Difunden VIDEO de Ángela Aguilar y Nodal siendo resguardados tras balacera en Zacatecas

Ángela Aguilar y Nodal vivieron momentos de tensión en Zacatecas tras quedar en medio de un operativo de seguridad derivado de un ataque armado en las inmediaciones del rancho El Soyate, propiedad de los Aguilar. La situación obligó a que ambos artistas fueran resguardados por elementos de la Guardia Nacional para garantizar su traslado seguro hacia el aeropuerto de la entidad.

El incidente ocurrió el pasado 12 de febrero cuando el matrimonio se desplazaba por una zona donde se registraron ráfagas de disparos y quema de vehículos, hechos que activaron la movilización de corporaciones de seguridad. De acuerdo con reportes oficiales citados por el periodista Carlos Jiménez, la pareja no resultó lesionada, pero sí tuvo que modificar su ruta ante el riesgo que representaba el enfrentamiento.

Nodal y Ángela Aguilar quedaron en medio de una balacera

Información difundida por el periodista Carlos Jiménez señala que los cantantes salieron del rancho El Soyate en un convoy de camionetas con destino al aeropuerto de Zacatecas. En el trayecto se toparon con un ataque armado dirigido contra policías estatales, lo que generó un escenario de alta tensión en la zona.

Ante el peligro, decidieron dar vuelta para regresar a la propiedad. Sin embargo, durante esa maniobra, la camioneta en la que viajaban fue confundida con la de presuntos delincuentes. Esta confusión provocó que patrullas iniciaran su seguimiento.

Una vez dentro del rancho, la situación logró aclararse. Elementos federales arribaron al lugar, verificaron la identidad de los ocupantes del vehículo y determinaron que no existía vínculo alguno con los hechos violentos registrados en el área.

Guardia Nacional escolta a la pareja al aeropuerto

Tras resolverse el malentendido, las autoridades optaron por brindar acompañamiento oficial hasta el aeropuerto de Zacatecas para evitar cualquier otro incidente. La medida tuvo como objetivo garantizar la integridad de los artistas en un contexto marcado por la violencia.

El periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, compartió videos del momento en que se observa a Christian Nodal vestido de negro y a Ángela Aguilar con una sudadera blanca dentro de las instalaciones del aeropuerto, rodeados de elementos de seguridad.

En las imágenes difundidas, ambos artistas estrechan la mano de los uniformados que participaron en el operativo como muestra de agradecimiento. Posteriormente, abordaron la aeronave que los trasladó fuera del estado.

Cabe señalar que ninguno de los intérpretes resultó herido durante los hechos. Hasta el momento, tampoco han emitido un posicionamiento público sobre lo ocurrido.

