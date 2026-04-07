Rapero Offset es herido durante un tiroteo en Florida, ¿cuál es su estado de salud?

El rapero Offset, exintegrante del grupo de hip hop Migos, recibió un disparo el pasado lunes mientras se encontraba cerca de un casino en Florida, Estados Unidos, de acuerdo con lo informado por medios locales.

Tras ser herido, el rapero, quien estuvo casado con Cardi B, fue trasladado a un hospital para su atención médica.

Hieren al rapero Offset en Florida

Según la agencia AP, el tiroteo del lunes ocurrió después de una pelea en el Seminole Hard Rock de Hollywood, justo al norte de Miami.

En los primeros reportes, la policía indicó que una persona sufrió heridas en un área de valet afuera del Seminole Hard Rock en Hollywood, Florida, aunque no identificó a la víctima. Después se supo que se trataba del rapero Offset, cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus.

Tras ello, los agentes detuvieron a dos personas, aunque, la segunda no ha sido acusada y, de acuerdo con la policía, investigadores trabajan para identificar a otros involucrados.

En tanto, el Departamento de Policía, indicó que “el lugar es seguro y no existe ninguna amenaza para el público. Las operaciones continúan con normalidad”.

¿Cuál es el estado de salud de Kiari Kendrell Cephus?

Rapero Offset. Mega/The Grosby Group

Un portavoz del músico de 34 años dijo al sitio de celebridades TMZ que se encontraba "estable" y bajo observación en un hospital de la ciudad de Hollywood, Florida.

Podemos confirmar que Offset recibió un disparo y actualmente se encuentra en el hospital recibiendo atención médica. Su estado es estable y está siendo observado de cerca", indicó su portavoz.

Según TMZ, se lo vio sonriendo e interactuando con los fans en el casino de Florida instantes antes de que le dispararan.

Trayectoria de rapero estaodunidense

Offset es un rapero, compositor y figura mediática estadounidense, conocido tanto por su carrera en solitario como por ser integrante del influyente grupo de hip-hop Migos.

Nació como Kiari Kendrell Cephus el 14 de diciembre de 1991 en Lawrenceville. Offset alcanzó fama mundial junto a sus primos Quavo y Takeoff, formando Migos, un grupo que revolucionó el trap con su estilo de flow triplete.

Uno de los mayores éxitos del grupo fue la canción Bad and Boujee (2016), que se volvió viral y llegó al número 1 en el ranking Billboard Hot 100. Ese tema consolidó a Migos como una de las agrupaciones más importantes del rap moderno.

En su carrera como solista, Offset lanzó su primer álbum, Father of 4 en 2019. En ese proyecto mostró un lado más personal, hablando de su vida, su familia y sus errores. También ha colaborado con artistas como Cardi B (quien fue su esposa), Drake y Travis Scott.

En el plano personal, su relación con Cardi B fue muy mediática, marcada por rupturas y reconciliaciones. Tienen hijos en común y han sido una de las parejas más comentadas del mundo del entretenimiento.

Offset también ha estado en el centro de controversias, incluyendo problemas legales en sus primeros años y conflictos públicos dentro de Migos, especialmente tras la muerte de Takeoff en 2022, un evento que impactó profundamente al grupo y a la industria musical.

Actualmente, Offset continúa activo como solista, desarrollando su carrera musical y participando en proyectos de moda y cultura urbana, siendo una figura clave dentro del rap contemporáneo.

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