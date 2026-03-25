‘Harry Potter’ en HBO: lanzan tráiler y primeras fotos de los actores; ¿cuándo se estrena?

Te presentamos el primer trailer de la nueva serie de Harry Potter en HBO: ¿cuándo se estrena? ¡Preparen sus varitas y limpien sus calderos! Aquí está el vistazo a una nueva generación de magos.

El mundo mágico está a punto de abrir sus puertas una vez más, y esta vez no es en la gran pantalla, sino directamente en la comodidad de nuestros hogares a través de la plataforma de streaming HBO.

La expectación ha alcanzado niveles de Felix Felicis tras el lanzamiento del primer vistazo oficial de la serie de Harry Potter, un proyecto que promete ser la adaptación más fiel y detallada de los siete libros originales de J.K. Rowling jamás realizada.

¿Cómo se ve Hogwarts con la tecnología de 2026? ¿El nuevo trío mágico está a la altura de sus papeles? Esto y más se ve en el más reciente trailer de la serie de Harry Potter, ¡incluyendo a Snape!

Primer avance de la serie de Harry Potter en HBO Harry Potter

¿Qué vemos en el trailer de la serie de Harry Potter?

El primer avance de la serie de Harry Potter no ha escatimado en nostalgia, pero también ha dejado claro que esta es una producción con identidad propia. Bajo la supervisión de un equipo creativo de élite, el trailer nos sumerge en una atmósfera mucho más cercana a la descripción literaria de las novelas.

Las primeras escenas nos muestran la vida de Harry en el mundo muggle, viviendo con sus tíos y enterándose de su magia; para dar paso a un nuevo comienzo: ser un mago en Hogwarts.

En esta nueva serie de imágenes, vemos a Dominic McLaughlin interpretando a Harry Potter como un niño donde todo lo mágico comienza a cobrar sentido, desde su llegada al castillo, sus primeras interacciones con otros personajes (como Hagrid), así como conociendo a alumnos icónicos, tal es el caso de Draco Malfoy.

Y, por supuesto, en este primer vistazo a la serie de Harry Potter no pudo faltar la presencia de Ron Weasley y Hermione Granger, interpretados por los actores Alastair Stout y Arabella Stanton.

Además, así como se vio a Harry caminando hacia su primer juego de quidditch, lo vemos recibiendo la Nimbus 2000 y disfrutando de la vida escolar con sus compañeros.

Snape en la serie de Harry Potter en HBO Harry Potter

Primer vistazo a Paapa Essiedu, el nuevo Severus Snape

En el tráiler de la serie de Harry Potter vemos por primera vez a Paapa Essiedu, el actor que interpretará a Severus Snape. En una escena muy corta, hace su aparición caminando por los pasillos de Hogwarts.

Lo mismo ocurre con profesores como McGonagall y Albus Dumbledore, interpretados por Janet McTeer y John Lithgow. En el avance se aprecian detalles que los lectores reconocerán de inmediato, incluyendo la ceremonia de elección de casa y el Gran Comedor.

Dumbledore en la serie de Harry Potter en HBO Harry Potter

¿Cuándo se estrena la primera temporada de Harry Potter?

La nueva serie de Harry Potter en HBO, bajo el título Harry Potter y la piedra filosofal, se estrenará en la Navidad de 2026, de acuerdo con lo publicado en redes sociales. Y sí, ya están trabajando en la segunda temporada.