con escasos 50 millones de dólares como cifra de recaudación definitiva.

Los responsables de la película añoran las cifras logradas por el tropiezo de 'The Marvels' en su momento de mayor crisis. La cinta basada en los cómics abandonó los complejos cinematográficos con 206,1 millones de dólares globales, una cantidad de dinero hoy inimaginable para el desastroso filme de Cruise.

De salvador del séptimo arte a buscar refugio seguro

Al ajustar los números económicos a la inflación actual, la lista histórica muestra algunos movimientos particulares para los grandes fracasos. 'The Marvels' elevaría su nivel de pérdida hasta los 250 millones de dólares, mientras que la cinta 'El guerrero nº 13' llegaría hasta la marca de los 263 millones.

En esa misma métrica matemática ajustada, la aventura de ciencia ficción 'John Carter' mantendría el primer puesto absoluto con pérdidas superiores a los 280 millones de dólares. Fuera de las calculadoras y los ajustes temporales, la derrota nominal reciente le pertenece por completo al fallido proyecto respaldado por Warner.

El actor Tom Cruise dio una de sus mejores actuaciones y podría estar nominado al Oscar por Digger. Warner Bros. Pictures

Hace muy poco tiempo, la crítica internacional calificó a Tom Cruise como el auténtico salvador de la industria tras el aplastante éxito de 'Top Gun: Maverick'. Hoy vive un panorama diametralmente opuesto que alteró drásticamente sus decisiones creativas para el futuro cercano en la gran pantalla.

El experimentado actor apostó inmediatamente por terrenos conocidos y franquicias garantizadas para intentar recuperar el prestigio perdido en la taquilla mundial. Pronto iniciará el rodaje de 'Días de trueno 2' y pondrá en marcha la preproducción de la altamente esperada secuela de aviación 'Top Gun 3'.