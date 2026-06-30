Minions y Monstruos rompe récord de calificación en Rotten Tomatoes

La cinta animada Minions y Monstruos rompió los récords de la franquicia Mi Villano Favorito al obtener una calificación histórica en el portal Rotten Tomatoes. La película consiguió un 93% de aprobación tras la contabilización de las primeras 45 reseñas emitidas por los especialistas de la industria.

Los estudios Universal e Illumination transformaron la fórmula narrativa tradicional para entregar el largometraje mejor evaluado de toda la saga. Los realizadores abandonaron los chistes fáciles recurrentes de las últimas producciones para apostar por una estructura argumental mucho más sólida, profunda y redonda.

Los Minions en una fiesta. Foto: Illumination Entertainment & Universal Pictures

El porcentaje actual supera por un amplio margen a todas las entregas previas protagonizadas por los personajes amarillos y el villano Gru. Las cifras oficiales de la franquicia dentro de la plataforma de crítica especializada quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Minions - 55%

- 55% Minions: El origen de Gru - 70%

- 70% Mi Villano Favorito - 56%

- 56% Mi Villano Favorito 2 - 75%

- 75% Mi Villano Favorito 3 - 58%

- 58% Mi Villano Favorito 4 - 56%

Un homenaje al legado cinematográfico

La prensa especializada aplaudió la decisión de construir una historia real, inteligente y sumamente fluida. Los periodistas de la industria señalaron que la cinta dejó atrás la sensación de ver una simple colección de cortometrajes inconexos unidos por tramas superficiales o casi inexistentes.

Kevin, Stuart y Bob en la saga de Minions. Foto: Illumination Entertainment & Universal Pictures

El guion logra un equilibrio preciso para entretener al público infantil mientras ofrece múltiples referencias clásicas para los espectadores adultos. La obra funciona como un auténtico y emotivo homenaje visual a la historia de la cinematografía al repasar el legado de Universal Studios a través de las décadas.

La crítica minimizó los vicios del pasado presentes en el metraje final al encontrar un producto genuinamente divertido y bien ejecutado. El público adulto celebró el cambio de tono tras reclamar durante años la pérdida total de frescura y la inminente caída hacia el entretenimiento barato.

La opinión de los críticos expertos

El medio Dan Murrell Reviews destacó la innegable madurez del proyecto animado frente a sus antecesoras directas. El portal afirmó que los creadores trataron el producto como una película de verdad, lejos de los experimentos siniestros diseñados para probar la paciencia del público mayor de seis años.

El sitio CultureMap enfocó su análisis en el ritmo del largometraje durante sus noventa minutos de duración exacta. La reseña puntualizó que la cinta muestra el mismo interés por desatar la locura infantil que por entregar cátedras sobre los inicios y la evolución del séptimo arte.

Kevin, Stuart y Bob, los Minions más famosos Foto: Illumination Entertainment & Universal Pictures

La plataforma Punch Drunk Critics elogió la faceta cómica vinculada directamente al aspecto histórico del relato audiovisual. El medio aseguró que los momentos de mayor comicidad estallan justo cuando los icónicos protagonistas descubren los secretos de la Edad de Oro del negocio cinematográfico de Hollywood.

El estreno revitalizó por completo el interés general por el inmenso universo de Mi Villano Favorito tras varios años de evidente estancamiento creativo. Los analistas financieros anticipan que esta abrumadora recepción crítica impulsará significativamente los números de la taquilla mundial durante toda su exhibición.