Ángela Aguilar y Nodal sí estuvieron en medio de balacera cerca del rancho de su familia, 'El Soyate'

Nodal y Ángela Aguilar se encontraban en la carretera federal 54 el pasado 12 de febrero cuando se registró un enfrentamiento armado en Zacatecas, un hecho que generó preocupación y múltiples versiones en redes sociales. Sin embargo, la Fiscalía estatal aclaró que los cantantes no fueron el objetivo del ataque y que no existió ningún intento de secuestro o agresión directa en su contra.

Tras la difusión de rumores, el fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, explicó públicamente lo sucedido y detalló que la pareja fue testigo circunstancial del intercambio de disparos. El incidente ocurrió cerca del rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar, en el municipio de Villanueva, justo cuando los artistas salían del lugar.

Nodal y Ángela Aguilar estaban en medio de balacera

De acuerdo con la información oficial, todo se originó a partir de una acción de seguridad encabezada por autoridades estatales. Durante una entrevista con el programa “Ventaneando”, el fiscal explicó que la movilización policial derivó en una reacción por parte de un grupo delictivo.

“El pasado jueves, aproximadamente a las 5 PM se llevó a cabo la detención de cuatro personas; entre estas, un generador de violencia (…), el grupo delictivo reaccionó en contra de las autoridades”, explicó.

El operativo provocó un enfrentamiento entre policías estatales y civiles armados en un tramo ubicado en las inmediaciones del rancho de la familia Aguilar. Fue en ese momento cuando los cantantes transitaban por la zona.

“Este camino, en la carretera federal 54, se encuentra en las inmediaciones del rancho de la familia Aguilar y, de muy mala suerte, les tocó que, justamente cuando iban saliendo del rancho Ángela y Christian (…), les tocó ver cómo se dio esta agresión”, señaló.

Fiscalía descarta ataque directo contra los artistas

Frente a las versiones que apuntaban a una agresión dirigida, la autoridad estatal fue clara al rechazar esa posibilidad. Camacho Osnaya subrayó que no hubo ningún acto intencional contra los intérpretes y que su presencia en el lugar fue circunstancial.

“También es necesario decir y nuevamente precisar que la agresión no fue en contra de ellos; no se encuentran lesionados ni nada. Incluso, sus vehículos no sufrieron ninguna agresión”, sostuvo.

Además, se explicó que, al notar el riesgo, el equipo de seguridad privada que acompaña a los artistas tomó la decisión de regresar al rancho para resguardarse.

“De manera inmediata se regresan y se refugian en la casa principal de Pepe Aguilar; posteriormente, ya controlada la situación, se apoya para evacuarlos y se trasladan al aeropuerto”, detalló.

El llamado a las autoridades se recibió a las 5:52 de la tarde y, una vez controlado el enfrentamiento, se implementó un acompañamiento para que pudieran salir de Villanueva y trasladarse al aeropuerto. Posteriormente, volaron rumbo a la Ciudad de México.

El fiscal también respondió a los comentarios que señalaban que la cantante se encontraba en estado de shock tras lo ocurrido.

“No iba en shock, ellos cuentan con su propio equipo de seguridad. Por parte del estado no se encuentran asignados de manera directa”, afirmó.

Aunque los artistas no resultaron afectados, el enfrentamiento sí dejó daños en la carpeta asfáltica, luego de que los agresores detonaron un explosivo contra elementos de la policía estatal. La Fiscalía insistió en que el hecho estuvo relacionado con la detención de presuntos integrantes de un grupo delictivo y no con la presencia de los cantantes en la zona.

Un día después, el 13 de febrero, la Fiscalía de Zacatecas informó sobre la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas con el ataque registrado cerca del rancho de la familia Aguilar.

¿Qué dijo Pepe Aguilar tras los hechos?

En medio de la difusión de versiones sobre un posible ataque contra su familia, Pepe Aguilar emitió un comunicado el mismo 12 de febrero. En su mensaje, no confirmó la presencia de su hija ni de Christian Nodal en el lugar del enfrentamiento.

“Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, señaló.

El cantante también agregó que “en la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo”, en referencia a la movilización de fuerzas de seguridad en el área.

Su posicionamiento no precisó si Ángela Aguilar se encontraba en el sitio al momento de los hechos y se limitó a asegurar que la familia estaba a salvo. Con la información oficial dada a conocer por la Fiscalía, se confirmó posteriormente que los artistas sí estuvieron en la zona, aunque no fueron víctimas directas del ataque.

