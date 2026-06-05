¿Murió el Licenciado Cortillo de La Familia P. Luche? Esto es lo que se sabe

La presunta muerte de Abraham Pérez, recordado por dar vida al Licenciado Cortillo en la serie La Familia P. Luche, comenzó a circular la noche del 4 de junio y la mañana del 5 de junio de 2026.

Aunque la noticia se ha difundido ampliamente, hasta ahora no hay un comunicado oficial por parte de familiares, representantes del actor o incluso del elenco de La Familia P. Luche con quien compartió escenas entre el 2007 y 2012.

¿Murió el Licenciado Cortillo de La Familia P. Luche?

Abraham Pérez, el Licenciado Cortillo en la serie La Familia P. Luche. Especial

La noticia comenzó a circular después de que el creador de contenido Omar Crew, confirmó la muerte de quien dijo, era su amigo.

Por medio de sus redes sociales, el también titular del podcast "La cabina paranormal" subió un mensaje para darle el último adiós al "Licenciado Cortillo".

En su publicación, lo recordó como “Abransito” y destacó los años de amistad que compartieron.

Amigo de tantos años Abransito mejor conocido como Lic. Cortillo de La Familia P.Luche se nos adelanta. Toda una vida de conocernos al igual que a su familia que le deseamos pronta resignación", escribió.

Ante las dudas que generó su publicación, el creador de contenido compartió otro mensaje recordando que tenía una gran amistad con Abraham Pérez y detalló que sus familias son muy unidas y por eso puede confirmar su muerte.

Nos conocimos de toda la vida y nuestros papás fueron amigos por más de 50 años. Una gran persona y siempre feliz. Hermanito, como les decía a todos, ya anda en el cielo regañando a todos allá", añadió.

Usuarios lamentan supuesta muerte de Abraham Pérez

Pese a la ausencia de información oficial sobre la presunta muerte del actor, la noticia ha generado múltiples muestras de condolencia y mensajes de apoyo dirigidos a sus familiares y seres queridos.

Usuarios han recordado con cariño la participación del Licenciado Cortillo en la producción encabezada por Eugenio Derbéz y Consuelo Duval.

Abraham Pérez participó en las temporadas 2 y 3 de La Familia P. Luche interpretando al Licenciado Cortillo, uno de los personajes secundarios más recordados por los seguidores de la comedia creada por Eugenio Derbez.

Aunque no formó parte del elenco principal, su personaje se convirtió en uno de los secundarios más recordados por los seguidores de la serie.

El Licenciado Cortillo era un personaje que constantemente se veía envuelto en las situaciones absurdas y cómicas características de la serie. Su participación le permitió compartir pantalla con actores como Consuelo Duval, Luis Manuel Ávila y Regina Blandón.

A diferencia de otros integrantes del elenco, Abraham Pérez mantuvo un perfil muy discreto. Tras el final de la serie en 2012, se mantuvo alejado de los reflectores y aparecieron pocas noticias sobre su carrera artística.

Famoso meme de “¡Sí, que se largue!”

Abraham Pérez, el Licenciado Cortillo en la serie La Familia P. Luche. Especial

El famoso meme de “¡Sí, que se largue!” nació directamente de una escena de La Familia P. Luche en la que aparece Abraham Pérez interpretando al Licenciado Cortillo.

La frase era una de las expresiones recurrentes del personaje y, con el paso de los años, fue reutilizada por los fans de la serie en redes sociales para reaccionar cuando alguien quería que una persona se fuera, fuera expulsada o simplemente desapareciera de una situación.

El meme explotó muchos años después de la transmisión original del programa. Con la llegada de Facebook, Twitter, TikTok y grupos de memes mexicanos, el fragmento comenzó a circular en formato de GIF, sticker e imagen de reacción.

Además de la expresión “Sí, que se largue”, otras como “Ah caray, eso sí me interesa” y “Ya nos exhibiste” trascendieron el programa y se volvieron referencias habituales entre los usuarios mexicanos de redes sociales.