Eugenio Derbez cuenta cómo le afectó grabar 'El juicio': "Me deprimí por tres meses y medio"

Eugenio Derbez hace unos días estrenó “El Juicio”, una serie de drama que él produjo y en la que comparte créditos con Pedro Alonso, actor español conocido por interpretar a Berlín en “La casa de papel”.

En esta ocasión, Eugenio Derbez deja atrás la comedia para dar paso al drama, un género en el que muchos no están acostumbrados a verlo e incluso para el famoso también fue un tanto complicado, ya que incluso se deprimió mientras grababa la serie.

“El Juicio”, serie de Eugenio Derbez. El Juicio - Tráiler Oficial | Prime Video

Eugenio Derbez estuvo deprimido mientras grababa El Juicio

En entrevista compartida por Venga la Alegría, Eugenio Derbez habló sobre el proceso que vivó al grabar “El Juicio”.

El actor señaló que está más orientado a hacer comedia, por lo que se sintió más comprometido con el personaje que realizó en la serie e incluso llegó a pensar en cosas no tan agradables para poder realizar el papel.

“El Juicio”, serie de Eugenio Derbez. El Juicio - Tráiler Oficial | Prime Video

“No soy un actor dramático, soy un comediante. Sentí el compromiso de llevarlo a otro nivel y la cantidad de cosas que me llegaban a la mente para llevarlo a un punto bajo no eran cosas bonitas y siento que me afectó mucho”.

Eugenio Derbez admitió que mientras estaban grabando la serie llegó a deprimirse, algo que le preocupó a su esposa, Alessandra Rosaldo. El famoso dijo que aunque podría estar mal que él se sintiera así, sabía que para la serie serviría que tuviera ese estado de ánimo.

“Me deprimí por 3 meses y medio. Me la pasé muy mal durante la filmación, pero sirvió para la serie y recuerdo que mi mujer estaba preocupada. Estaba mal, pero está bien porque sirve para la serie”.

El Juicio Foto: Prime Video

¿De qué trata El juicio?

El juicio es una serie dramática protagonizada por Eugenio Derbez, Pedro Alonso y Karla Gaytán. La historia comienza cuando Andrea acusa de abuso sexual a Carlos, un compañero de clases e hijo de un poderoso empresario.

Miguel, el padre de Andrea, la acompaña en su búsqueda de justicia, mientras la familia del acusado utiliza sus recursos para intimidarla.

Eugenio Derbez protagoniza la serie de El Juicio. Foto: Prime Video

¿Dónde ver El juicio?

La serie está disponible en Prime Video, La plataforma muestra los ocho episodios de la primera temporada.