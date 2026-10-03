Murió a los 8 años tras cumplir su sueño de ser idol: la historia de Luna-chan

La historia de Hirata Runa, conocida como Luna-chan, terminó de manera inesperada. La pequeña japonesa tenía apenas 8 años y había comenzado desde muy niña a perseguir su sueño de convertirse en una idol pop.

Su carrera todavía estaba empezando. Era aprendiz de DIANNA Project, un proyecto japonés dedicado a impulsar a jóvenes artistas, y poco a poco comenzaba a presentarse frente al público.

El pasado 20 de septiembre realizó lo que sería su última actuación. Después del concierto, Luna-chan compartió un mensaje con sus seguidores en el que agradeció el apoyo y aseguró que se había divertido mucho. Cinco días después, el 25 de septiembre, la niña falleció.

De acuerdo con el comunicado publicado por DIANNA Project, su muerte ocurrió a consecuencia de una miocarditis derivada de la gripe. La agencia pidió respeto para la familia de Runa en este momento y agradeció a todas las personas que acompañaron a la pequeña durante su corta carrera.

Luna-chan había cumplido su sueño de ser idol

Para Runa, formar parte del mundo de las idols no era solamente un juego. Desde pequeña había dedicado buena parte de su vida a prepararse para estar sobre un escenario.

Con apenas 8 años ya tenía experiencia como aprendiz y había comenzado a construir una relación con los seguidores que acudían a sus presentaciones.

Para Runa, formar parte del mundo de las idols no era solamente un juego X: @DP_HIRATALUNA

Su último concierto ocurrió el 20 de septiembre. Ese día, después de bajar del escenario, Luna-chan escribió un mensaje que ahora tiene un significado distinto para quienes seguían su carrera.

Gracias también por hoy, lo aprecio mucho. Fue muy divertido, expresó la pequeña, de acuerdo con los reportes sobre su última presentación.

La publicación se convirtió en uno de sus últimos mensajes antes de que se conociera la noticia de su fallecimiento.

DIANNA Project comunicó posteriormente la muerte de Runa y recordó el apoyo que recibió durante su etapa como idol. También dedicó unas palabras a los fans y a las personas que trabajaron con ella.

¿Qué es la miocarditis y cómo se relaciona con la gripe?

De acuerdo con mayoclinc, la miocarditis es una inflamación del miocardio, es decir, del músculo del corazón. Puede aparecer por distintas causas, entre ellas algunas infecciones virales.

Cuando el corazón se inflama, su capacidad para bombear sangre puede verse afectada. Los síntomas pueden variar y, en algunos casos, pueden confundirse con los de una gripe u otra infección.

Entre las señales que pueden presentarse están el dolor en el pecho, cansancio, dificultad para respirar, fiebre, desmayos y alteraciones en los latidos del corazón. En los niños también puede aparecer respiración rápida o problemas para realizar actividades que normalmente hacen sin dificultad.

La miocarditis es una inflamación del miocardio, es decir, del músculo del corazón. X: @DP_HIRATALUNA

Sin embargo, cada caso es diferente. En el caso de Luna-chan, el comunicado de su agencia señaló específicamente que la causa de su fallecimiento fue una miocarditis derivada de la gripe.

Fans y compañeros despidieron a Luna-chan

La noticia provocó reacciones entre las personas que conocieron a la pequeña durante su paso por DIANNA Project.

La agencia agradeció públicamente a los compañeros idols que fueron amables con Runa, a los seguidores que la apoyaron y a todas las personas que participaron en su formación como artista.

Aunque su carrera apenas comenzaba, Luna-chan consiguió cumplir uno de sus mayores deseos: subir a un escenario y presentarse como idol.

La agencia agradeció públicamente a los compañeros idols que fueron amables con Runa X: @DP_HIRATALUNA

Su última actuación ocurrió apenas cinco días antes de su muerte. En aquella ocasión todavía podía agradecer a sus seguidores por acompañarla y decirles que se había divertido.

Ahora, ese mensaje se convirtió en uno de los últimos recuerdos públicos de una niña que, durante sus ocho años de vida, alcanzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la música japonesa.