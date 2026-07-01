Minions y Monstruos: Todas las criaturas y referencias ocultas que hay en la película

La nueva película Minions y Monstruos llega a las carteleras como una declaración de amor al cine clásico de terror y a la literatura de horror cósmico. La historia ubica a las criaturas amarillas en el Viejo Hollywood de la década de 1920. Allí intentan filmar una ambiciosa cinta de monstruos, pero terminan desatando un caos de proporciones mundiales.

Esta producción animada rompe los esquemas tradicionales de la franquicia. El guion toma elementos oscuros y los transforma en una comedia slapstick apta para todo el público. Los realizadores logran un equilibrio visual perfecto entre las carcajadas infantiles y las continuas referencias para los espectadores adultos.

Los monstruos de Minions hacen referencia a Lovecraft. Foto: Illumination

El panteón de criaturas y seres cósmicos

La galería de villanos arranca con fuerza gracias a Goomi, bautizado por los fanáticos como el "Mini Cthulhu". Esta versión diminuta y regordeta del famoso dios cósmico presenta pequeños tentáculos en su rostro. En lugar de empujar a la humanidad hacia la locura, el ente elige a los Minions como aliados para sus travesuras.

La cinta también trae de regreso a La Momia, una figura que despierta por accidente en pleno set de filmación. El diseño de producción honra con exactitud a los monstruos de Universal Studios de los años treinta. Fieles a su naturaleza destructiva, los protagonistas amarillos arruinan el aura mística del monstruo al confundir sus vendas milenarias con serpentinas de fiesta.

Los Minions junto a la momia. Foto: Illumination

El departamento de animación presenta después a Irene, una masa gelatinosa de color naranja brillante totalmente cubierta de ojos. La apariencia de este antagonista funciona como una adaptación directa de los Shoggoths. Estas bestias amorfas figuran como sirvientes recurrentes en las obras fundacionales del terror cósmico.

El grupo de entidades sobrenaturales cierra con la aparición de Howard y Phillips. Estos dos personajes lucen una perturbadora anatomía humanoide con marcados rasgos marinos. Su diseño calca a los aterradores Profundos, mientras que sus nombres arman el apelativo completo del legendario escritor de Providence: Howard Phillips Lovecraft.

Guiños literarios y clásicos del celuloide

El largometraje funciona como un catálogo interactivo de referencias a la cultura pop. Toda la narrativa sobre la invasión de criaturas parodia directamente los aclamados mitos de Cthulhu. El equipo de dirección toma este denso universo literario y lo simplifica con éxito para el consumo masivo en cines.

Los secretos alcanzan también a la animación televisiva moderna. Durante la secuencia del avance donde Goomi ejecuta un ritual de invocación, la pantalla exhibe brevemente un triángulo con un solo ojo. El símbolo apunta directamente a Bill Clave (Bill Cipher), el aclamado antagonista de la exitosa serie Gravity Falls.

Tiburón también aparece en Minions. Foto: Illumination

El séptimo arte recibe múltiples homenajes a lo largo del metraje. Una persecución oceánica recrea plano por plano las escenas más tensas de Tiburón (Jaws). Los animadores imitan los movimientos de cámara del director Steven Spielberg para replicar la asfixiante sensación de peligro bajo el agua.

La ciencia ficción retro también reclama su lugar en la pantalla. El director Pierre Coffin validó el uso de obras de mediados del siglo XX para el diseño de arte de la película. Clásicos como El día que la Tierra se detuvo sirvieron de molde visual para ilustrar el pánico colectivo.

El acto final consolida una aguda sátira sobre la propia industria cinematográfica y sus ceremonias. Los secuaces amarillos persiguen a toda costa el prestigio en la capital del cine y se obsesionan con su propia versión del Premio Oscar. Su máximo objetivo vital se reduce a levantar la codiciada Banana Dorada.