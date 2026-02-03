Miley Cyrus renació de las cenizas; pone voz a Avatar con la canción ‘Dream As One’

Miley Cyrus ya se había hecho famosa cuando había creado su propio avatar con la cantante Hannah Montana en Disney Channel.

A casi 20 años desde aquel debut sigue disfrutando el mismo éxito, con 20 millones de suscriptores en YouTube y más de 200 millones seguidores desde Instagram.

La superproducción de Avatar: Fuego y cenizas ni siquiera había estrenado en cine, cuando ella lanzó la canción principal Dream As One con un millón de streams en Spotify.

Y después de invitarnos a ver Avatar junto a ella en una residencia privada de West Hollywood, pudimos sumar una sorpresa personal a la entrevista.

¿Al componer la canción fuiste la primera en ver también la película?

James Cameron tenía la delantera, porque es algo que viene haciendo desde hace 20 años. Yo recién me enteré que iba a participar, cuando todavía estaban editando Avatar en secreto. Pude ver Fuego y cenizas en pleno proceso de crecimiento. Todavía no estaba totalmente completa y ayudó... porque sentí que yo realmente era parte de la superproducción. Pasé a ser como el bebé al que le permitían jugar con los últimos ladrillos, entendiendo el esfuerzo de tantos actores, dándome cuenta que detrás de cada Avatar hay actuaciones de verdad y emociones reales. La versión final del cine es una belleza terminada, pero yo la vi cuando todavía estaba todo crudo.

¿Conocías a James Cameron antes?

James dice que los dos somos hermanos legendarios. Tampoco lo voy a negar, yo soy bastante oportunista. Apenas tuve que esperar mi turno por cinco minutos cuando en los Globos de Oro estaba detrás de Harrison Ford, Jamie Lee Curis y James Cameron y les dije: “Si alguna vez llegan a necesitar música para algo, yo estoy disponible”. Todos me llamaron, con la única excepción de Harrison Ford. Y me fue bastante bien (risas). Jamie Lee Curtis había sido la que realmente dio el primer paso. No es una mujer para nada tímida, porque me tiró del vestido para decirme: “Miley, estaba buscándote. Necesitamos una canción para el final de nuestra producción de cine The Last Showgirl, con Pamela Anderson. Y ahí terminé cantando Beautiful That Way, donde después me nominaron en los Golden Globes. Con James Cameron pasó algo parecido, aunque yo fui la que le pregunté que estaba haciendo él, sabiendo que era Avatar.

¿Cómo viviste el estreno con la versión terminada y tu canción?

La historia de Avatar es más grande de lo que podía llegar a imaginar. Obviamente, la producción es en gran escala, aunque con James, el estreno se sintió todo muy íntimo. Yo estaba ahí, con un vestido de gala, con faja de corset en una función para nada preparada para un vestido así. Mis pies quedaron totalmente dormidos para el final, porque no quise quitarme los zapatos en el mismo Teatro Dolby del Oscar. Tuve que quedarme sentada durante tres horas y media, completamente encerrada en mi corset. Fue toda una experiencia. La vi dos veces, en 3D y ahora, sin contar la otra vez cuando estaba medio cocinada. Digamos que la vi en todos los formatos posibles.

¿Disfrutaste la función de gala o la sufriste?

Y... James Cameron fue muy inteligente en ponerme al final de la película, porque no me quedó otra salida que quedarme hasta el final. Si me hubiese puesto en la introducción, con los títulos del principio, me hubiera ido antes. Te aseguro que hubiera estado en casa, durmiendo, para cuando terminó la función del estreno. La hubiera visto en televisión o en alguna sala de cine donde pudiera ir con mi pijama.

Retrocedemos en el tiempo al momento en que surgieron los primeros versos de la canción Dream As One, ¿En qué te inspiraste?

Es bastante interesante la forma en que escribo la letra de una canción, porque necesito inspirarme en una imagen visual que sea perfecta. Trato de pintar un cuadro en mi mente, con todos los detalles, antes de empezar a escribir algo. Me traslado a ese lugar. Y lo primero que se me cruzó por la mente cuando me senté al piano fue la imagen de un diamante. Es curioso, porque cuando perdí mi casa en el incendio de Malibu recién pude volver cuando ya no quedaba nada. Y peinando entre las cenizas, en las ruinas del suelo encontré un diamante, enterrado entre las cenizas. Y lo primero que se me cruzó por la mente cuando me senté en el piano a componer, fue aquel diamante. En mi mente volví a recrear esa imagen tan hermosa de un diamante en medio de tanta destrucción. Ahí nacieron los primeros versos de estar parada en medio del vacío, “como diamantes en la oscuridad”. Siento que también tuve superpoderes en ese sentido, porque salió algo muy femenino en medio de tantas figuras masculinas de Avatar, donde pude brindar algo tan tierno y femenino, porque los mujeres de la historia también son tan fuertes y poderosas como suaves. Y yo quise recrear algo parecido con mi canción.

¿Y cómo fue que la canción te llevó al momento en que perdiste tu casa?

Es que la primera vez que me puse a trabajar con la canción, había sido un mes antes de perder mi casa. Y el primer verso, no sé cómo es que lo escribí, pero en el primer borrador de la letra había escrito algo así como “una casa incendiada donde ya queda nada y yo estoy destrozada”. Eso había sido antes de perder mi hogar. Y después tuve que cantar esa parte de la canción, cuando mi techo recién se había quemado. Es maravilloso, porque muchas veces las experiencias traumáticas nos bloquean algunos de los detalles de ciertos recuerdos. Y la música me permitió recordar como sentí aquel momento, en una forma que mi memoria nunca me lo hubiese permitido revivir.

Fotos: Reuters/ Especial .

Si hay recuerdos memorables imposibles de borrar, nuestra entrevista también tiene un sello tan personal, como difícil de creer, aunque sea cierto. Siendo uno de los primeros en haber escuchado la canción de Miley Cyrus la noche que nos invitó a ver con ella Avatar, resultaba imposible olvidarse la melodía que seguía sonando entre los títulos del final. Para cuando terminó, se cruzó la tentación de tocar el piano que había en la recepción, como un simple hobby que uno tiene por tocar de oído. Y así, tocando en el piano la música de Dream As One, llegó la gran sorpresa... Desde atrás del piano, apareció Miley, sorprendida como yo y comentando: “¡Qué bien! ¿Cómo la sabes? Probablemente la sepas mejor que yo”. Estaba a punto de cantarla, si no fuera que no se acordaba bien la letra y me pidió que siguiera tocando. Increíble, pero real. En cierta forma, estábamos reviviendo la canción que ella había compuesto especialmente para el final de Avatar.

¿Cuáles son tus primeros recuerdos con la música?

Cuando pienso en música, me aparece la época en que vivía en Nashville. Siempre me acuerdo de las fogatas, con una comunidad muy primitiva, algo que nuestro cuerpo conoce por generaciones, incluso con familias anteriores a las nuestras, gente que usaba la música como una medicina o una buena forma de sobrevivir. Las reuniones alrededor del fuego, cantando con otras personas son siempre una buena medicina. Es algo prehistórico que nunca va a cambiar, ni siquiera en el futuro. Es algo que siempre va a existir, porque el poder de la música une a la gente.

¿Y al momento de componer la música para Avatar, el estudio de grabación no escondía recuerdos de otros cantantes famosos y de otras épocas?

Sí. El estudio East West donde grabamos la canción es famoso por ser el lugar donde iba a grabar Frank Sinatra. Es histórico. Es un lugar único que cambia por completo cualquier experiencia. El segundo día de grabación también estuvimos en Sunset Sound, en la sala donde habían trabajado los Rolling Stones y Janice Joplin. Sé que pasaron cosas muy extrañas en esa sala, en las mejores épocas. Y el avance técnico con que contábamos fue increíble, porque nos permitieron proyectar en el estudio partes de la película, mientras yo cantaba. Me ayudó a mantener viva la idea de la historia que tanto nos había inspirado.

¿Cómo reaccionaste cuando tuviste que cantarle la canción a James Cameron?

Con James Cameron aprendí que por debajo de tanta supeproducción también tiene un buen corazón y no se pierde en medio de una escala tan grande como Avatar. No pierde las emociones dentro de las más grandes batallas de la historia. Y cuando tuve que cantarle la canción, yo no estaba para nada nerviosa. Ya habíamos creado una relación donde a veces lo llamaba por dos minutos y terminábamos hablando por teléfono durante dos horas sobre otros temas que no tenían nada que ver con Avatar, cosas de la vida y relaciones en general. Me acuerdo las épocas en que yo solía llamar otros mentores en mi vida. Dolly Parton fue así conmigo, en la música. Y en cine, siento que James es mi padrino.

¿Cameron tuvo alguna influencia en la composición de la canción o te dejó trabajar libremente?

El desafío que me planteó Cameron fue el título. Estaba seguro que quería llamarla Dream As One. Fue idea de él, porque se siente algo muy universal. Cuando escucho canciones así, inmediatamente pienso en miles de millones de personas reunidas en una misma canción. Pero yo también quería sentirla muy íntima, emocionante. Yo puedo escuchar el resto de la música de Avatar en mi auto, por la autopista, pero sería algo muy extremo. Y por instinto, hice todo lo opuesto. Empezamos con algo bien simple, como escribir en mi diario cuando encontré el diamante entre las cenizas, para seguir construyendo a partir de ahí.

¿Qué opinas del final de la trilogía de Avatar, más allá de tu canción?

Se nota la completa dedicación donde no cortaron ningún rincón, con esfuerzos evidentes de todo el equipo de filmación, las actuaciones de los actores son increíbles. Ya sabemos que tuvieron que actuar, hablándole a una pelota de tenis o lo que fuera. Pero el desafío de la actuación es realmente increíble, es pura dedicación.

Lo único que le faltó a Miley fue su nominación al Oscar, pero esta vez no se consiguió.

cva*