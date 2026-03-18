Muere Tsutomu Shibayama, director clave de Doraemon y Ranma, a los 84 años

El director y ejecutivo de animación japonesa Tsutomu Shibayama falleció a los 84 años de edad el pasado 6 de marzo de 2026. La causa de la muerte fue atribuida a complicaciones médicas derivadas del cáncer de pulmón que el realizador padecía.

La información fue confirmada mediante un comunicado oficial emitido por el estudio Ajia-do Animation Works. Esta empresa de producción audiovisual fue cofundada por el propio Shibayama en el año 1978. La compañía mantiene sus operaciones en la industria de la animación asiática en la actualidad.

El registro laboral de Shibayama documenta su participación como director en múltiples proyectos de la televisión japonesa. Su trayectoria incluye el cargo de director en la primera temporada de la serie animada Ranma ½. Esta adaptación televisiva se basó en el manga original escrito e ilustrado por la autora Rumiko Takahashi.

¿Quién era Tsutomu Shibayama?

La trayectoria del animador está vinculada principalmente a la franquicia audiovisual de "Doraemon". Los archivos de producción indican que Shibayama dirigió 22 largometrajes cinematográficos de esta propiedad intelectual. Estas películas se estrenaron de forma consecutiva en las salas de cine entre los años 1983 y 2004.

Además de su trabajo en los formatos de largometraje, el realizador fungió como director en jefe de la serie de televisión de Doraemon. Esta versión del programa inició sus transmisiones regulares en el año 1979. Shibayama mantuvo este cargo ejecutivo en la producción durante varias décadas ininterrumpidas.

Tsutomu Shibayama Especial

La filmografía del director también abarca su participación en otras series de larga duración en la televisión asiática. El listado de sus créditos oficiales incluye trabajos de dirección en programas como Chibi Maruko-chan. Asimismo, registró participación activa en la producción de la serie animada Nintama Rantaro.

En el año 2012, el Gobierno de Japón reconoció la trayectoria profesional de Shibayama dentro del sector. La Agencia de Asuntos Culturales de dicho país le otorgó un premio oficial por sus contribuciones a la industria audiovisual. Este galardón se entrega a profesionales con décadas de trabajo comprobable.

El trabajo de Shibayama

Las producciones dirigidas por Shibayama registraron distribución internacional a través de acuerdos de licenciamiento a lo largo de los años. En la región de América Latina, series como Doraemon y "Ranma ½ formaron parte de la programación de canales de televisión abierta tras sus respectivos procesos de doblaje.

El estudio Ajia-do Animation Works, establecido por el director hace 48 años, continúa desarrollando proyectos de animación en Japón. La estructura corporativa de la empresa permite la producción de series por encargo y proyectos independientes. La confirmación del deceso documenta el cierre de la etapa biográfica de su cofundador.