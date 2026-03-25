Muere Chip Taylor, compositor de temas como 'Wild Thing' y tío de Angelina Jolie

Chip Taylor murió a los 86 años, dejando una huella importante en la historia de la música gracias a sus composiciones que trascendieron generaciones. El anuncio lo hizo público su amigo, el cantante Billy Vera, quien compartió que el artista falleció mientras recibía cuidados paliativos. Hasta ahora no se han dado detalles sobre la causa de su muerte.

La partida del compositor no solo representa la pérdida de un músico, sino de una figura clave detrás de algunos de los mayores éxitos del rock y el pop. Aunque muchos reconocían sus canciones, no todos sabían que pertenecía a una familia destacada en el mundo del espectáculo: era hermano del actor Jon Voight y tío de Angelina Jolie.

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En 2016, su trayectoria fue reconocida con su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores.

¿Quién fue Chip Taylor?

Antes de ser conocido como Chip Taylor, su nombre real era James Wesley Voight, nacido el 21 de marzo de 1940 en Nueva York. Desde finales de la década de 1950 comenzó a abrirse camino en la música, participando en agrupaciones como Town Three y utilizando el nombre artístico Wes Voight. Con el paso del tiempo adoptó el nombre con el que alcanzaría reconocimiento.

A lo largo de su carrera también desarrolló su faceta como cantante, lanzando sencillos y discos durante varias décadas. Uno de sus mayores logros como intérprete fue “Early Sunday Morning” en 1975, canción que logró posicionarse en el lugar 28 de las listas country.

Chip Taylor y Jon Voight Grosby Group

Uno de los mayores aportes de Chip Taylor fue la canción “Wild Thing”, que alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot 100 en 1966 en la versión de The Troggs. Este tema se convirtió en un referente del llamado garage rock, destacando por su sonido crudo y directo.

Con el paso del tiempo, la canción fue reinterpretada por diversos artistas, incluyendo una icónica presentación de Jimi Hendrix en el Festival Pop de Monterey en 1967, donde incluso llegó a prender fuego a su guitarra. También fue retomada por la banda X y apareció en la película “Major League”.

El compositor también reveló que escribió esta canción en cuestión de minutos, a petición de un productor. Aunque la primera versión no tuvo éxito, fue la reinterpretación de The Troggs la que la llevó a la fama mundial.

“Angel of the Morning” y otras composiciones destacadas

Otra de sus creaciones más reconocidas es “Angel of the Morning”, una canción con un estilo mucho más suave que también logró consolidarse con el tiempo. Aunque fue grabada inicialmente por Evie Sands en 1967 sin gran impacto, posteriormente Merrilee Rush la llevó al éxito en 1968 al alcanzar el número 4 en listas.

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Años después, Juice Newton revivió el tema en 1981, logrando nuevamente una posición destacada en el Billboard Hot 100. La canción también fue interpretada por artistas como Nina Simone, Olivia Newton-John y The Pretenders, consolidando su lugar como un clásico.

Incluso generaciones más recientes han tenido contacto con esta melodía, ya que fue utilizada en la película “Deadpool” y también sirvió como base para el éxito “Angel” de Shaggy en 2001.

Colaboraciones y legado musical

Además de sus composiciones más famosas, Chip Taylor escribió canciones para distintos artistas. Antes de consolidarse, trabajó en la editorial musical April-Blackwood Music, vinculada a CBS. Durante ese periodo, figuras como Willie Nelson interpretaron algunas de sus obras, incluyendo “He Sits at My Table”.

También colaboró con Billy Vera en varias canciones, entre ellas “Make Me Belong To You”, “Storybook Children” y “Papa Come Quick”, interpretadas por artistas como Barbara Lewis, Fats Domino y Bonnie Raitt.

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Durante los años 90, el compositor mantuvo su presencia en la música como cantautor dentro del género americana. Más adelante, en 2012, sorprendió con un nuevo proyecto llamado Chip Taylor & the New Ukrainians, con el que lanzó el álbum "F**k All the Perfect People". La canción principal llegó incluso a formar parte de la serie “Sex Education”.

En 2019 regresó con el disco “Whiskey Salesman”, reafirmando su vínculo con sus raíces musicales. Con una carrera extensa y diversa, Chip Taylor deja un legado sólido como uno de los compositores más influyentes de su generación.

PJG