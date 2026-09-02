El noble gesto de Brendan Fraser con un fan en Londres que se volvió viral | VIDEO

El actor Brendan Fraser protagonizó un emotivo momento durante su más reciente visita a Londres. Durante la alfombra roja de su nueva película Pressure, el ganador del Oscar asistió a un fanático que enfrentó problemas técnicos para capturar una fotografía. El suceso quedó registrado en video y detonó miles de reacciones positivas en las distintas redes sociales.

El incidente ocurrió en el marco del estreno nacional de la cinta el pasado 6 de agosto. Mientras desfilaba frente a la prensa y convivía con el público, el protagonista de La Ballena notó la frustración de un asistente. El hombre intentaba desesperadamente tomarse una selfie con la estrella, pero no lograba operar la cámara de su teléfono celular.

Brendan Fraser tomándose una selfie con un fan. Foto: Captura de pantalla

Una clase magistral de empatía y paciencia

Lejos de ignorar la situación o avanzar apresuradamente, el histrión detuvo su marcha y se acercó directamente al seguidor. Tomó el dispositivo móvil con total calma y comenzó a explicarle paso a paso el funcionamiento de la aplicación fotográfica. El clip, de apenas un minuto de duración, documenta la total atención que el famoso dedicó a esta interacción.

Fraser le indicó con precisión qué botones presionar en la pantalla táctil para activar el obturador correctamente. Además, le señaló la ubicación exacta de la lente frontal para asegurar un mejor encuadre y una iluminación adecuada. Tras la breve instrucción técnica, el intérprete posó hombro con hombro junto al admirador y tomaron múltiples imágenes.

Al finalizar la improvisada sesión, el actor le mostró la pantalla con las fotografías finales. El seguidor esbozó una enorme sonrisa de agradecimiento, a lo que el famoso respondió con una amplia carcajada y una mirada franca. La escena provocó gritos de emoción e incredulidad entre los demás asistentes que presenciaron el noble acto a escasos metros de distancia.

Reacciones virales del público en redes sociales

Las plataformas digitales replicaron el material audiovisual en cuestión de minutos y desataron un fenómeno viral. Los internautas compartieron el clip masivamente, elevando el nombre del actor a las principales tendencias de la red. La publicación original acumuló miles de comentarios que enaltecieron los valores humanos del recordado protagonista de La Momia.

Brendan Fraser sonriendo a su fan. Foto: Captura de pantalla

Los especialistas del medio del espectáculo y los seguidores destacaron la absoluta sencillez del estadunidense. Múltiples usuarios coincidieron en calificarlo como un gran ser humano, alejándolo por completo de las actitudes prepotentes que muestran otras figuras de Hollywood. Los cibernautas aplaudieron la naturalidad con la que resolvió el pequeño inconveniente del aficionado.

Este tipo de acciones consolidan la fuerte conexión entre el actor y su apasionada base de admiradores en territorio latinoamericano. Su actitud accesible suma simpatías a la exitosa etapa que vive actualmente su carrera profesional. El público refrendó así su respeto hacia una de las estrellas más queridas de la industria cinematográfica internacional.