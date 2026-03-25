Murió Alicia Caro, actriz del Cine de Oro de México, a los 95 años

Alicia Caro, reconocida como una de las grandes figuras del Cine de Oro mexicano, ha dejado un vacío importante en la historia del cine nacional tras confirmarse su fallecimiento. La noticia se dio a conocer este miércoles 25 de marzo a través de redes sociales.

Aunque la información se hizo pública recientemente, se confirmó que la actriz murió el pasado 17 de marzo, lo que sorprendió aún más a quienes seguían su carrera y vida personal.

Confirman muerte de Alicia Caro a los 95 años

Durante las últimas horas se confirmó que Alicia Caro falleció a los 95 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, la actriz perdió la vida en su domicilio ubicado en Coyoacán, alcaldía de la Ciudad de México donde residió durante sus últimos años tras retirarse del medio artístico.

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Hasta ahora, los detalles sobre las causas de su muerte no han sido revelados, por lo que permanece como información desconocida.

¿Quién fue Alicia Caro?

El nombre real de Alicia Caro era Beatriz Segura Peñuela. Nació el 8 de julio de 1930 en Bogotá, Colombia, y años después llegó a México junto a su madre, país donde desarrolló la mayor parte de su carrera artística y donde logró consolidarse como actriz.

Su debut en el cine ocurrió en 1947 con la película “Soledad”, dando inicio a una trayectoria que la llevó a participar en importantes producciones de la época. Con el paso de los años, se convirtió en una actriz reconocida por su versatilidad y presencia en distintas historias del cine nacional.

Películas y trayectoria en el Cine de Oro de Alicia Caro

A lo largo de su carrera, Alicia Caro formó parte de varias películas que hoy son consideradas referentes del cine mexicano. Entre sus trabajos más destacados se encuentran “Allá en el Rancho Grande”, “Dos pesos dejada”, “Muchachas de uniforme”, “El Ceniciento”, “Los Fernández de Peralvillo” y “Las tres Elenas”.

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También participó en la cinta “La hija del engaño”, dirigida por Luis Buñuel, lo que marcó un momento relevante dentro de su carrera. Además, compartió pantalla con figuras importantes como Germán Valdés “Tin Tan” en producciones como “El Ceniciento” y “Chucho el remendado”.

Con el paso del tiempo, incursionó en géneros como el suspenso y el terror, participando en películas como “Espiritismo” y “Cien gritos de terror”.

Después de una larga carrera en el cine, Alicia Caro decidió retirarse de manera definitiva en la década de los noventa, tras su participación en la película “El tesoro de Clotilde”. Desde entonces, optó por una vida más tranquila y alejada de los reflectores.

La actriz permaneció viviendo en Coyoacán, donde pasó sus últimos años en un entorno más privado. Tras el fallecimiento de su madre en 2004, eligió mantener un perfil bajo, enfocándose en su vida personal.

Su historia también estuvo marcada por su matrimonio con el actor Jorge Martínez de Hoyos, quien falleció en 1997.

PJG