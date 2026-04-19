'Mujeres imperfectas': actúan, pero no juzgan

Para Joel Kinnaman y Corey Stoll el proceso creativo para hacer a la perfección sus imperfectos personajes en la serie Mujeres imperfectas los llevó por caminos diferentes, sin embargo, ambos concluyeron en un punto en común: es difícil no juzgar a estas personas a las que dan vida porque... bueno, sí, están llenos de imperfecciones.

“Puede ser difícil, sin duda. Hay cosas que, si yo mirara a Howard desde fuera, definitivamente lo juzgaría. Y es importante resistirse a eso, hubo momentos durante el rodaje en los que me di cuenta de que las mujeres detrás de la cámara empezaban a odiar a mi personaje, y tuve que alejarme de eso y no fingir que no lo oía”, compartió Corey a Excélsior.

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“Siempre te apoyé”, dijo Joel arrancando la risa de Corey. “Es algo que tienes que hacer como actor cuando estás interpretando un papel. Da igual si interpretas a Hitler o a cualquier otro personaje, tienes que encontrar la manera de amar al personaje que interpretas y a veces eso te lleva a lugares bastante extraños. Pero si no lo haces, se convierte en una actuación superficial y bidimensional. Así que, incluso si interpretas a un asesino en masa, cuando estás dentro de su mente, aunque las acciones provengan del autodesprecio, de cualquier otra cosa o simplemente de un placer sádico puro, tienes que encontrar la manera de meterte en ese personaje, tienes que encontrar la manera de amar a ese personaje de alguna forma”, agregó Joel.

Este thriller poco convencional explora la culpa y la venganza, el amor y la traición, y las concesiones que hacemos y que alteran nuestras vidas para siempre. A medida que avanza la investigación, también sale a la luz la verdad sobre cómo incluso las amistades más cercanas pueden no ser lo que parecen.

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Joel y Corey, quienes dan vida a Robert y Howard respectivamente, hicieron su trabajo previo como actores para poder interpretar su parte en esta serie, pero ambos tomaron caminos diferentes para poder hacerlo. Uno de manera tradicional... el otro lo unió a la tecnología.

“Profundizamos, hay que hacerlo. Cuando me preparaba para esto, usé inteligencia artificial para ayudarme a prepararme para el personaje por primera vez. Conecté el guión a Chat GPT y le pedí que me hiciera como 100 preguntas psicológicamente complejas para ayudarme a entender quién era Robert. Luego seguí repitiendo las preguntas, y cuando me di cuenta, cuando estaba escribiendo las respuestas y estaba construyendo una especie de historia de fondo, era una forma diferente de construirla, para profundizar en las complejidades psicológicas del personaje. Me pareció muy útil. Creo que la IA se convertirá en una valiosa herramienta narrativa, al tiempo que enfatiza que el elemento humano siga siendo esencial para conectar con el público”, dijo Joel.

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“Para mí creo que fue más por instinto. Sentí, aunque él es mucho más perezoso que yo. De hecho, en algún un momento, íbamos en el coche al set y le preguntó a Chat GPT: ‘¿Qué me diría Corey Stoll sobre cómo interpretar esta siguiente escena?’. Y surgieron estas citas que eran totalmente inventadas. Quiero decir, podrían haberlas dicho, pero sé que yo no en términos de investigación. El set fue muy acogedor. Mis compañeros de escena eran todos tan buenos y estaban tan preparados que, ya sabes, podías simplemente actuar, actuar, interpretar escena por escena, y no sentir que tenías que interpretar todo el arco argumental. Qué pereza”, agregó Corey.

Mujeres imperfectas se suma a las historias que navegan en el género del thriller y para aquellos que forman parte de esta producción, la idea de que hay un miedo residual de la evolución es una posible respuesta de por qué estas producciones siguen en el gusto del público.

“Creo que es una forma emocionante de contar historias porque, bueno, creo que la vida da miedo. Cuando evolucionamos, lo hicimos porque teníamos miedo de todo, esa era la forma de sobrevivir en la naturaleza. Así que todavía tenemos esta ansiedad residual, pero está más o menos dispersa. Y cuando puedes concentrar tu ansiedad en algo en particular, en realidad es un alivio. Se podría resumir en un vestigio, como el apéndice. Es como algo que desarrollamos pero que ya no necesitamos”, agregó Corey.

PJG