Morat vive tenso momento: therian habría intentado atacar a los músicos

Morat hace unos días estuvo en Argentina para reencontrarse con sus fans, sin embargo, su visita no solo ha estado marcada por la música y el entusiasmo de sus seguidores, sino también por un episodio inesperado que generó conversación en redes sociales y puso en debate un fenómeno poco conocido por muchos: los llamados therians.

Mientras cumplían con compromisos de promoción y aprovechaban algunos momentos libres para recorrer la ciudad, el grupo colombiano vivió una situación incómoda a la salida de un programa de televisión. Lo que parecía un encuentro habitual con fans terminó convirtiéndose en un momento de tensión que fue captado en video.

Morat Instagram

¿Qué ocurrió con Morat a la salida del programa?

La banda llegó a Argentina para ultimar detalles de su participación en el Festival de Peñas de Villa María 2026, en la provincia de Córdoba. Durante su estadía, además de cumplir con entrevistas y compromisos laborales, los músicos aprovecharon para conocer más de la ciudad e incluso disfrutar de algunas comidas.

Al finalizar una entrevista, los integrantes salieron a saludar a las personas que los esperaban afuera. Como suele ocurrir, se acercaron a firmar autógrafos, tomarse fotografías y agradecer el apoyo de sus seguidores. En medio de ese ambiente, una joven corrió repentinamente hacia uno de los músicos con la intención de morderlo.

Morat Instagram

De acuerdo con videos que ya circulan en redes sociales, una joven identificada como therian corrió directamente hacia ellos con una actitud agresiva. La reacción del equipo de seguridad fue inmediata y logró detenerla antes de que pudiera alcanzar al integrante de la banda. Gracias a esta intervención, no se registraron personas lesionadas y la situación no pasó a mayores.

El clip se volvió viral en pocas horas y hasta el momento, no se han reportado heridos ni se han emitido declaraciones oficiales por parte de la banda o sus representantes sobre lo sucedido.

Morat Instagram

¿Qué son los therians y por qué se habla de ellos?

El término therian ha ganado presencia en redes sociales y en titulares recientes, especialmente después de episodios similares reportados en distintos países. Muchas personas comenzaron a preguntarse qué significa realmente esta palabra y si representa algún tipo de riesgo.

Los therians son personas que aseguran sentir una identificación interna, ya sea psicológica, espiritual o emocional, con una especie animal. En algunos casos, esa identificación puede expresarse a través de comportamientos, actitudes o movimientos que imitan al animal con el que se sienten vinculados.

Therian Especial

No se trata de disfraces ni de un simple pasatiempo. Para quienes forman parte de esta subcultura, se trata de una vivencia subjetiva de identidad. Este fenómeno también se relaciona con conceptos más amplios como el otherkin, que agrupa a personas que sienten una conexión profunda con seres no humanos, ya sean animales, mitológicos u otros.

La palabra “therian” proviene de la therianthropía, un concepto histórico que describe la idea de humanos que se ven a sí mismos como animales o seres híbridos. A lo largo del tiempo, este término ha sido utilizado en distintos contextos culturales y académicos.

PJG