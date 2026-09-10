¡Hizo llorar a Galilea! Las emotivas palabras con las que Sofía Niño de Rivera se despidió de las ‘Netas Divinas'

La despedida de Sofía Niño de Rivera de Netas Divinas estuvo muy lejos de ser fría o polémica. Por el contrario, la comediante aprovechó su última participación en el programa para abrir su corazón y dedicar mensajes especiales a Consuelo Duval, Daniela Magún, Galilea Montijo y Natalia Téllez.

¿Por qué Sofía Niño de Rivera se fue de Netas Divinas?

Después de poco más de un año como parte del elenco de Unicable, Sofía confirmó que decidió cerrar esta etapa debido a los nuevos proyectos profesionales que tiene en puerta.

La comediante quiso adelantarse a los rumores sobre su despedida y dejó claro que su salida del programa de Unicable no está relacionada con ningún conflicto con sus compañeras. IG netasdivinastv

La también standupera se incorporó al programa en mayo de 2025, tras la salida de Paola Rojas, y ahora explicó que su agenda le exige tomar una decisión para poder concentrarse de lleno en sus próximos trabajos.

Antes de hablar de sus motivos, Niño de Rivera quiso adelantarse a cualquier especulación y dejó claro que su salida no tiene que ver con una pelea con sus compañeras.

Me voy a adelantar al amarillismo”, expresó la comediante, al señalar que no quería que su decisión fuera convertida en una historia de enfrentamientos entre mujeres.

Para ella, la razón es mucho más sencilla: tiene proyectos relacionados con películas, series, una gira, además de compromisos familiares, y ya no podía dividirse entre tantas responsabilidades.

Sofía explicó que no le gusta participar en proyectos si no puede entregarles toda su energía. Por eso, aunque reconoció que de haber dependido únicamente de ella se habría quedado junto a sus compañeras, consideró más honesto cerrar este ciclo.

Sofía Niño de Rivera se despide de Netas Divinas entre lágrimas

Uno de los momentos más especiales de la despedida ocurrió cuando Sofía habló de Consuelo Duval, quien la recibió en el programa y con quien construyó una relación cercana.

Sofía agradeció a Consuelo Duval por haberla recibido con cariño y recordó cómo su relación con la conductora se fortaleció durante su paso por el programa. IG netasdivinastv

La comediante recordó que Consuelo pudo haber elegido mantener distancia con ella, pero optó por recibirla con cariño. Para Sofía, ese gesto tuvo un significado enorme y se lo agradeció de una manera muy personal.

Después llegó el turno de Daniela Magún, a quien describió como una mujer de gran corazón y con una enorme capacidad para mostrarse vulnerable.

Sofía también reconoció que su compañera le dejó una importante enseñanza sobre el humor y sobre la manera en que las palabras pueden impactar a otras personas.

Daniela Magún también recibió un mensaje muy especial de Sofía Niño de Rivera, quien destacó su enorme corazón y reconoció que aprendió de ella una importante lección. IG netasdivinastv

Pero fue su mensaje para Galilea Montijo el que provocó uno de los momentos más conmovedores del programa.

Galilea Montijo llora con la emotiva despedida de Sofía Niño de Rivera

Sofía destacó que existe una parte de Galilea que el público no siempre tiene oportunidad de conocer y aseguró que, detrás de la imagen que se ve frente a las cámaras, encontró a una mujer llena de energía, optimismo y generosidad.

Galilea Montijo no pudo contener las lágrimas durante la despedida de Sofía Niño de Rivera. IG sofffiaaa1

La comediante le agradeció por compartirle esa energía durante el tiempo que trabajaron juntas y aseguró que seguirá formando parte de su vida, incluso ahora que ya no estarán compartiendo el foro de Netas Divinas.

Las palabras tocaron profundamente a Galilea, quien rompió en llanto mientras abrazaba a Sofía. En medio de la emoción, incluso bromeó con que ahora tendría que invitarla a sus fiestas para asegurarse de seguir viéndola.

Te amo mucho”, le expresó Sofía antes de dejarle claro que aquella despedida no significaba un adiós definitivo.

Sofía Niño de Rivera le envía un mensaje a Natalia Téllez

Aunque Natalia Téllez no estuvo presente durante el programa en el que Sofía se despidió, eso no impidió que recibiera un mensaje especial.

Aunque Natalia Téllez no estuvo presente durante el último programa de Sofía, la conductora no quiso dejarla fuera de su despedida. IG netasdivinastv

Niño de Rivera destacó su inteligencia, vulnerabilidad y autenticidad, asegurando que conocerla más allá de las cámaras le permitió descubrir una personalidad mucho más profunda de la que suele mostrar ante el público.

Finalmente, Sofía agradeció a las cuatro conductoras por haberla aceptado tal como es. Para ella, haber podido formar parte del programa sin sentir que tenía que transformarse para encajar fue uno de los mayores regalos de esta experiencia.

También reconoció al productor Miguel Ángel Fox por haber confiado en ella y darle la oportunidad de integrarse a Netas Divinas.

Tras su despedida, la comediante compartió en Instagram un fragmento del emotivo momento y reiteró su agradecimiento al programa, a sus compañeras y al público.