“Zona Cero”, ¿cuándo se estrena en cines de México la nueva película de zombis?

“Zona Cero”, del director Yeon Sang-ho, es un nuevo thriller que promete revivir la acción y el terror zombi por medio de una historia marcada por el encierro, la mutación y la supervivencia extrema.

Con esta nueva cinta, el director regresa después de haber revolucionado el cine de zombis con “Train to Busan”, así como “Península” y la serie “Hellbound”.

Por lo anterior, y debido a que en el filme reúne a las estrellas más grandes de los K-Dramas de Netflix, el resultado solo puede ser una obra maestra del suspenso.

¿De qué trata la película “Zona Cero” de Yeon Sang-ho?

"Zona Cero", película dirigida por Yeon Sang-ho. @CorazonFilms

“Zona Cero” (Colony / Gunche) es una película surcoreana de terror, ciencia ficción y supervivencia.

La historia comienza durante una conferencia de biotecnología que se lleva a cabo en un edificio conocido como Nido. La situación da un giro inesperado cuando se libera un virus capaz de mutar rápidamente y provocar que las personas infectadas se conviertan en criaturas cada vez más peligrosas.

Ante el riesgo de que la infección se propague al exterior, las autoridades toman una medida extrema: sellar por completo el edificio, dejando atrapados en su interior a la profesora de biotecnología Kwon Se-jeong y a un grupo de sobrevivientes.

Uno de los elementos que distingue a “Zona Cero” es la evolución de los infectados. Estas criaturas no mantienen siempre el mismo comportamiento, sino que desarrollan nuevas características y capacidades conforme el virus cambia. Esto obliga a los sobrevivientes a adaptarse constantemente y encontrar nuevas maneras de mantenerse con vida. Incluso el olor humano puede convertirse en una amenaza, ya que es capaz de atraer a los infectados y poner en peligro a quienes intentan escapar.

Más allá del terror y las escenas de supervivencia, la película también aborda temas como la ética científica, la venganza y la posibilidad de crear una nueva forma de humanidad. El pasado de Se-jeong y su relación con la investigación científica son piezas importantes para comprender cómo comenzó el desastre.

¿Cuándo se estrena en México la película de zombis “Zona Cero?

"Zona Cero", película dirigida por Yeon Sang-ho. @CorazonFilms

“Zona Cero” ya tuvo su estreno en Corea del Sur el 21 de mayo de 2026 y tuvo un desempeño especialmente fuerte en taquilla: llegó a superar los 5 millones de espectadores y encabezó la taquilla surcoreana durante cuatro semanas consecutivas.

En tanto, la película llegará a los cines de Estados Unidos el 28 de agosto de 2026, mientras que en México Cinemex mantiene como fecha de estreno el 3 de septiembre de 2026, con clasificación B15, una duración de 2 horas y 2 minutos y distribución de Corazón Films.

La distribución internacional de “Zona Cero” se está haciendo mediante fechas diferentes según cada mercado. En el caso estadounidense, Colony tuvo previamente una presentación en el New York Asian Film Festival el 10 de julio, antes de su estreno comercial.

Elenco de la película surcoreana

El elenco principal de “Zona Cero” (Colony / Gunche) está encabezado por importantes figuras del cine y la televisión surcoreana:

Jun Ji-hyun — interpreta a Kwon Se-jeong, una profesora de biotecnología que queda atrapada en el edificio donde comienza el brote. Es la protagonista de la historia y encabeza la lucha de los sobrevivientes.

Koo Kyo- hwan — interpreta a Seo Young- cheol , un investigador relacionado con el origen del virus y uno de los personajes más importantes para entender el comportamiento de los infectados.

Ji Chang- wook — interpreta a Hyun- seok , un guardia de seguridad del edificio que conoce sus instalaciones y las posibles rutas de escape.

Kim Shin- rok — interpreta a Hyun- hee , un personaje que tiene una relación familiar con Hyun- seok .

Shin Hyun- been — forma parte del reparto principal en un papel relacionado con los sobrevivientes.

Go Soo — también participa en la película en uno de los papeles secundarios.

De todos ellos, Jun Ji-hyun y Koo Kyo-hwan son los dos rostros centrales de la historia: ella como la científica que intenta sobrevivir al brote y él como el investigador cuya relación con los infectados resulta fundamental para el conflicto.

“Zona Cero” en Cannes

"Zona Cero", película dirigida por Yeon Sang-ho. @CorazonFilms

“Zona Cero” tuvo su presentación en Cannes en mayo de 2026, antes de su estreno comercial en Corea del Sur.

Su paso por Cannes fue especialmente relevante porque significó el regreso de Yeon Sang-ho al festival con una película de zombis/terror, después del impacto que tuvo Tren a Busan.

En la edición 2026 del Festival de Cannes, dentro de la sección Midnight Screenings (Proyecciones de Medianoche), una sección dedicada a películas de género con propuestas particularmente intensas, de terror, acción o suspenso.

"Zona Cero” llegó a Cannes diez años después de "Tren a Busan", retomando la combinación de terror, acción y crítica social que caracteriza buena parte de su cine.

La presentación en Cannes generó bastante atención. La película se proyectó ante una audiencia de alrededor de dos mil 300 personas y tuvo una recepción entusiasta.

Un detalle interesante es que Cannes no la presentó como una simple película de zombis. La propuesta gira alrededor de la idea de una infección que evoluciona y de criaturas capaces de desarrollar nuevas características, mientras los sobrevivientes intentan comprender las reglas de la amenaza. El propio festival resume la premisa con la idea de que, mientras el virus se propaga, “el orden comienza a mutar”.