Muerte de Eliana Moreno conmueve a Hoy Día: despiden a la periodista tras accidente de helicóptero 

Eliana Moreno recibió un mensaje de despedida en Hoy Día después de morir en un accidente de helicóptero en Los Ángeles. Durante el programa, sus compañeros también recordaron al piloto George Marciniw, quien viajaba con ella en la aeronave cuando ocurrió el desplome.

La noticia tuvo un espacio en la emisión del matutino. Una de las conductoras hizo una pausa en el desarrollo habitual del programa para contar a la audiencia lo sucedido y expresar sus condolencias por la muerte de ambos colaboradores.

La periodista Eliana Moreno, el piloto de apellido Marciniw y un transeúnte de 29 años fueron las víctimas del percance. Facebook: George Marciniw

“Ayer fallecieron dos de nuestros colegas en Los Ángeles. Ellos transmitían en vivo para Telemundo 52 y NBC4 cuando el helicóptero en el que viajaban se precipitó al suelo”, expresó la conductora.

Así despidió Hoy Día a Eliana Moreno

Además de informar sobre el accidente, la presentadora dedicó unas palabras a quienes conocían a Moreno y Marciniw. Su mensaje estuvo dirigido a las familias, amistades y compañeros de trabajo que hoy enfrentan su pérdida.

“Así que, desde aquí, le enviamos a su familia, a sus amigos, a toda la gente que tanto los quiere y los va a extrañar, nuestro más sentido pésame”, agregó.

Instagram: eli_in_the_heli

Mientras la conductora hablaba, el programa mostró fotografías de la periodista y el piloto. En algunas imágenes aparecían juntos y en otras se les veía frente al helicóptero que utilizaban para realizar las coberturas aéreas.

¿Qué pasó con Eliana Moreno y George Marciniw?

El accidente ocurrió la tarde del martes 15 de septiembre en Chatsworth, una zona de Los Ángeles. El helicóptero, conocido como NewsChopper 4, se encontraba en el aire para cubrir las consecuencias de un choque entre una camioneta y un autobús del Metro de Los Ángeles.

Instagram: eli_in_the_heli

Moreno participaba en esa cobertura junto a Marciniw, quien pilotaba la aeronave. Después de la última intervención de la periodista, la televisora perdió contacto con la tripulación. Posteriormente se confirmó que el helicóptero se había desplomado.

De acuerdo con Reuters, Eliana Moreno trabajaba como periodista y fotoperiodista aérea. George Marciniw era el piloto del helicóptero. Los dos eran empleados de Angel City Air, la empresa encargada de operar la aeronave para las cadenas de televisión.

El desplome causó la muerte de tres personas: Moreno, Marciniw y una persona que se encontraba en tierra. Otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital.