Adrián Marcelo confirma contacto con Gala Montes y lanza inesperado mensaje

La relación entre Adrián Marcelo y Gala Montes es recordada por estar marcada llena de conflictos y enfrentamientos durante e, incluso, después de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, en donde ambos fueron participantes.

Dentro del reality tuvieron fuertes discusiones, especialmente por los comentarios de Adrián sobre Gala y su salud mental, y después ambos continuaron intercambiando críticas y referencias al conflicto en redes y entrevistas.

Actualmente, por la controversia que gira en torno a Gala Montes por las polémicas protagonizadas en los últimos días, el creador de contenido originario de Monterrey fue cuestionado en el aeropuerto, después de pasar unos días en la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre Gala Montes?

Adrián Marcelo habla sobre Gala Montes. @adrianmarcelo10

Durante la entrevista que fue compartida por el sitio “El Junket”, Adrián Marcelo lanzó un inesperado mensaje para la actriz, pues, lejos de atacarla como en ocasiones pasadas, esta vez confesó que le desea lo mejor y prefirió no hablar sobre el estado de salud de Gala.

Asimismo, el también comediante confirmó que intercambió mensajes con Montes para bajar la tensión que arrastraban desde el reality en el que estuvieron juntos.

Adrián Mareclo enfatizó que ya no quería continuar con ataques contra la actriz y dijo que ojalá todo lo que ocurre actualmente con Gala sea una estrategia para que su música llegue más lejos.

Ojalá que este bien, no soy nadie para diagnosticar, aseverando si está bien o mal. Ojalá que todo lo que vemos en redes sea una estrategia para que su música llegue más lejos", dijo el comediante.

En cuanto al contacto con Gala, el creador de contenido destapó que tanto representantes de la actriz como de él llegaron a una tregua, al menos en las redes sociales, para frenar los ataques que mantuvieron durante meses.

Sí, estuvimos platicando ahí como para limar asperezas”, declaró ante los reporteros.

Por lo anterior, Adrián Marcelo sostuvo que no tenía interés en reactivar las críticas contra la actriz. Dijo que continuar con esa dinámica le parecía repetitivo.

Ya la neta no me nace estar tirándole, sería un juego ya muy repetitivo”, expresó.

En tanto, sobre las controversias que Gala Montes ha tenido últimamente con otros integrantes de La Casa de los Famosos, como Poncho De Nigris, el conductor dijo no estar enterado.

No vi, no vi, pero pues todos estamos metidos, somos a fin de cuentas participantes de la casa”, afirmó.

En esta línea, describió las confrontaciones entre exparticipantes como parte de la dinámica posterior al reality.

Al final, Adrián Marcelo mandó un mensaje a la actriz. El conductor le deseó que disfrutara su estancia en Las Vegas y que pudiera salir adelante si atravesaba un momento difícil.

Que le eche ganas, que se la pase bien en Las Vegas, todo al rojo, todo al rojo o todo al siete de Cristiano. Que sea feliz y que si es que está pasando por un mal momento, pues que salga de él pronto y que pura buena vibra”, concluyó.

Enfrentamiento de Gala con “La Mole”

Adrián Marcelo habla sobre Gala Montes. @adrianmarcelo10

Durante la misma entrevista, Adrián Marcelo fue cuestionado sobre el encuentro que Gala recientemente tuvo con su amigo, “La Mole”, en Las Vegas. Sobre esto, dijo que estaba por viajar a Monterrey para ver a su amigo y conocer su versión de lo ocurrido.

Me comentó que ahí Gala le gritó, pero bueno, pues te digo, no sé”, expresó.

El regiomontano defendió a “La Mole” y aseguró que no tenía intención de hacerle daño a nadie.

Mole es un pan de Dios y créeme, no le quiere hacer daño a nadie, lo quiero mucho”, declaró.

La tensión entre Gala Montes e Iván “La Mole” Fematt no es completamente nueva. El antecedente se remonta a 2024, cuando el comediante, quien es cercano a Adrián Marcelo, hizo bromas y comentarios sobre la actriz en medio de la polémica que ambos protagonizaron durante La Casa de los Famosos México.

En aquel momento, sus declaraciones también generaron reacciones en redes sociales y fueron retomadas dentro de la disputa que enfrentaba a Gala con el entorno de Adrián Marcelo.

Ahora, ese episodio volvió a cobrar relevancia después de que Gala y “La Mole” coincidieran en Las Vegas. De acuerdo con las versiones que ambos dieron a conocer públicamente, la actriz se acercó al comediante y se produjo un intercambio de palabras en el que Gala lo insultó y también hizo un comentario relacionado con su apariencia física. “La Mole”, por su parte, habló posteriormente del encuentro y decidió responder con humor a lo ocurrido.

¿Qué le pasó a Gala Montes?

Adrián Marcelo habla sobre Gala Montes. @galamontes

Gala Montes se encuentra nuevamente en el centro de la conversación pública después de una serie de polémicas que se han acumulado en las últimas semanas.

La actriz regresó a La Casa de los Famosos México 2026, pero su permanencia fue muy breve y terminó abandonando el reality apenas unos días después de su ingreso. A partir de entonces comenzaron a circular distintas versiones sobre lo ocurrido dentro de la casa y sobre su comportamiento durante su estancia, algunas de ellas relacionadas con un supuesto consumo de sustancias.

Después de su salida también surgieron nuevos enfrentamientos. Poncho de Nigris habló públicamente sobre un mensaje que recibió de Gala y expresó preocupación por ella, mientras que la actriz respondió cuestionando la manera en que algunas personas estaban hablando de su situación.

Mientras todo esto ocurre, Gala también ha hablado de su situación personal y ha reconocido que atraviesa un momento complicado. En Las Vegas se reencontró con su expareja, Icho Van, y sus publicaciones recientes han alimentado todavía más el interés por conocer qué está ocurriendo en su vida. Entre sus conflictos públicos, su breve paso por el reality y las distintas versiones que han surgido en redes sociales, la actriz se ha mantenido bajo una atención constante.