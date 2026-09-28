Muere Concepción Márquez, actriz de 'Cría puercos'; dedicó más de 40 años al teatro, cine y televisión

Concepción Márquez, actriz mexicana con una trayectoria de más de cuatro décadas en el teatro, el cine y la televisión, murió, informó el Centro Cultural Helénico, institución que recordó su trabajo como una presencia entrañable para distintas generaciones de espectadores.

El recinto cultural lamentó el fallecimiento de la intérprete y destacó la entrega con la que dio vida a numerosos personajes a lo largo de su carrera. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de muerte ni se han dado a conocer detalles sobre sus servicios funerarios.

“Hoy despedimos a una actriz cuya voz, talento y presencia permanecerán en las historias que compartió con nosotros”, señaló el Centro Cultural Helénico al enviar sus condolencias a familiares, amistades y seres queridos.

Márquez permaneció activa hasta los últimos años de su vida y desarrolló una carrera que pasó por los escenarios teatrales, telenovelas, series y películas mexicanas, entre ellas Cría puercos, trabajo que le consiguió una nominación al Premio Ariel como Mejor Actriz.

¿Quién fue Concepción Márquez?

Concepción Márquez desarrolló una trayectoria actoral de más de 40 años y comenzó a aparecer en cine desde finales de la década de los 80, antes de sumar trabajos en televisión y consolidar una extensa carrera teatral.

En una entrevista publicada en 2019 por la Secretaría de Cultura, la actriz hablaba ya de una trayectoria superior a cuatro décadas y describió como uno de los mayores reconocimientos de su carrera la nominación al Ariel que recibió por Cría puercos.

La película, dirigida por Ehécatl García, presentó a Márquez como Esmeralda, una mujer que ha perdido el interés por la vida ante la ausencia de su hijo y que recupera una razón para cuidar y amar cuando una pequeña cerda llega inesperadamente a su hogar.

Su interpretación fue reconocida por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas con una nominación a Mejor Actriz en la edición 61 de los Premios Ariel, donde compartió categoría con Yalitza Aparicio, Gabriela Cartol, Sophie Alexander-Katz e Ilse Salas. Esta última ganó por Las niñas bien.

Concepción Márquez apareció en María la del Barrio

Para el público de televisión, el rostro de Márquez también pasó por algunas producciones ampliamente conocidas.

Una de ellas fue María la del Barrio, telenovela protagonizada por Thalía en la que realizó una breve participación como una mujer de la vecindad de Agripina, personaje interpretado por Carmen Salinas.

Concepción Márquez tuvo un pequeño papel en María la del Barrio Televisa

Las Estrellas recordó que la aparición formó parte de sus primeros trabajos en la pantalla chica antes de desarrollar una mayor presencia en el cine mexicano.

Su trayectoria televisiva incluyó además producciones como Enamórate, Top Models, Machos, Contrato de amor, Dios Inc. y Lo que callamos las mujeres.

Uno de sus trabajos televisivos más recientes fue Amanecer, producción de Juan Osorio encabezada por Fernando Colunga y Livia Brito, cuyo reparto también reunió a figuras como María Rojo, Eric del Castillo, Blanca Guerra, Patricia Reyes Spíndola, Julieta Egurrola y Ernesto Laguardia.

Cría puercos fue uno de sus trabajos más reconocidos

Aunque participó en numerosas producciones, Cría puercos se convirtió en uno de los papeles cinematográficos más destacados de su trayectoria.

La actriz interpretó a una mujer mayor que enfrenta la soledad y encuentra una nueva motivación a partir de la llegada de un animal a su vida, en una historia centrada en el cuidado, la vejez y la necesidad de afecto.

Además de su nominación al Ariel, Márquez apareció en películas como La zona, El viaje de Nonna, Cosas insignificantes, Domingo siete y Redención.

Concepción Márquez en la alfombra roja de una pelpicula Grosby Group

También trabajó en títulos más recientes como Locas por el cambio y ¡Qué despadre!, ampliando una filmografía que le permitió alternar producciones comerciales con cine de autor.

Concepción Márquez seguía actuando en teatro

Apenas en 2025, Márquez protagonizó junto con Antonio Vega Apuntes sobre el deterioro de mi madre, obra de Andy Bragen dirigida por Ana Graham que tuvo temporada en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico.

La puesta en escena abordaba la relación entre una madre y su hijo durante la última etapa de vida de ella, además de temas como el envejecimiento, la dependencia, el amor familiar y la dificultad de despedirse.

Márquez interpretó a la madre durante la temporada realizada entre enero y marzo de 2025. La producción terminó con funciones agotadas y una develación de placa encabezada por Diana Bracho y Diego del Río.

bgpa