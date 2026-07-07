¿Quién es quién en 'No tengo miedo', la nueva serie de Netflix?

No tengo miedo llega a Netflix como una de las nuevas apuestas mexicanas de suspenso para 2026. La serie, ambientada en Veracruz durante 1986, sigue a Miguel, un niño de 10 años que, en medio de juegos, calor, pobreza y la fiebre mundialista, descubre a otro niño atrapado en un hoyo cerca de su casa. Lo que al principio parece un secreto imposible de entender se convierte en una revelación mucho más oscura: los adultos que lo rodean podrían estar involucrados.

La producción está inspirada en la novela homónima del escritor italiano Niccolò Ammaniti, publicada en 2001, aunque la adaptación de Netflix traslada la historia a México y la coloca en el contexto del Mundial de 1986, cuando el país vivía una mezcla de euforia futbolera, desigualdad y tensiones sociales.

¿De qué trata No tengo miedo?

La serie sigue a Miguel, un niño que encuentra a Felipe, otro menor que permanece encerrado y encadenado en un agujero. A partir de ese hallazgo, Miguel comienza a descubrir una verdad que rebasa su edad: el secuestro no es un juego, el peligro es real y su propia familia podría tener relación con lo que está ocurriendo.

El suspenso de No tengo miedo no solo está en resolver qué le pasó al niño atrapado, sino en ver cómo Miguel intenta comprender la crueldad de los adultos desde una mirada todavía inocente. La historia mezcla drama rural, misterio, infancia y crimen, con un tono que recuerda que el terror más fuerte no siempre viene de lo sobrenatural, sino de lo que una comunidad decide callar.

¿Quién es quién en No tengo miedo?

Luis Alberti es Pino

Luis Alberti interpreta a Pino, uno de los personajes adultos clave de la historia. Su presencia parece estar ligada al entorno familiar y social que rodea a Miguel, en una trama donde los adultos no son necesariamente figuras de protección.

Alberti es uno de los actores mexicanos más reconocidos de la serie y ha participado en producciones como Rosario Tijeras y Mano de obra.

Luis Alberto Lati JULIETA HORAK

Fátima Molina es Teresa

Fátima Molina da vida a Teresa, otro de los personajes centrales del universo adulto de No tengo miedo. La actriz, conocida por trabajos como Diablero, Sueño en otro idioma y ¿Quién mató a Sara?, forma parte del núcleo que sostiene el drama familiar y emocional de la serie.

En una historia sobre secretos, Teresa podría ser una figura importante para entender los vínculos que rodean al protagonista.

Fatima Molina es Teresa JULIETA HORAK / Netflix

Humberto Busto es Rodrigo

Humberto Busto interpreta a Rodrigo. El actor, recordado por películas como Amores perros y por su trabajo en distintas series mexicanas, se suma al tono oscuro de la producción.

Su personaje aparece dentro de una historia donde cada adulto puede cargar una parte del secreto que Miguel intenta descifrar.

Humberto Busto es Rodrigo JULIETA HORAK

Yoshira Escárrega es Guadalupe

Yoshira Escárrega interpreta a Guadalupe. La actriz, quien recientemente ha sido vista en proyectos como Pedro Páramo, forma parte del elenco principal de esta adaptación.

Su personaje se integra a la comunidad donde ocurre el hallazgo que cambia la vida de Miguel y expone las grietas de un pueblo atravesado por la pobreza, el miedo y la complicidad.

Yoshira Escárrega es Guadalupe en No Tengo Miedo JULIETA HORAK / Netflix

Fernando Cuautle es Rosalío

Fernando Cuautle da vida a Rosalío. El actor, conocido por su participación en Heroico, aparece en una serie donde la violencia y la precariedad no se cuentan desde el espectáculo, sino desde sus efectos sobre la infancia y la familia. Rosalío forma parte de ese entramado de personajes que rodean el misterio central.

Leidi Gutiérrez es Margarita

Leidi Gutiérrez interpreta a Margarita, otro de los personajes que conforman el universo del pueblo veracruzano donde se desarrolla la historia. Aunque la serie gira alrededor de Miguel y el niño encerrado, los personajes secundarios ayudan a construir la atmósfera de una comunidad donde todos parecen saber algo, pero no todos están dispuestos a decirlo.

Nora Huerta es Rosa

Nora Huerta aparece como Rosa. Su personaje se suma al retrato de una comunidad marcada por las apariencias, los silencios y la tensión entre lo cotidiano y lo terrible. En No tengo miedo, los adultos no solo acompañan la historia de Miguel: también representan el mundo que él empieza a descubrir con horror.

Nora Huerta es Rosa en No Tengo Miedo JULIETA HORAK / Netflix

Fernando Bonilla es Emilio

Fernando Bonilla interpreta a Emilio, otro personaje dentro del reparto de la serie. Su presencia refuerza el tono coral de la historia, donde el misterio no depende de una sola persona, sino de una red de relaciones familiares y comunitarias.

Mayra Hermosillo es Fernanda

Mayra Hermosillo da vida a Fernanda. La actriz, conocida por su trabajo en series como Narcos: México, forma parte de un elenco que combina rostros consolidados del cine y la televisión mexicana con una historia de suspenso psicológico y drama social.

Mayra Hermosillo, Fernando Bonilla en No Tengo Miedo Netflix

¿Cuándo se estrena No tengo miedo en Netflix?

No tengo miedo se estrena en Netflix el 8 de julio de 2026. La serie está dirigida por Ernesto Contreras, Alba Gil y Alejandro Zuno, y se perfila como una historia mexicana de suspenso donde la infancia, el crimen y los secretos familiares chocan en medio de un verano que cambia para siempre la vida de su protagonista.