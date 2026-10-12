Muere exparticipante de MasterChef tras agresivo tumor cerebral

Mariusz Komenda, cocinero y exparticipante de MasterChef, murió a los 44 años después de varios meses de luchar contra un tumor cerebral maligno. El chef, que alcanzó las semifinales de la octava temporada del reality en 2019, había compartido públicamente su diagnóstico y las complicaciones que enfrentó durante su tratamiento.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer el 7 de octubre de 2026 y fue confirmada por TVN, la cadena que transmite el programa en Polonia. Tras conocerse la noticia, la producción le dedicó un mensaje de despedida en el que recordó su pasión por la cocina, su energía y su vínculo con el concurso, al que regresó después de su participación.

La muerte de Komenda ocurrió meses después de que comenzara un proceso médico que incluyó dos cirugías cerebrales, radioterapia y rehabilitación. Durante ese periodo, familiares, amigos y personas de su comunidad se movilizaron para ayudarlo a cubrir los gastos relacionados con su atención médica.

¿Quién era Mariusz Komenda?

Muere exparticipante de MasterChef. IG @mastrchef_tvn

Mariusz Komenda era un cocinero y restaurantero originario de Środa Śląska, una localidad de Polonia. Su nombre alcanzó mayor reconocimiento en 2019, cuando participó en la octava temporada de MasterChef Polonia y consiguió llegar a las semifinales.

Su paso por el programa le permitió mostrar sus habilidades culinarias y ganar popularidad entre los seguidores del reality. Aunque no llegó a la final, mantuvo su relación con la producción y volvió en temporadas posteriores para compartir su experiencia y conocimientos con otros participantes.

Durante su trayectoria en el concurso, también tuvo la oportunidad de conocer México como parte de las experiencias gastronómicas del programa, que acercan a los concursantes a diferentes cocinas y tradiciones culinarias.

En abril de 2025, Komenda emprendió una nueva etapa profesional al abrir el restaurante Father & Son junto a su hijo, en su localidad natal. El proyecto representaba una oportunidad para continuar desarrollando su pasión por la gastronomía y compartir su experiencia en la cocina.

Sin embargo, meses después, sus planes se vieron afectados por los problemas de salud que comenzaron a principios de 2026, cuando tuvo que concentrarse en su diagnóstico y tratamiento médico.

¿Qué enfermedad tenía Mariusz Komenda?

Muere exparticipante de MasterChef. IG @mastrchef_tvn

El exparticipante de MasterChef fue diagnosticado con un glioma maligno, un tipo de tumor que se origina en las células gliales, encargadas de brindar soporte y protección a las neuronas.

De acuerdo con los reportes sobre su caso, el diagnóstico llegó en enero de 2026, después de que fuera hospitalizado ante la sospecha de que había sufrido un accidente cerebrovascular. Los estudios médicos posteriores revelaron la presencia del tumor cerebral.

La enfermedad cambió por completo su vida y lo obligó a interrumpir sus actividades habituales para concentrarse en su recuperación. El tumor estaba localizado en el tálamo derecho, una región del cerebro relacionada con el procesamiento y la transmisión de información sensorial y motora.

El tratamiento de Mariusz Komenda incluyó varias intervenciones médicas. El cocinero fue sometido a dos cirugías cerebrales y recibió radioterapia, además de continuar con un proceso de rehabilitación.

Durante la primera operación, los médicos lograron extirpar el tumor. Posteriormente, recibió radioterapia como parte de su atención y tuvo que someterse a una segunda intervención, durante la cual se retiró una parte del hueso del cráneo para atender las complicaciones relacionadas con su padecimiento.

Después de las operaciones, Komenda continuó bajo supervisión médica y recibió rehabilitación intensiva. Su atención incluyó centros hospitalarios de Varsovia y Legnica, en Polonia.

Pese a los tratamientos y los esfuerzos médicos, el cocinero murió.

Mariusz Komenda habló sobre su enfermedad en redes sociales

En marzo de 2026, el exparticipante de MasterChef decidió compartir públicamente detalles de su diagnóstico y del proceso que atravesaba. En una publicación del 25 de marzo, explicó que había ingresado al hospital a principios de enero debido a la sospecha de un accidente cerebrovascular, pero que los estudios médicos revelaron un problema de salud más grave.

Komenda contó que el diagnóstico había cambiado su vida y la de sus seres queridos. Desde entonces, su rutina estuvo marcada por hospitalizaciones, consultas con especialistas, estudios médicos y sesiones de rehabilitación.

A través de sus publicaciones, el cocinero permitió que sus seguidores conocieran las dificultades que enfrentaba y los desafíos de su tratamiento. También expresó su intención de continuar luchando por su salud, pese a las complicaciones.

Familiares y amigos organizaron una colecta para ayudarlo

Los gastos derivados de la atención médica llevaron a familiares y amigos de Mariusz Komenda a organizar una campaña de recaudación de fondos para contribuir a su tratamiento especializado.

La iniciativa recibió el apoyo de habitantes de Środa Śląska, personas cercanas al cocinero y miembros de su comunidad, quienes buscaron ayudarlo a afrontar los costos de las intervenciones y la atención que necesitaba.

En marzo, Komenda habló sobre la importancia de recibir apoyo para continuar con su proceso médico. La colecta se convirtió en una muestra de solidaridad durante los meses en los que enfrentó la enfermedad.

MasterChef reacciona a la muerte de Mariusz Komenda

Muere exparticipante de MasterChef. IG @mastrchef_tvn

Tras confirmarse el fallecimiento, la producción de MasterChef Polonia publicó un mensaje para despedir al cocinero y expresar sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

El equipo del programa recordó a Komenda como parte de la familia del reality y destacó su pasión, energía y amor por la cocina. También reconoció que había mantenido su vínculo con el concurso después de su participación en 2019, al regresar para compartir sus conocimientos con otros concursantes.

¿Qué es un glioma maligno y por qué puede ser peligroso?

Los gliomas son tumores que se desarrollan a partir de las células gliales del sistema nervioso central. Existen distintos tipos y grados, por lo que su comportamiento y gravedad dependen de las características específicas del tumor.

Entre los factores que determinan su evolución están su localización, la velocidad con la que crece y su grado de malignidad. Cuando aparece en una región delicada del cerebro, la cirugía puede resultar especialmente compleja debido al riesgo de afectar estructuras que cumplen funciones esenciales.

El tratamiento depende del tipo de glioma y de las condiciones de cada paciente. Puede incluir cirugía, radioterapia y, en determinados casos, quimioterapia u otras terapias especializadas. No todos los pacientes reciben el mismo tratamiento ni presentan la misma evolución.

En el caso de Komenda, los reportes públicos se centraron en las intervenciones quirúrgicas, la radioterapia y la rehabilitación que recibió durante los meses posteriores a su diagnóstico.