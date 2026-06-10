Momo Guzmán rompe el silencio y anuncia un proceso legal

El creador de contenido Momo Guzmán emitió un comunicado dirigido a sus seguidores y medios de comunicación para informar que actualmente enfrenta una situación legal relacionada con sus creaciones artísticas.

Aunque no mencionó nombres de manera directa, todo apunta a que podría tratarse de Erick Martínez, mejor conocido como Turbulence. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el influencer informó que actualmente existe un proceso legal en curso contra el creador de contenido.

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Asegura que sus personajes están protegidos:

En el documento, Momo Guzmán explicó que las acciones emprendidas están relacionadas con personajes de su autoría, los cuales, afirmó, cuentan con protección legal.

Asimismo, indicó que antes de recurrir a instancias formales se buscó una solución amistosa para resolver la situación. Sin embargo, aseguró que dichos acercamientos no fueron atendidos por la otra parte, lo que derivó en el inicio del procedimiento legal correspondiente.

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Pide respeto al proceso legal

El creador de contenido destacó que su intención no es generar conflictos, sino defender el trabajo que ha desarrollado a lo largo de los años.

Estoy protegiendo lo que es mío y lo que he construido con trabajo y esfuerzo", expresó en el comunicado, donde también pidió a sus seguidores confiar en el desarrollo del proceso legal.

Se reserva futuras acciones:

Finalmente, Momo Guzmán dejó claro que, mientras las autoridades y las instancias correspondientes analizan el caso, se reserva el derecho de ejercer todas las acciones legales que considere necesarias para la protección de sus creaciones.

Por ahora, ni el influencer ni Erick Martínez han dado a conocer mayores detalles sobre el procedimiento, por lo que se espera que en los próximos meses haya nueva información sobre el caso.