“Es un agasajo”: Abelito protagonizará nueva serie y ya comenzó la producción

La televisión mexicana suma una nueva apuesta en comedia con el arranque de grabaciones de 'Abelito de la guarda', proyecto que marca el debut protagónico del influencer Abel Sáenz en la pantalla chica. Con un concepto fresco, familiar y cargado de humor blanco, la serie ya comenzó producción y promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del año.

Abelito protagonizará serie

El claquetazo oficial se llevó a cabo el pasado 27 de abril bajo la producción de Rosa María Noguerón, figura clave detrás de exitosos formatos televisivos como La Casa de los Famosos México, donde Abelito ganó popularidad tras su participación como finalista. Ahora, el creador de contenido da un paso importante en su carrera al asumir no solo el rol principal, sino también involucrarse en el proceso creativo del proyecto.

Es como un sueño cumpliéndose”, confesó Abelito durante el inicio de grabaciones, visiblemente emocionado por este nuevo reto.

Abelito interpretará a un ángel en entrenamiento. Mezcalent

El influencer también dejó claro que uno de los principales objetivos de la serie es rescatar la esencia de la comedia familiar, aquella que reunía a todos frente al televisor.

Queremos que las familias vuelvan a sentarse juntas a ver algo que les deje un buen sabor de boca”, expresó.

¿Cuál es la trama de ‘Abelito de la Guarda’?

La historia de 'Abelito de la guarda' se desarrolla en formato de sitcom y sigue a un peculiar ángel en entrenamiento que, con la autorización de “San Pedro”, desciende a la Tierra para cumplir una misión: realizar milagros y ayudar a las personas.

Sin embargo, lejos de ser un enviado perfecto, su torpeza y carácter despistado lo llevarán a provocar enredos inesperados que, con humor, terminarán resolviéndose de maneras poco convencionales.

El proyecto es producido por Rosa María Noguerón. IG

¿Cuándo se estrena ‘Abelito de la Guarda’?

El estreno de ‘Abelito de la guarda’ está previsto para septiembre de 2026 a través de televisión abierta, lo que refuerza la apuesta por contenidos accesibles y de entretenimiento familiar. En un momento donde las plataformas digitales dominan el consumo, esta serie busca reconectar con la audiencia tradicional sin perder frescura.

¿Quién es el reparto de ‘Abelito de la Guarda’?

El proyecto no llega solo. Para respaldar esta producción, se ha reunido un elenco sólido con figuras consolidadas en la comedia y el entretenimiento en México. Entre los nombres destacan Maribel Guardia, Raquel Bigorra, Ricardo Margaleff, Ricardo Fastlicht, además de Ana Tena y Josh Gutiérrez.

El elenco incluye figuras como Maribel Guardia y Raquel Bigorra. IG

A ellos se suma la participación de Rodrigo Murray, quien dará vida a “San Pedro”, el encargado de asignar la misión al protagonista. Para Abelito, trabajar junto a estas figuras representa una oportunidad invaluable.

Es un agasajo, un apapacho”, dijo al referirse a sus compañeros de reparto, con quienes ya ha coincidido en otros proyectos.

El influencer destacó que el ambiente en el set ha sido clave para adaptarse a esta nueva faceta, permitiéndole incluso aportar su estilo y espontaneidad a través de la improvisación.

¿Cuál es la trayectoria de Abelito?

El salto de Abelito del mundo digital a la televisión no es casual. Desde sus inicios como creador de contenido, logró posicionarse como uno de los rostros más virales gracias a su carisma y sentido del humor. Su paso por La Casa de los Famosos México consolidó su popularidad, abriéndole puertas en programas y ahora, su propio proyecto protagónico.

El influencer también participa en el proceso creativo. Archivo

Consciente de la responsabilidad que implica encabezar una producción de este calibre, el influencer aseguró que está dispuesto a “dejar el corazón” en cada escena.

Con humor, un elenco experimentado y una historia que mezcla lo celestial con lo cotidiano, Abelito se prepara para conquistar una nueva pantalla. Y aunque el reto es grande, todo indica que su ángel guardián —y su carisma— jugarán a su favor.