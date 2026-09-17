Emiliano Aguilar estalla contra Jannet Sauceda tras acusaciones de manipulación

Emiliano Aguilar volvió a responder a señalamientos sobre su vida sentimental. Esta vez fue contra Jannet Sauceda, una mujer que aseguró haber mantenido una relación con él y lo acusó de manipulación y maltrato psicológico a través de TikTok.

Emiliano Aguilar responde a Jannet Sauceda

El hijo mayor de Pepe Aguilar publicó un video dirigido a Sauceda luego de que ella hablara sobre la relación que asegura haber mantenido con él y mostrara un tatuaje con sus iniciales.

Emiliano comenzó por cuestionar una de las fotografías que ella compartió. En la imagen aparece una mano junto a la de Sauceda, pero el cantante aseguró que los tatuajes no corresponden con los suyos.

“Mi mano no tiene ni los mismos tatuajes que están en tu pinche foto culera, pa empezar”, expresó.

También negó mantener algún tipo de relación con ella en la actualidad y aseguró que han pasado años desde la última vez que tuvieron contacto.

“No he hablado contigo en años. Me vales madre”, agregó.

Emiliano reconoció, sin embargo, que Sauceda se tatuó su nombre y afirmó que desde entonces le había dicho que no estaba de acuerdo con que lo hiciera.

“Te tatuaste mi nombre. Yo te dije que eso estaba muy mal, que nunca lo hicieras”, señaló.

Emiliano Aguilar respondió a Jannet Sauceda tras las acusaciones de manipulación y maltrato psicológico. IG emiliano_aguilar.t

¿De qué acusó Jannet Sauceda a Emiliano Aguilar?

La respuesta llegó después de que Jannet Sauceda utilizara TikTok para hablar sobre el vínculo que asegura haber tenido con el rapero.

De acuerdo con su relato, la relación comenzó aproximadamente un año atrás, cuando Emiliano atravesaba una etapa complicada. Sauceda afirmó que durante ese tiempo le brindó casa, comida y apoyo tanto económico como emocional.

Según su versión, la relación terminó por afectarla. La joven acusó al cantante de presunto maltrato psicológico y manipulación, además de asegurar que vivió episodios de ansiedad y pasó noches sin dormir por estar pendiente de él.

Entre las imágenes que publicó apareció el tatuaje con las iniciales del cantante. Sauceda acompañó la fotografía con un mensaje dirigido a Gala Montes.

“Ntp (no te preocupes) Gala, a mí también me manipularon, y me tatué las iniciales de un vato de mierd”, escribió.

Emiliano Aguilar negó las acusaciones de Jannet Sauceda y respondió a sus señalamientos mediante un video. IG emiliano_aguilar.t

Emiliano Aguilar lanza acusación contra Jannet Sauceda

Emiliano no se limitó a negar la versión de Sauceda. Durante su video también la acusó de haberlo grabado mientras dormía y posteriormente publicar el material en redes sociales.

Después lanzó el señalamiento más fuerte de su respuesta al mencionar un supuesto episodio ocurrido en la frontera.

“¿Por qué no le dices a todos de cuando te agarraron ahí en la línea cruzando droga?”, cuestionó.

El rapero también cuestionó el momento elegido por Sauceda para hacer públicas sus acusaciones, pues llegaron cuando su nombre ya se encontraba ligado a otra controversia sentimental.

“Ahorita ahora como que ya estoy ahí otra vez en el ojo del huracán”, dijo.

Emiliano Aguilar y Jannet Sauceda protagonizan un nuevo conflicto tras las acusaciones de presunta manipulación. IG emiliano_aguilar.t / X Jannet Sauceda

¿Qué tiene que ver Gala Montes?

La publicación de Jannet Sauceda apareció después de varios días de declaraciones entre Emiliano Aguilar y Gala Montes, quienes confirmaron que tuvieron una relación que terminó tras un encuentro en Los Ángeles.

El propio Emiliano había revelado que bloqueó a la actriz de sus redes sociales. Según explicó, estaba cansado de que lo responsabilizaran por la situación que atravesaba Gala.

“La tuve que bloquear de todos lados porque algo pasó, pero no, lo hice porque estoy cansado de que la gente diga que está así por mi culpa y no, ni estamos juntos, la neta”, declaró.

Gala contó después su propia versión. De acuerdo con la actriz, ambos habían quedado de verse en Los Ángeles, pero el encuentro terminó en una discusión cuando Emiliano le dijo que consideraba que no debían continuar juntos.

“Llegamos y me dijo: ‘Creo que no estamos, creo que tú y yo no deberíamos de estar juntos’. Y yo dije: ‘Okey, vete a la verga’”, narró durante una llamada con el periodista Javier Ceriani.

Pese al conflicto, Montes aseguró que todavía tenía sentimientos por Emiliano.

“Emiliano, te amo con todo mi ser, pero tienes problemas y pones en riesgo a la gente”, declaró.

También rechazó responsabilizarlo por su consumo de sustancias y aseguró que ese problema comenzó por decisión propia.

“Él no me enseñó las drogas, yo las conocí por mí sola, no le echen la culpa a él”, afirmó.