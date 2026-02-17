Desde hace varios días, videos de jóvenes usando máscaras de animales, saltando en cuatro patas o actuando como lobos y felinos comenzaron a multiplicarse en TikTok, Instagram y X.

La escena se repite en diferentes países, ya sea en parques públicos, plazas o patios escolares; alguien graba a personas imitando movimientos animales. Y si a esta moda se le conoce como therians.

Y es que lo que empezó como una tendencia viral relativamente discreta se convirtió en una moda. Y como suele ocurrir en internet, la reacción no tardó en transformarse en humor.

Los mejores memes sobre los therians, la nueva tendencia viral X: @SilencioShh_

¿Qué son los therians y por qué llaman tanto la atención?

El término therians proviene de therianthrope, una palabra en inglés que describe a personas que se identifican, en un plano psicológico o espiritual, con un animal no humano.

No significa que crean ser físicamente un animal, sino que sienten una fuerte conexión interna con una especie específica.

Esta identidad animal puede expresarse de distintas maneras:

Uso de máscaras o accesorios con rasgos animales.

Movimientos corporales que imitan conductas de ciertos animales.

Creación de contenido digital donde adoptan ese rol.

El origen de los therians en redes no es reciente. Comunidades similares existen desde hace años en foros y espacios digitales. Sin embargo, lo que cambió fue la visibilidad. Plataformas como TikTok amplifican cualquier contenido visual llamativo.

Un video corto, grabado en un parque y acompañado de música en tendencia, puede alcanzar millones de reproducciones en cuestión de horas.

Los mejores memes sobre los therians, la nueva tendencia viral X: @IsManuPlay

Estos son los mejores memes que han dejado los therians

Los videos virales de therians comenzaron a circular masivamente en Argentina y otros países de América Latina. Algunos mostraban a jóvenes corriendo en cuatro patas con notable habilidad física; otros simplemente caminaban con máscaras de lobo o gato.

La sorpresa inicial dio paso a la creatividad colectiva. Los usuarios empezaron a crear memes therians comparándolos con escenas de películas como El Rey León, Crepúsculo o incluso documentales de National Geographic.

¿Por qué internet convierte todo en meme?

Para entender el caso de los therians, hay que mirar el contexto más amplio.

Las redes sociales funcionan bajo una lógica de atención. El contenido que genera emociones intensas —sorpresa, risa, indignación— tiene más probabilidades de volverse viral. Cuando algo resulta inusual, el usuario promedio busca reaccionar. Y el meme es la herramienta más rápida.

Además, el humor digital cumple varias funciones:

Simplifica temas complejos.Permite opinar sin escribir largos argumentos.Genera sentido de pertenencia en comunidades online.

Entre la risa y el debate

El fenómeno muestra dos caras del internet actual.

Por un lado, la creatividad colectiva que convierte cualquier tendencia en contenido humorístico en tiempo récord. Por otro, la discusión sobre los límites entre sátira y burla.

Algunos integrantes de la comunidad therian han señalado que no todos los videos representan su experiencia real y que muchas grabaciones buscan deliberadamente llamar la atención. Otros aceptan el humor como parte inevitable de exponerse en redes.

Lo cierto es que los therians pasaron de ser una subcultura digital poco conocida a ocupar titulares y tendencias en cuestión de días.