“La misoginia es un problema psiquiátrico”: Mariana Ochoa desata polémica y YosStop le responde

Mariana Ochoa volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de compartir una postura sobre la misoginia que generó reacciones en redes sociales. La cantante aseguró que se trata de un problema psiquiátrico que puede requerir tratamiento médico, afirmación que posteriormente fue cuestionada por Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, quien la señaló por difundir información incorrecta.

El tema surgió durante la participación de la exintegrante de OV7 en La Casa de los Famosos México. Desde el vestidor del reality, Mariana habló frente a una cámara sobre lo que, desde su perspectiva, existe detrás de las conductas misóginas y mencionó incluso la presencia de determinados síntomas.

Sus declaraciones quedaron registradas en video y posteriormente comenzaron a circular en redes sociales.

Foto: Instagram justyoss

¿Qué dijo Mariana Ochoa sobre la misoginia?

Al hablar sobre el tema, la cantante explicó que su terapeuta le había recomendado un libro y, a partir de esa lectura, llegó a una conclusión que decidió compartir con sus seguidores.

Mi terapeuta me hizo leer un libro que se llama ‘Cuando el amor es odio’. Me sorprendió mucho que es un tema psiquiátrico lo que les voy a decir. La misoginia no es un insulto a un hombre, la misoginia es un problema psiquiátrico tratado a nivel psiquiátrico con medicamentos. Pues sí, tal vez a alguien que le hizo falta la figura materna, pues le tiene cierto odio o resentimiento viene de ahí, pero no es que odia a las mujeres como tal, sino que es un resentimiento con el que creció, pero ya a nivel neuronal; por eso es un tema psiquiátrico que requiere de un tratamiento médico”.

Las palabras de Mariana rápidamente llamaron la atención y llegaron hasta YosStop, quien decidió abordar el tema desde sus redes sociales.

¿Qué respondió YosStop a Mariana Ochoa?

La creadora de contenido publicó un video en el que cuestionó las afirmaciones de la cantante y aseguró que sus declaraciones podían contribuir a la desinformación.

YosStop hizo énfasis en su formación profesional en Psicología para explicar por qué consideraba necesario aclarar algunos conceptos relacionados con la misoginia.

Esto es desinformación. No invalida su experiencia, pero sí es importante que pongamos lo que sí es sobre la mesa porque de qué me sirven tantos años de estudio si no voy a hablar de esto”.

A partir de ahí, explicó su postura y sostuvo que la misoginia no debe confundirse con un trastorno de salud mental.

Foto: La Casa de Los Famosos México

¿Qué es la misoginia, según YosStop?

La influencer señaló que lo dicho por Mariana Ochoa “es completamente falso” y rechazó que la misoginia sea considerada una enfermedad mental.

La misoginia parte de creencias, ideologías, incluso de doctrinas. Es un sistema de creencias, de prejuicios, que se tiene hacia la mujer, en contra de la mujer, que repudia a la mujer. No es un trastorno narcisista de la personalidad. No existe el trastorno de misoginia de la personalidad, no hay que confundir”.

De acuerdo con la explicación compartida por YosStop, una persona puede presentar comportamientos misóginos como consecuencia de diferentes experiencias, aprendizajes o entornos, pero esto no significa que exista un diagnóstico médico denominado “trastorno de misoginia”.

Foto: Captura de video

YosStop rechazó la idea de que exista un medicamento psiquiátrico específico para eliminar la misoginia.

La creadora de contenido retomó el planteamiento realizado por Mariana y reconoció que determinadas experiencias o traumas pueden influir en la manera en que una persona desarrolla comportamientos, pero insistió en que esto no convierte a la misoginia en una enfermedad.

No es una enfermedad, no es un trastorno y no se medica con un psiquiatra”.

El intercambio de opiniones generó conversación entre los usuarios de redes sociales, quienes retomaron tanto las declaraciones de Mariana Ochoa como la explicación posterior de YosStop sobre el concepto de misoginia.