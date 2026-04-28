Cuántas películas de La Momia hay; ¿están relacionadas a La posesión de la Momia?

El universo de La Momia ha crecido con los años, pero no todas sus películas están conectadas entre sí. Con el estreno de La posesión de la Momia, vuelve la pregunta sobre cuántas cintas existen realmente y si esta nueva historia continúa lo que vimos antes o marca un camino completamente distinto dentro de la franquicia.

Aunque sí hay varias películas bajo el mismo concepto, no todas forman una sola línea narrativa. A lo largo del tiempo, La Momia ha pasado por distintas etapas: una saga de aventuras muy popular, un intento de reinicio y ahora una versión enfocada en el terror.

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¿Cuántas películas de La Momia existen?

Si se consideran las producciones más conocidas del cine reciente, hay cinco películas principales de La Momia, además de algunos derivados.

La etapa más reconocida es la trilogía protagonizada por Brendan Fraser, que incluye:

La momia

La momia regresa

La momia: La tumba del emperador dragón

A estas se suma el spin-off:

El rey escorpión

Y finalmente, el reinicio moderno:

La momia

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La saga clásica: el fenómeno con Brendan Fraser

Para muchos, La Momia sigue siendo sinónimo de la trilogía con Brendan Fraser. La primera entrega, La momia, logró combinar aventura, comedia y elementos de terror en una fórmula accesible que conectó con audiencias globales.

El personaje de Rick O’Connell, junto a Evelyn, llevó la historia a descubrir tumbas antiguas y enfrentarse a Imhotep, un villano que se convirtió en uno de los más recordados del cine comercial.

La secuela, La momia regresa, expandió el universo con más acción y efectos visuales, incluyendo la introducción del Rey Escorpión, interpretado por Dwayne Johnson.

En la tercera parte, La momia: La tumba del emperador dragón, la historia dejó Egipto para trasladarse a China. Aunque mantuvo el éxito comercial, muchos seguidores notaron un cambio en el tono y en el elenco.

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El intento moderno con Tom Cruise

Años después, el estudio buscó reiniciar la franquicia con Tom Cruise al frente. La nueva versión de La momia pretendía ser el inicio de un universo compartido de monstruos clásicos.

Esta película apostó por un tono más oscuro y una narrativa más cercana a la acción contemporánea. Sin embargo, la recepción no fue la esperada y el proyecto quedó sin continuidad.

Esto dejó a esta versión como un intento independiente, sin conexión con la saga de Brendan Fraser ni con futuras entregas.

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La posesión de la Momia: una historia aparte

Con la llegada de La posesión de la momia, el enfoque vuelve a cambiar. Esta película no continúa ninguna de las historias anteriores.

Dirigida por Lee Cronin, la trama sigue a una familia que enfrenta un hecho inexplicable: su hija desaparecida regresa años después dentro de un sarcófago. A partir de ahí, la historia se desarrolla como un relato de terror con elementos sobrenaturales.

Aquí, la momia ya no es solo una criatura de aventura, sino una presencia vinculada al miedo y a lo desconocido. El cambio es evidente tanto en la narrativa como en el estilo visual, que prioriza la atmósfera sobre el espectáculo.

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¿Están conectadas entre sí?

La clave para entender la franquicia es que no todas las películas de La Momia están conectadas.

La trilogía de Brendan Fraser sí comparte continuidad.

El spin-off de “El rey escorpión” funciona como historia derivada.

La versión de 2017 es un reinicio independiente.

La posesión de la Momia es una historia completamente nueva.

El recorrido de La Momia muestra cómo una misma idea puede adaptarse a distintos estilos. Lo que empezó como una historia de exploradores y maldiciones en el desierto evolucionó hacia propuestas más oscuras.

Mientras que las películas con Brendan Fraser se apoyaban en el entretenimiento familiar y la acción, la nueva versión se acerca más al terror psicológico. Este cambio responde a una tendencia actual del cine, donde las historias buscan generar tensión desde lo emocional y lo inquietante.

Así, aunque el nombre se mantiene, cada etapa de La Momia funciona como una reinterpretación distinta del mismo mito.