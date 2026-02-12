Moby cancela su participación en Vive Latino 2026; Steve Aoki se une al festival

Moby, sorprendió a sus fans mexicanos al dar a conocer que su próxima participación en el Vive Latino se canceló. Aunque no se revelaron los detalles, el evento confirmó que el producto musical ya no dará un show en el festival.

Fue por medio de un corto comunicado que Vive Latino dio a conocer que Moby ya no sería parte de la edición de este año del festival.

Moby cancela participación en Vive Latino 2026

A través de sus redes sociales, Vive Latino compartió que Moby ya no estará en el festival. El músico se presentaría el domingo 15 de marzo, es decir, en el segundo y último día del evento.

“Debido a circunstancias imprevista fuera de su control. Moby no podrá asistir al Vive Latino. Envía amor y gratitud a todos”.

Hasta el momento Moby no ha compartido algún mensaje para sus fans mexicanos desde alguna de sus cuentas en redes sociales tras la cancelación de su participación en el Vive Latino 2026.

Steve Aoki se une al Vive Latino 2026

Después de darse a conocer que Moby ya no formará parte del Vive Latino 2026, el festival dio a conocer que el famoso DJ Steve Aoki se une al evento, tomando el lugar que había dejado el productor musical.

Fue también a través de sus redes sociales que el festival estará en la edición de este año del Vive Latino.

“Steve Aoki se une a nuestra celebración”, se lee en el anuncio.

El DJ, que en diferentes ocasiones ha visitado México, estará en el Vive Latino 2026 el próximo domingo 15 de marzo.

En los comentarios de la publicación, varios internautas dejaron mensajes tras revelarse que Steve Aoki llegará al Vive Latino, uno de los festivales más importantes de México.

“Ustedes ganaron con tremendo cambiazo”.

“Me hubieran puesto a Caifanes”.

“Yo sí hubiera preferido a Moby”.

“No lo empalmen con los Smashing”.

“Mejor nada”.

“Hubieran dejado el espacio vacío”.

“No me gustó el reemplazo, lo siento”.

PJG