Heidy Infante, nieta de Pedro Infante, denuncia malos tratos de su tía Lupita hacia ella y su madre

Pedro Infante fue uno de los cantantes más importantes en México y su legado sigue presente, sin embargo, su vida amorosa también dio de qué hablar en su momento y hasta ahora se sabe que sus descendientes siguen presentes en la música, aunque no todos mantienen una buena relación.

Este es el caso de Heidy Infante, nieta del cantante, y de Lupita Infante, hija del también actor del Cine de Oro en México. Tía y sobrina no tienen una buena relación, algo que reveló Heidy en entrevista para El Minuto que cambió mi destino.

Pedro Infante, ícono del cine mexicano, vivió varios romances, pero también enfrentó rechazos memorables. | Mezcalent

El lazo que une a Heidy Infante con Pedro Infante

Antes de hablar sobre la polémica con su tía, Heidy Infante dio detalles de cómo surge su lazo familiar con el famoso.

“(Soy) Nieta directa y con un grato sabor de boca porque llevar el apellido no es una responsabilidad, es homenajear el apellido de un grande de México y ser nieta te pone en un predicamento porque empiezas a notar cosas desde muy pequeña. Primero me escondía, hoy doy la cara. Al principio era sorpresa: ‘ah, soy nieta de Pedro Infante’”.

Heidy Infante, nieta de Pedro Infante

La cantante contó cómo fue que su abuelita conoció a Pedro Infante y que fruto de su relación nació su madre.

“Mi abuelita era secretaria (…), era secretaria del director general de discos Peerles, quien le entregaba su cheque por cada grabación de discos. La retaron muchas de las secretarias, la ventana de mi abuela daba hacía parte del estacionamiento, la retaron a decirle: ‘Pedro Infante, te amo’. Mi abuelita se escondió, él la alcanzó a ver, regresa y le dice: ‘negrita, dímelo de frente’ y ella: ‘Don Pedro, disculpe, fue un juego’ y él: ‘Para mí no es un juego, la invito a comer’ y ya no regresó. Mi abuelita tenía la misma edad que él, ha de haber tenido unos 24 o 25 años”.

Sin embargo, cuando la abuelita de Heidy Infante queda embarazada tuvo que dejar su trabajo y huir, ya que asegura que era amenazada por Lupita Torrentera, que en ese momento era pareja de Pedro Infante, aunque también mencionó que su abuelo al mismo tiempo mantenía un romance con Irma Dorantes.

Pedro Infante y Lupita Torrentera

“Huye y era amenazada por doña Lupita Torrentera porque era brava. Doña Irma recibió bastantes descolones y mis respetos para ella. Mi abuelita protegía a su hija, la amenazó de muerte, así como a la señora Irma, era una señora que creía que todo tenía en las manos y yo creo que mi tía (Lupita Infante) heredó esa parte (…), mi abuelita huyó y trabajó en un café de chinos y nos teníamos que esconder porque yo también me tenía que esconder más grande (…), era perseguida porque decían que le iban a quitar a la niña”.

Sin embargo, todo cambió cuando murió Pedro Infante, ya que menciona que el hermano del cantante, Pepe Infante, presentó a todas las mujeres que tuvieron hijos de Pedro con María Luisa León, la primera esposa del intérprete de “Pepe, El Toro”.

“Mi tío Pepe Infante, el hermano menor de mi abuelito, él al saber la historia (…), mi abuelo era un responsable, todo su dinero se iba y proporcionaba a apoyo a todas sus mujeres, aunque ellas no sabían, pero mi tío Pepe sabía y en el momento que se da cuenta que se quedan solas, desprotegidas, que no tienen forma de salir adelante las presenta ante doña María Luisa León, que es la única y legitima esposa de Pedro Infante, la primera esposa y nunca se divorciaron. Por lo tanto, legalmente se nulifica cualquier acta, pero legalmente así pasa. La verdadera hija y adoptada es Dora Luisa, que es hija de una de mis tías que adopta María Luisa por ella ni Pedro Infante tuvieron hijos. Cuando la adoptan, crece y a su fallecimiento es como esta herencia la obtiene Pedro Infante Torrentera, Lupita Infante Torrentera e Irma Infante Aguirre, que se ha llamado Infante Dorantes”.

María Luisa León

Los malos tratos de Lupita Infante con Heidy Infante y su mamá

En la entrevista, Heidy Infante señaló que desde que nació su mamá fue señalada como “bastarda” por parte de la familia Infante Torrentera, a excepción de su tío Pedro (hijo de Pedro Infante y Lupita Torrentera), con quien mantuvieron una buena relación antes de que muriera.

“Era tratada como una Infante de tercera, como una bastarda (…), mi abuelita impulsó mucho a mi mamá al grado que se tituló como licenciada en Ciencias Política y de la Comunicación, eso la pone a un nivel en donde mi mamá llegó a los grandes niveles políticamente porque se escondió para no cantar, peor fue parte importante de Paco Malgesto, en aquellos programas de televisión donde ella era la programadora (…), vive mi madre, tiene 71 años, ha ayudado a todos sus hermanos y reconocida por su familia menos por Lupita Infante Torrentera que ha sido la más grosera con ella”.

Lupita Infante Facebook

Heidy Infante relató que su tío Pedro también vivió malos tratos por parte de su madre, Lupita Torrentera, y su hermana, Lupita Infante.

“Yo trato bien a la gente, desde el señor que me recibe hasta el que me deja ir, eso es lo que me enseñó Pedro Infante Torrentera, que es la esencia de Pedro Infante. Si bien la gente dice que no tenía simpatía, yo les puedo decir que era el más simpático y el más amable con la gente y es lo que más se valora. Él es el torito”.

Heidy Infante relató que su tío Pedro también vivió malos tratos por parte de su madre, Lupita Torrentera, y su hermana, Lupita Infante.

Heidy Infante y su mamá Instagram

“Yo trato bien a la gente, desde el señor que me recibe hasta el que me deja ir, eso es lo que me enseñó Pedro Infante Torrentera, que es la esencia de Pedro Infante. Si bien la gente dice que no tenía simpatía, yo les puedo decir que era el más simpático y el más amable con la gente y es lo que más se valora. Él es el torito”.

Finalmente, detalló que cuando murió su tío Pedro en Los Ángeles, su madre se hizo cargo de repatriar el cuerpo y del funeral. Además, recordó una ocasión en la que Lupita Infante fue grosera con su mamá.

“Y mi tía, la señora Lupita Infante que te dijo que no es mi tía de frente, qué me justifiqué cómo es que mi madre paga la repatriación, cómo es la que le piden que haga todo. Mi mamá sacó toda la misa en la Basílica y dándole la paz mi mamá a Lupita: ‘La paz es contigo’ y Lupita le dijo: ‘púdrete’. Lupita ha sido muy cruel”.

PJG