¡Empezó poderoso! el Vans Warped Tour

Scary Kids Scaring Kids regresó a Ciudad de México ya con otra alineación a raíz de la muerte de Tyson Stevens en 2014. Era imposible no recordar aquel épico show en el que le abrieron a Saosin en Hard Rock en 2008. El lugar daba vibras de que podía caerse, el crowdsurfing era imparable y el sudor una constante. Buenos tiempos que el grupo no olvidará.

Pero el domingo por la noche fue una historia distinta y con una generación más joven. Albert Schweizer ahora tiene a cargo las vocales y una presencia diferente.

El grupo tocó Snake Devil, Faces y un cierre poderoso con Snake Devil, pero las nuevas rolas todavía no estaban en el radar. De hecho, había algunos invitados al House of Vans que no topaban el nuevo material. Igual estuvo cool el pedazo de nostalgia que nos regalaron por una noche.

Antes tocaron Say Ocean y Sgt. Papers, un par de bandas que más temprano confirmaron su participación en el Vans Warped Tour que se realizará por primera vez en Ciudad de México los días 12 y 13 de septiembre.

Hasta el momento el line-up lleva una racha de puros sueños cumplidos para la raza que soñaba con ver lo mejor de la escena de Estados Unidos.

Ayer se unieron Motion City Soundtrack y hasta 2 Minutos. Pero el cartel sigue sumando nombres importantes que es imposible que pasen desapercibidos, como Alexisonfire que por fin disparará su .44 Caliber Love Letter, The Story So Far, la mejor banda pop punk del momento; Basement tendrá un triunfal regreso, porque se rumora que su próximo disco es una bestialidad y The All American Rejects cumplen esa parte heartbreak que hacía falta desde hace mucho.

Estamos a mitad del camino y todavía faltan varias bandas por anunciar, sin embargo, hasta ahora los mismos gringos han manifestado en redes sociales que tenemos el mejor cartel del año, muy por encima de Montreal, DC, Orlando y Long Beach, con la única decepción de que The Used no logró su esperado regreso a la capital. Los anuncios seguirán hasta fin de mes.

*mcam