¿Dónde ver Dune? Película de David Lynch en donde sale Ernesto Laguardia

Ernesto Laguardia fue dirigido por David Lynch en la película Dune, en la década de los ochenta. Aunque el filme es ampliamente conocido, pocos saben de la participación del actor mexicano y por eso causó sorpresa cuando recientemente habló de dicha experiencia en el reality La Casa de los Famosos México 2026, en donde participa actualmente.

A pocos días de que empezó el programa que se transmite 24/7, Laguardia llamó la atención de sus compañeros al revelar cómo conoció al icónico director estadounidense David Lynch, famoso por su estilo surrealista e inquietante.

Cuando estaba en la sala con sus compañeros y algunos relataban sus historias de cómo fueron sus inicios, Ernesto ‘soltó la bomba’ y acaparó la atención de todos los presentes, entre ellos Yahir, Aldo Rendón y Luis Chaparro.

¿Cómo conoció Ernesto Laguardia a David Lynch?

Dune, de David Lynch con Ernesto Laguardia. Especial

De acuerdo con lo que contó Ernesto Laguardia, su encuentro con David Lynch fue un poco surrealista, casi al propio estilo del legendario director, en un encuentro casual.

El actor mexicano contó que fue cuando comenzaba con su carrera como extra en distintas producciones. En una de esas, llegó a un casting para ‘Dune’, luego de que su padre lo animó a probar suerte en la actuación.

Laguardia detalló que, al no conocer bien las instalaciones de los Estudios Churubusco, terminó en un pequeño restaurante del complejo, con apenas unas cuantas mesas disponibles. Una vez ahí, se sentó junto a un desconocido y comenzó una plática que se extendió por temas como cine, música y vida cotidiana, sin que ninguno de los dos supiera quién era el otro.

Al final de la conversación, Laguardia le preguntó a aquel hombre sobre a qué se dedicaba dentro de la producción que se filmaba en el lugar. La respuesta, dijo, lo tomó por sorpresa pues se trataba del mismo director de la película, David Lynch.

Ante tal desconocimiento, lejos de molestarse, Lynch reaccionó con calma y, según el actor, incluso le propuso un personaje pensado especialmente para él, uno que, de acuerdo con su propio relato, habría surgido de uno de los sueños que el director de cine solía trasladar a sus historias.

Ernesto contó que, aunque en un inicio se trataba de una participación breve, de solo un día de rodaje, el trabajo se extendió por varias semanas.

De acuerdo con las declaraciones de Laguardia, el trato con Lynch fue siempre ameno y el contacto con él lo mantuvo durante varios años, aunque la comunicación se volvió menos frecuente con el tiempo.

Cabe destacar que esta historia de Laguardia se ha retomado en varios momentos: primero, tras el anuncio de la versión dirigida por Denis Villeneuve; después, con el fallecimiento de David Lynch en enero de 2025; y más recientemente, luego de que el propio Laguardia la contó en La Casa de los Famosos México 2026.

¿Dónde ver la película Dune, de David Lynch con Ernesto Laguardia?

Dune, de David Lynch con Ernesto Laguardia. Especial

La película Dune dirigida por David Lynch puede verse a tráves de diferentes plataformas. De forma gratuita, aunque con anuncio, por ejemplo, se encuentra en Rakuten TV.

En tanto, también está disponible para compra o renta online en:

Apple TV Store

Amazon Prime Video: renta 40 pesos, compra 100 pesos

Google Play: renta 45 pesos

YouTube: renta 45 pesos

Asimismo, forma parte del catálogo de la plataforma de Mubi y Netflix.

En esta película de culto no solo sale Ernesto Laguardia representado a México, también participaron otros colegas mexicanos como Claudia Ramírez, Humberto Elizondo, Margarita Sanz y Angélica Aragón, quien interpretó a una de las Bene Gesserit dentro de la historia.

¿Qué personaje interpretó Laguardia?

Dune, de David Lynch con Ernesto Laguardia. Especial

La participación de Ernesto Laguardia en Dune (1984) fue muy breve, pero ocupa un lugar especial en su carrera.

Durante mucho tiempo se creyó que Laguardia había dado vida a un guerrero Fremen, pero los registros oficiales del reparto revelan otra historia. En realidad, interpretó a un personaje identificado como "Harkonnen's Victim" (víctima de los Harkonnen) y, además, su participación no apareció acreditada en los créditos principales de la película.

Su escena forma parte de uno de los momentos en los que se muestra la brutalidad de la Casa Harkonnen, los grandes villanos de la historia. Ernesto Laguardia aparece como una de las víctimas de la crueldad del régimen encabezado por el temible barón Vladimir Harkonnen. Aunque su intervención dura apenas unos segundos, no tiene diálogos y no influye directamente en el desarrollo de la trama, su presencia ayuda a reforzar la imagen de opresión que caracteriza a los antagonistas de la cinta.

¿De qué trata la película Dune de 1984?

La película, dirigida por David Lynch y basada en la novela de Frank Herbert, se desarrolla en un futuro lejano donde las grandes casas nobles compiten por el control de Arrakis, el único planeta donde existe la especia melange, el recurso más valioso del universo porque permite los viajes espaciales y otorga habilidades extraordinarias. Cuando la noble Casa Atreides recibe la misión de gobernar Arrakis, cae en una conspiración organizada por sus enemigos, los Harkonnen, lo que desata una guerra por el poder.

Tras la traición y la muerte de su padre, Paul Atreides, interpretado por Kyle MacLachlan, encuentra refugio entre los Fremen y poco a poco se convierte en el líder que las antiguas profecías anunciaban. Con su ayuda organiza una rebelión para liberar Arrakis y enfrentarse a quienes buscan dominar el planeta.

Aunque la cinta fue recibida con críticas divididas en su estreno por condensar una historia muy compleja, con el paso de los años se convirtió en una película de culto y hoy es recordada tanto por su ambiciosa propuesta visual como por haber reunido a un elenco internacional.