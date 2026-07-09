¿Dónde se filmó 'No tengo miedo'? Estos son los pueblos  que aparecen en la nueva serie de Netflix

Si mientras ves No tengo miedo sientes que sus paisajes parecen un personaje más de la historia, no es casualidad. La nueva miniserie mexicana de Netflix, estrenada este 9 de julio, fue filmada completamente en Veracruz y convirtió a los bosques, cafetales y pueblos de la región montañosa del estado en el escenario perfecto para este thriller ambientado en 1986.

La producción, dirigida por Ernesto Contreras y basada en la novela homónima del escritor italiano Niccolò Ammaniti, trasladó la historia original a una comunidad cafetalera veracruzana durante el Mundial de México 1986. Para lograr esa atmósfera de misterio, aislamiento y tensión, el equipo recorrió diversos municipios cercanos a Xalapa durante un rodaje que se extendió alrededor de 15 semanas.

Mayra Hermosillo, Fernando Bonilla en No Tengo Miedo Netflix

Los municipios de Veracruz donde se grabó No tengo miedo

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Veracruz y diversos reportes locales, la serie utilizó locaciones en seis municipios de la región capital del estado:

Xalapa

Coatepec

Xico

Teocelo

Emiliano Zapata

Las Vigas de Ramírez

Cada uno aportó elementos distintos para construir el universo de la serie. Mientras algunos ofrecen calles tradicionales y arquitectura típica de los pueblos cafetaleros, otros destacan por sus extensos bosques de niebla, caminos rurales y paisajes montañosos que ayudan a reforzar el ambiente inquietante que acompaña toda la historia.

¿Qué tiene de especial esta región?

La historia de No tengo miedo gira alrededor de Miguel, un niño de 10 años que descubre un oscuro secreto oculto cerca de su pueblo, un hallazgo que termina revelando el lado más cruel de los adultos que lo rodean. Para contar esa historia, la producción necesitaba un lugar donde la naturaleza transmitiera tanto belleza como aislamiento.

Los cafetales, los caminos rodeados de vegetación, la constante presencia de neblina y las construcciones tradicionales de la región de Xalapa permitieron recrear un pueblo que parece detenido en el tiempo, justo como exige la trama ambientada en 1986.

No tengo miedo JULIETA HORAK / Netflix

Xalapa fue la base principal del rodaje

Aunque la producción recorrió distintos municipios, Xalapa tuvo un papel fundamental durante las grabaciones.

Medios locales señalan que la ciudad sirvió como centro de operaciones durante aproximadamente 15 semanas y que varias locaciones de sus alrededores fueron adaptadas para representar la comunidad donde transcurre la historia. Además, la cercanía con municipios como Coatepec, Xico y Teocelo facilitó trasladar al elenco y al equipo técnico entre los distintos escenarios.

¿Se puede visitar los lugares que aparecen en la serie?

Sí. Todos los municipios donde se realizó la filmación son destinos turísticos de Veracruz y pueden visitarse.

Yoshira Escárrega es Guadalupe en No Tengo Miedo JULIETA HORAK / Netflix

Coatepec es reconocido por su tradición cafetalera y su arquitectura colonial; Xico destaca por sus calles empedradas y cascadas; Teocelo conserva paisajes rurales rodeados de vegetación; Las Vigas ofrece extensos bosques de niebla ideales para actividades al aire libre, mientras que Xalapa funciona como punto de partida para recorrer toda la región.

Hasta el momento, Netflix no ha revelado qué escenas específicas fueron filmadas en cada municipio, pero conforme avanza la serie es posible reconocer algunos de estos paisajes, que se convierten en parte esencial de la atmósfera de suspenso que distingue a No tengo miedo.

bgpa