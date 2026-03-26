Mujeres Asesinas 4: quiénes son las protagonistas de la nueva temporada

La icónica serie Mujeres Asesinas regresa con una nueva entrega que promete mantener a la audiencia al filo del asiento. La cuarta temporada ya es una realidad y, con ella, llega un elenco renovado que dará vida a historias intensas, crudas y profundamente humanas.

¿De qué trata Mujeres Asesinas?

Desde su estreno en México en 2008, la producción se convirtió en un fenómeno televisivo gracias a su formato antológico y a la forma en que abordó temas como la violencia de género, la desigualdad y los límites emocionales. En aquel entonces, figuras como Verónica Castro y Carmen Salinas formaron parte de un elenco que dejó huella en la televisión nacional.

Mujeres Asesinas 4 confirma a sus nuevas protagonistas para una temporada intensa. lasestrellas

Años después, la historia encontró una nueva vida en la plataforma ViX, que en 2022 apostó por una versión renovada, adaptada a la actualidad. El éxito fue inmediato, lo que permitió el lanzamiento de más temporadas en 2024 y 2025. Ahora, con su cuarta entrega en camino, la serie reafirma su lugar como una de las producciones más impactantes del thriller psicológico en habla hispana.

Uno de los grandes aciertos de la serie ha sido su capacidad para incomodar al espectador y hacerlo reflexionar. Más allá del crimen, cada episodio profundiza en las razones detrás de las decisiones de sus protagonistas, mostrando un panorama donde no todo es blanco o negro.

La cuarta temporada seguirá explorando temas como la violencia doméstica, la presión social, la traición y la desesperación, elementos que llevan a estas mujeres al límite. A través de estas historias, la serie plantea preguntas incómodas: ¿qué haríamos en su lugar?, ¿hasta dónde puede llegar una persona cuando siente que no tiene salida?

La serie regresa con ocho episodios basados en historias inspiradas en hechos reales. lasestrellas

¿Cuántos episodios tendrá ‘Mujeres Asesinas 4’?

La nueva temporada mantendrá el formato que la caracteriza: ocho episodios independientes, cada uno protagonizado por una actriz distinta. En cada historia, las protagonistas enfrentan circunstancias límite que las empujan a tomar decisiones extremas, cambiando sus vidas para siempre.

Inspirada en el libro de la periodista argentina Marisa Grinstein, la serie continúa explorando relatos basados en hechos reales. Estas historias tienen en común a mujeres que, tras vivir situaciones de abuso, manipulación o violencia, terminan cruzando una línea peligrosa en busca de justicia o supervivencia.

Cada capítulo presentará una historia distinta con personajes complejos. IG paugaitan

¿Quiénes son las protagonistas de ‘Mujeres Asesinas 4’?

Para esta nueva entrega, la producción reunió a un grupo de actrices reconocidas que prometen interpretaciones memorables:

Angélica Rivera

Susana Zabaleta

Ana Brenda Contreras

Karena Flores

Paulina Gaitán

Vicky Araico

Livia Brito

Mayra Batalla

Cada una de ellas dará vida a personajes complejos, marcados por historias personales intensas que conectarán con el público desde lo emocional y lo social.

Angélica Rivera encabeza el elenco en su debut dentro de la franquicia. IG angelicariverahoficial

Uno de los regresos más comentados es el de Angélica Rivera, quien se suma por primera vez a este proyecto. Su participación ha generado gran expectativa entre los fans, especialmente tras compartir adelantos en redes sociales que anuncian una interpretación poderosa.

Con el paso de los años, 'Mujeres Asesinas' se ha consolidado como una franquicia internacional que ha sido adaptada en distintos países. Su impacto radica en su capacidad para retratar realidades complejas con sensibilidad y crudeza. Esta nueva temporada no solo busca atraer a una nueva generación de espectadores, sino también reconectar con quienes siguieron la serie desde sus inicios.

Con actuaciones intensas y relatos que prometen dejar huella, ‘Mujeres Asesinas 4’ se perfila como uno de los estrenos más esperados en la plataforma de ViX.