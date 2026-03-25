Kika Edgar es operada de emergencia y cancela shows; revelan causa

La actriz y cantante Kika Edgar fue operada de emergencia y por esa razón tuvo que cancelar sus shows en Sonora y Puebla.

A través de un comunicado en las cuentas oficiales de la cantante, informaron al público que la artista presentó un malestar poco después de llegar a Sonora, razón por la que se le dio atención médica urgente.

¿Qué le pasó a Kika Edgar?

Kika Edgar operada de emergencia. Especial

El documento señala que la cantante tuvo una intervención quirúrgica d eugencia derivada de un cuadro de apendicitis.

Señalaron que, tras su llegada a la ciudad de Hermosillo, presentó un malestar y fue trasladada de inmediato a un hospital, en donde actualmente se encuentra internada y bajo atención médica especializada.

Cabe destacar que el cuadro de apendicitis suele comenzar con dolor alrededor del ombligo que después se desplaza hacia la parte baja derecha del abdomen. Este dolor puede volverse intenso y constante. Otros síntomas comunes incluyen fiebre, náuseas, vómito, pérdida del apetito y, en algunos casos, dificultad para moverse por el dolor.

Se opera porque, si no se trata a tiempo, el apéndice puede romperse (perforarse). Cuando esto ocurre, libera bacterias dentro del abdomen y puede provocar una infección grave llamada peritonitis, que es potencialmente mortal.

La cirugía, conocida como apendicectomía, consiste en retirar el apéndice antes de que se rompa o para evitar complicaciones si ya está muy inflamado. Es un procedimiento común y generalmente seguro, y la mayoría de las personas se recupera rápidamente.

Cancelaciones de shows

La operación de emergencia de Kika Edgar obligó a cancelar su show previsto para el 25 de marzo en Cananea, Sonora, así como su presentación del 27 de marzo en Puebla, donde ya había sido anunciada.

En su lugar, de acuerdo con el comunicado, se presentará Myriam Montemayor en los dos eventos, a fin de que el espectáculo continué para el público que esperaba las presentaciones.

Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y, sobre todo, la imposibilidad de Kika para poder encontrarse con su publico como estaba previsto”, detalla el documento.

La carrera de Kika Edgar

Kika Edgar operada de emergencia. Especial

Kika Edgar despegó en las telenovelas. Gracias a su talento interpretativo, ha destacado en papeles tanto dramáticos como cómicos, ganándose el reconocimiento del público mexicano.

En el teatro musical ha tenido gran éxito, especialmente con su participación en Mentiras: el musical, donde interpretó canciones icónicas del pop en español de los años 80. Su potente voz la convirtió en una de las favoritas del elenco y le abrió más puertas en la música.

Como cantante, Kika Edgar ha lanzado varios álbumes donde mezcla balada, pop y música regional mexicana. Entre sus discos destacan Señor Amante y Broadway, mostrando su versatilidad vocal y su formación teatral.

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