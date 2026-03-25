El nombre de Gloria Trevi vuelve a colocarse en la conversación pública, pero esta vez no por su carrera musical, sino por un nuevo ángulo legal que apunta directamente al juez que la absolvió hace más de dos décadas.

La discusión gira en torno a un señalamiento delicado, pues presuntamente no contaba con cédula profesional cuando llevó el caso. Frente a esto, el propio exfuncionario decidió hablar y fijar su postura.

Juez defiende absolución de Gloria Trevi y niega irregularidades Cuartoscuro

El juez responde a los señalamientos

El juez involucrado rechazó las críticas y explicó que en el momento en que asumió el cargo, en 1991, el requisito de contar con cédula profesional no era obligatorio.

Según su versión, su nombramiento se dio por concurso de méritos, bajo las condiciones legales vigentes en ese momento.

Además, fue enfático al descartar cualquier irregularidad en el proceso. Aseguró que actuó “única y exclusivamente conforme a derecho” y negó haber recibido algún tipo de beneficio indebido durante su carrera. Incluso lanzó un reto directo a quienes lo cuestionan: si existían sospechas de corrupción, debieron denunciarlo en su momento.

La absolución de Gloria Trevi, según el juez

Uno de los puntos más relevantes de sus declaraciones es cómo explica la decisión que marcó el caso de Gloria Trevi. El juez insiste en que él no “absolvió” por voluntad propia, sino que su papel fue valorar las pruebas disponibles.

En su versión, los elementos presentados no fueron suficientes para acreditar la responsabilidad penal de la cantante, identificada legalmente como María de los Ángeles Treviño Ruiz.

Esto, a pesar de que sí consideró acreditados delitos graves dentro del caso, como rapto, corrupción de menores y violación agravada.

La diferencia, explicó, radica en que no se logró demostrar la culpabilidad directa de Trevi, lo que impidió una sentencia condenatoria en su contra.

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El contraste con la condena de Sergio Andrade

En el mismo proceso, el juez sí dictó una resolución distinta para Sergio Andrade. De acuerdo con su testimonio, el productor fue condenado debido a que admitió su participación en los hechos.

Este contraste entre ambos casos ha sido, desde entonces, uno de los puntos más discutidos. Mientras Andrade enfrentó consecuencias legales, la absolución de Gloria Trevi ha sido objeto de debate constante en la opinión pública.

¿Se puede reabrir el caso?

Ante la posibilidad de que este nuevo señalamiento tenga implicaciones legales, el juez fue claro: considera que el caso no puede reabrirse. Argumentó que se trata de una resolución firme bajo el principio de non bis in idem, el cual establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos.

Desde su perspectiva, cualquier intento de revivir el proceso carecería de fundamento jurídico, independientemente de las controversias actuales.

Gloria Trevi rompe el silencio sobre Sergio Andrade: ¿ya lo perdonó? (Foto: Mezcal Entertainment)

Un debate que va más allá del caso

Más allá de las declaraciones del juez, el tema ha abierto una discusión más amplia sobre los estándares legales de la época y la evolución del sistema judicial en México. Incluso en el ámbito mediático, se ha cuestionado si era adecuado que un juez ejerciera sin cédula profesional, aunque la normativa lo permitiera en ese momento.

También ha surgido otro ángulo importante: el contexto de las víctimas. Durante el proceso original, muchas eran menores de edad, lo que complejiza la idea de por qué no hubo denuncias o señalamientos más contundentes en ese entonces.

Por ahora, el juez se mantiene firme en su postura y descarta cualquier irregularidad en su actuación.

Mientras tanto, el caso de Gloria Trevi vuelve a ocupar titulares, recordando que, incluso décadas después, hay historias que siguen generando preguntas sin cerrar del todo.