Marichelo Puente tomó terapia tras divorcio con Jorge D’Alessio y ahora da su versión

Marichelo Puente contó su versión de su divorcio con Jorge D’Alessio, abordando el tema sobre por qué no hubo enfrentamientos tras la ruptura y lo relacionado con su recuperación emocional.

En entrevista con Sale el Sol, de Imagen Televisión, la actriz y conductora explicó por qué ambos han decidido manejar esta etapa sin convertirla en una batalla de acusaciones.

Puente enfatizó en que cuando comenzó la separación, prefirió guardar silencio principalmente por sus hijos.

Marichelo Puente tomó terapia tras divorcio con Jorge D’Alessio

Marichelo Puente habla de su divorcio con Jorge D’Alessio. @macpuente

La hermana de Anahí indicó que toda esa postura que tomó desde el inicio sobre no tener un enfrentamiento con Jorge D’Alessio sigue vigente, por lo que no tiene intención de contar detalles de lo ocurrido, aunque sí dar su versión de lo que pasó.

En esta línea, confesó que tomó terapias y se “encerró en sí misma” con la intención de estar bien. De eso, dijo, se trata su podcast “Tenemos que hablar”, en donde su intención es contar lo relacionado con su recuperación emocional, lejos de un intercambio de acusaciones con su expareja.

Asimismo, la también conductora reveló que, aunque la separación con el músico pudo ser repentina para algunos, la verdad es que la decisión se tomó tras un proceso que llevaba tiempo desarrollándose.

Esto no fue de un día para otro, por supuesto que no”, afirmó.

En tanto, admitió que algunas cosas no ocurrieron de la mejor manera, pero evitó quedarse atrapada en lo que pudo haber sido diferente y aceptó que su historia tomó su propio rumbo.

Por lo anterior, dijo, ahora le corresponde ver hacia adelante y tomar decisiones pensando en su bienestar y el de sus hijos.

Hijos de Marichelo Puente, prioridad

El aspecto que más destacó Marichelo fue la importancia de sus tres hijos como la razón principal para afrontar el divorcio del músico.

Eso, dijo, fue lo que evitó que la separación terminara en declaraciones y enfrentamientos en los que no estaba dispuesta a entrar.

La gente quiere ver que todo el mundo se agarre del chongo, pero yo tengo tres hijos”, expresó.

Asimismo, añadió que es mamá y por lo hijos no hay manera de entrar en esa rivalidad con Jorge D’Alessio, por lo que mejor optó por la tranquilidad familiar.

De forma contundente, Marichelo señaló:

Yo llegué como dama y me voy como tal... No tengo por qué decir absolutamente nada y cada quien sabrá lo que hizo y lo que no”.

Con lo anterior, dejó claro que no pretende exponer públicamente todos los detalles de su relación con Jorge.

Daniela Arjona Acosta, la nueva pareja de Jorge D’Alessio

Marichelo Puente habla de su divorcio con Jorge D’Alessio. @jorgedalessio

El romance de Daniela Arjona con Jorge D’Alessio se hizo público en agosto de 2026, luego de que el músico compartiera una fotografía junto a ella.

Sobre la nueva pareja de Jorge, Marichelo prefirió no entrar en detalle y durante la entrevista con Sale el Sol se volvió a mostrar con el tono relajado con el que ambos han intentado manejar públicamente su separación.

Sobre Daniela se sabe que es una emprendedora de origen colombiano, con nacionalidad mexicana, que actualmente radica en Cancún. Está vinculada al mundo del fitness y es fundadora de ROD Cycling, un estudio especializado en indoor cycling. También cuenta con experiencia en áreas relacionadas con la hospitalidad de lujo y la atención personalizada.

Daniela es 14 años menor que Jorge, quien tiene 51 años. El líder de la banda musical Matute ha rechazado que Daniela haya sido responsable del fin de su matrimonio y aseguró que tanto Marichelo como sus hijos conocen a su nueva pareja. Desde que hicieron público su romance, ambos han compartido algunos momentos juntos en redes sociales, incluido el acompañamiento de Daniela a Jorge durante parte de la gira del grupo.

¿Cuántos hijos tiene Marichelo Puente?

Marichelo Puente habla de su divorcio con Jorge D’Alessio. @macpuente

Marichelo Puente tiene tres hijos:

Ana Paula, su hija mayor, nació de su primer matrimonio.

Santiago D’Alessio , hijo de Marichelo y Jorge D’Alessio.

Patricio D’Alessio , también hijo de Marichelo y Jorge.

El padre biológico de Ana Paula, la hija mayor de Marichelo Puente, es Eduardo Allende. Marichelo estuvo casada con él en 2005, pero el matrimonio terminó pocos meses después.

Ana Paula nació el 5 de septiembre de 2003. Aunque Jorge D’Alessio no es su padre biológico, la ha considerado y tratado como su hija desde que era pequeña. De hecho, Jorge ha hablado públicamente de ella como una de sus tres hijos y recientemente volvió a dedicarle mensajes cariñosos por su cumpleaños.