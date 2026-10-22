Actriz Lorena Tassinari, recordada por telenovelas, reaparece y denuncia que fue golpeada

La actriz y cantante mexicana Lorena Tassinari, recordada por su participación en exitosas telenovelas, reapareció y denunció públicamente que fue víctima de agresiones.

En una reciente entrevista con el programa De Primera Mano, de Imagen Televisión, la actriz dijo haber sido golpeada junto con su padre, en medio de una disputa legal por un terreno en Jalisco.

La artista relató los difíciles momentos que ha enfrentado durante varios años por un conflicto relacionado con una propiedad ubicada en la zona de La Coronilla, en Zapopan.

La denuncia ha generado interés no solo por la gravedad de los hechos que describe, sino también por el regreso de una figura que durante mucho tiempo permaneció alejada de los reflectores televisivos.

Lorena Tassinari relata la agresión que sufrió junto con su padre

Actriz Lorena Tassinari denuncia agresiones en su contra. YT De Primera Mano

En su entrevista con De Primera Mano, la actriz recordó la violencia que experimentó durante el conflicto por el inmueble.

Fui víctima de la violencia de una manera espantosa, fui golpeada”, refirió.

Según lo declarado, varias personas habrían ingresado al terreno y ella cuestionó la documentación con la que presuntamente justificaban su presencia, sin embargo, tanto ella como su padre fueron agredidos.

Tassinari detalló que el problema no se limita a la violencia física, sino que involucra una disputa por la posesión y propiedad del inmueble, así como presuntas irregularidades en operaciones inmobiliarias.

De acuerdo con lo dicho por la también cantante, ha buscado que las autoridades revisen lo sucedido y atiendan las denuncias relacionadas con el predio.

Conflicto legal por un terreno en Jalisco

Actriz Lorena Tassinari denuncia agresiones en su contra. YT De Primera Mano

El caso se relaciona con un terreno ubicado en La Coronilla, en Zapopan, Jalisco, donde, según la versión de Tassinari, ella y su padre tenían un vivero.

El conflicto comenzó hace alrededor de ocho años y durante ese tiempo la actriz tuvo que enfrentar un prolongado proceso legal para defender sus derechos sobre la propiedad.

Tassinari ha señalado que detrás de la disputa existiría interés en desarrollar un proyecto inmobiliario en la zona. Asimismo, ha cuestionado presuntas operaciones de compraventa y posibles irregularidades en documentos relacionados con el terreno.

Según los reportes, la cantante presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar que se investiguen diversas conductas que considera posiblemente delictivas.

Entre ellas se encuentran presuntos delitos de fraude, despojo agravado, simulación de actos jurídicos, falsedad de declaraciones y falsificación de documentos, además de posibles irregularidades relacionadas con operaciones financieras.

En medio de la disputa, Lorena Tassinari también ha hablado de los avances que, según su testimonio, consiguió en los tribunales.

La artista afirma haber obtenido una resolución favorable para recuperar el inmueble después de varios años de litigio. Sin embargo, explicó que la recuperación material del terreno habría tardado más tiempo, por lo que el conflicto continuó incluso después de esa resolución.

¿Quién es Lorena Tassinari, la actriz recordada por sus telenovelas?

La reaparición de Tassinari ha despertado curiosidad entre quienes la recuerdan por su trayectoria artística.

Además de actriz, es cantante, pianista y compositora. Su nombre está relacionado con producciones televisivas de los años noventa, entre ellas Muchachitas, una de las telenovelas juveniles más recordadas de aquella época. También se le vincula con títulos como El premio mayor y Volver a empezar.

Su carrera no se limitó a la actuación. Tassinari también desarrolló una faceta musical, con proyectos como intérprete y compositora, y ha hablado en entrevistas sobre sus intereses artísticos y personales.